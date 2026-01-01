AIPA: Peste 90 de milioane lei autorizați la plată în decembrie 2025

20:30

Joi, 18 decembrie, la Bruxelles are loc un protest de amploare al fermierilor din întreaga Uniune Europeană. Potrivit organizațiilor agricole, la manifestație participă peste 8.000 de agricultori și aproximativ 500 de tractoare, informează publicația poloneză Farmer. Protestul este îndreptat împotriva reducerilor planificate ale finanțării Politicii agricole comune (PAC) după anul 2027, precum și împotriva acordului […]