Perele, din nou pe creștere: SUA își recâștigă poziția de exportator, în timp ce producția globală scade ușor
Agrobiznes, 29 decembrie 2025 09:40
În cel mai recent raport privind comerțul cu mere, struguri și pere, Departamentul Agriculturii al Statelor Unite (USDA) estimează că piața globală a perelor proaspete va crește în 2026. În acest context, Statele Unite vor reveni la statutul de exportator net de fructe semințoase, după ce anul trecut au devenit, pentru prima dată, importator net. […]
Acum 30 minute
09:40
În cel mai recent raport privind comerțul cu mere, struguri și pere, Departamentul Agriculturii al Statelor Unite (USDA) estimează că piața globală a perelor proaspete va crește în 2026. În acest context, Statele Unite vor reveni la statutul de exportator net de fructe semințoase, după ce anul trecut au devenit, pentru prima dată, importator net. […]
Acum o oră
09:20
China intenționează să majoreze producția de cereale cu 50 de milioane de tone, cu accent pe porumb și soia # Agrobiznes
Comisia națională pentru dezvoltare și reformă a Chinei (NDRC) a anunțat intensificarea măsurilor de extindere a capacităților de producție de cereale din țară cu aproximativ 50 de milioane de tone. Accentul principal va fi pus pe creșterea producției de porumb și soia. Potrivit Global Times, reprezentanții comisiei precizează că această decizie vizează accelerarea modernizării agriculturii […]
Acum 24 ore
12:40
Industria globală a cireșelor în 2025: emisfera sudică domină, iar calitatea și logistica devin factorii decisivi # Agrobiznes
Anul 2025 a adus ajustări majore în industria globală a cireșelor, marcate de scăderea producției în emisfera nordică și de rolul tot mai puternic al emisferei sudice în comerțul internațional. China rămâne lider mondial în producția de cireșe, însă o mare parte din volum este absorbită de consumul intern. În paralel, țări-cheie din emisfera nordică […]
Ieri
12:10
UCIP IFAD a anunțat lansarea unui concurs de selectare a trei producători agricoli cu produse ambalate sau conservate, care vor participa la expoziția națională „Fabricat în Moldova”. Evenimentul, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, se va desfășura în perioada 11–15 februarie 2026, la Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo. Concursul este destinat […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
În Republica Moldova sunt active, în prezent, șase focare de pestă porcină, potrivit informațiilor oferite de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) confirmate pentru AGORA. Patru focare sunt în proces de eradicare, iar alte două au fost confirmate recent. Focarele aflate în proces de eradicare sunt localizate în raionul Ocnița, satul Berezovca, raionul Edineț, satul […]
14:50
În noaptea de 26 decembrie, dronele rusești au efectuat un atac masiv asupra infrastructurii portuare și feroviare a Ucrainei. Informația a fost comunicată de Latifundist, cu referire la anunțul făcut de viceprim-ministrul pentru reconstrucția Ucrainei – ministrul dezvoltării comunităților și teritoriilor, Oleksii Kuleba. Potrivit acestuia, inamicul continuă tentativele sistematice de a distruge logistica portuară, de […]
11:20
Guvernul Federației Ruse a decis dublarea cotei tarifare pentru exporturile de cereale în 2026, până la 20 milioane de tone, față de 10,6 milioane de tone în 2025. Măsura este determinată de necesitatea valorificării unei recolte record, estimată la 137 milioane de tone, într-un context în care piața internă nu poate absorbi volume atât de […]
11:10
Pentru campania agricolă 2026, semănatul rapiței de toamnă s-a încheiat cu o suprafață de 156,5 mii hectare, în creștere cu 55% față de anul precedent. Extinderea este una puternică și indică încrederea fermierilor în rapiță ca instrument de gestionare a riscurilor, în special în comparație cu culturile de cereale, în principal porumbul. Principala necunoscută rămâne […]
09:40
Bolea: „Calea Ferată de 12 ani e în paragină totală. Sunt necesare investiţii de 8 miliarde de lei” # Agrobiznes
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a anunţat planuri ambițioase de reformare şi dezvoltare a întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM), o companie cu datorii istorice de peste 1,13 miliarde de lei și o infrastructură învechită. Potrivit lui Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, CFM a ajuns în situaţie critică pentru că […]
09:10
Boom-ul energiei regenerabile a depășit cadrul de securitate electrică din Republica Moldova # Agrobiznes
Dezvoltarea accelerată a sectorului energiei regenerabile din Republica Moldova, înregistrată în ultimii 4–5 ani, a avut loc într-un context normativ incomplet din perspectiva securității electrice. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) constată că, până recent, exploatarea și mentenanța centralelor electrice din surse regenerabile nu au fost acoperite de norme adaptate specificului acestor instalații. Potrivit […]
24 decembrie 2025
15:10
Sergiu Goncearuc, legumicultor: „Suntem unica țară din regiune care nu are entomofagi în vânzare. În schimb, avem TVA la bondari” # Agrobiznes
Legumicultura traversează o perioadă tot mai dificilă, în care excluderea produselor de protecție a plantelor, combinată cu presiunea climatică, lasă fermierii fără soluții eficiente în lupta cu dăunătorii. Sergiu Goncearuc, legumicultor din satul Speia, raionul Anenii Noi, explică faptul că multe dintre produsele utilizate ani la rând au dispărut de pe piață, iar cele rămase […]
