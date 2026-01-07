Acordul UE–Mercosur și agricultura europeană: ce se decide la Bruxelles și ce semnale contează

11:10

Rusia își reduce suprafața cultivată cu grâu pentru recolta din 2026, pe fondul scăderii profitabilității și al impactului taxelor la export. Potrivit SovEcon, la mijlocul lunii decembrie fermierii semănaseră 16,1 milioane de hectare cu grâu de toamnă, un nivel ușor sub cel de anul trecut și semnificativ mai mic față de vârful de 17,8 milioane […]