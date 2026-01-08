Zelenski reorganizează conducerea serviciilor de securitate, pe fondul războiului și al tensiunilor interne

07:20

Japonia a făcut luni ultimul pas major pentru reluarea activității celei mai mari centrale nucleare din lume, după ce Adunarea Prefecturală din Niigata a votat în favoarea guvernatorului care susține repornirea centralei Kashiwazaki-Kariwa. Decizia marchează un moment-cheie în revenirea Japoniei la energia nucleară, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima, scrie Reuters. [...] Articolul Cea mai mare centrală nucleară din lume, pe punctul de a fi repornită după un vot-cheie în Japonia apare prima dată în DISINFO.MD.