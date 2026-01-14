Diplomatul rus găsit mort în Cipru ar fi fost ofițer GRU și voia să dezerteze

07:30

Prăbușirea frontului ucrainean și un acord de pace în care agresiunea rusă primește legitimitate în plan extern, ar transforma România în stat de graniță directă cu Federația Rusă, cu efecte majore asupra securității naționale și economiei și ar expune vulnerabilitățile NATO și UE în a-și apăra valorile. Analiștii de politică externă George Scutaru și Cristian Diaconescu au [...]