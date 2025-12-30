Program de granturi pentru eficiență energetică: până la 1,5 mil. lei pentru IMM-uri

09:30

Datoriile acumulate de stat față de agricultori, estimate la aproximativ 3,4 miliarde de lei, ar putea fi convertite în obligațiuni de stat care să fie utilizate drept garanții pentru creditele bancare ale fermierilor. Subiectul este analizat la nivel guvernamental și ar urma să fie discutat într-un format extins, cu participarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, […]