13:20
După șocul inițial provocat de războiul din Ucraina și liberalizarea temporară a comerțului cu produse agricole ucrainene, licențierea importurilor de cereale și oleaginoase continuă să fie un subiect sensibil în Republica Moldova. Totuși, analiza evoluțiilor recente din Uniunea Europeană și datele actuale de piață arată că o asemenea măsură nu mai are fundament economic și […]
11:10
Piața ouălor din Polonia traversează o perioadă de ajustări importante, cu potențiale implicații și pentru Republica Moldova. În primele nouă luni ale anului 2025, Polonia aproape și-a dublat importurile de ouă de consum, în timp ce exporturile au rămas la un nivel ridicat, semn că industria încearcă să își protejeze pozițiile pe piețele externe. Datele […]
09:40
Începând de marți, 23 decembrie 2025, China a impus taxe vamale provizorii de până la 42,7% pentru anumite produse lactate importate din Uniunea Europeană, după finalizarea primei etape a unei investigații antidumping privind subvențiile. Măsura este interpretată pe scară largă ca o replică la taxele impuse de UE asupra vehiculelor electrice. Nivelul taxelor va varia […]
09:20
Activitate redusă pe bursele agricole la final de an. Presiuni valutare și importuri pe piața rapiței # Agrobiznes
Activitatea pe bursele agricole internaționale se desfășoară într-un ritm redus la final de an, pe fondul închiderilor de sărbători și al ajustării pozițiilor de către operatorii financiari. Aprecierea monedei euro față de dolar, lipsa unor informații fundamentale noi și intrarea pe piață a volumelor din emisfera sudică continuă să influențeze evoluția cotațiilor. Euro puternic, competitivitate […]
23 decembrie 2025
17:40
Proprietarii de terenuri agricole vor achita o primă aproape dublă pentru asigurarea medicală în 2026 # Agrobiznes
Proprietarii de terenuri cu destinație agricolă se vor număra printre categoriile care vor suporta majorări semnificative ale primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în anul 2026. Potrivit proiectului de lege privind fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul viitor, aceștia vor trebui să achite o primă anuală în sumă fixă de 2 527 de […]
17:00
Un parteneriat solid pentru agricultură: maib și Agrostoc sprijină fermierii în dezvoltarea afacerilor # Agrobiznes
Maib, liderul sectorului bancar din Republica Moldova, reconfirmă parteneriatul său durabil cu Cooperativa de Întreprinzător Agrostoc, unul dintre cei mai importanți furnizori de inputuri și soluții agricole din țară. Colaborarea dintre maib și Agrostoc susține fermierii prin acces facil atât la produse agricole esențiale, cât și la finanțări flexibile, adaptate sezonului agricol și provocărilor din […]
13:00
Guvernul nu va mai prelungi licențierea importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina # Agrobiznes
Guvernul Republicii Moldova nu va extinde, în anul viitor, mecanismul de licențiere a importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina. Anunțul a fost făcut de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, care a precizat că importurile vor continua în regim comercial obișnuit, dar sub o monitorizare mai strictă, pentru a preveni dezechilibrele majore pe […]
12:30
Rezultatele platformelor demonstrative Donau Soja: ce soiuri de soia, fasole și mazăre au oferit cele mai bune rezultate în Moldova # Agrobiznes
Anul agricol 2025 a confirmat faptul că producția culturilor proteice intră într-o nouă etapă de transformare, caracterizată prin instabilitate climatică, presiune tehnologică ridicată și nevoia urgentă de adaptare. Rezultatele obținute în cadrul Platformelor Demonstrative Donau Soja pentru soia, fasole și mazăre oferă o imagine clară asupra limitelor actualului sistem de producție, dar și asupra direcțiilor […]
11:10
Rusia își reduce suprafața cultivată cu grâu pentru recolta din 2026, pe fondul scăderii profitabilității și al impactului taxelor la export. Potrivit SovEcon, la mijlocul lunii decembrie fermierii semănaseră 16,1 milioane de hectare cu grâu de toamnă, un nivel ușor sub cel de anul trecut și semnificativ mai mic față de vârful de 17,8 milioane […]
22 decembrie 2025
20:40
Ultimele zile pentru crescătorii de bovine, ovine și caprine pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul Proiectului AGGRI # Agrobiznes
Crescătorii de bovine, ovine și caprine au la dispoziție o oportunitate de finanțare pentru dezvoltarea exploatațiilor zootehnice, prin Proiectul „Investiții pentru guvernanță, creștere și reziliență în agricultură (AGGRI)”, finanțat de Banca Mondială. Cererile pot fi depuse până la 31 decembrie 2025, termen care permite fermierilor să pregătească proiecte solide de investiții. Programul se adresează fermierilor […]
17:20
Aproape 70% din rezervele mondiale de porumb și peste jumătate din stocurile globale de grâu și orez sunt concentrate în prezent în China, o situație cu efecte directe asupra prețurilor internaționale și asupra accesului la produse alimentare în multe regiuni ale lumii. Despre această evoluție scrie publicația World Grain, citând analize care arată că politica […]
14:40
Bayer a invitat tinerii agronomi în câmp: recoltarea publică pe platforma demonstrativă de la Criuleni – o lecție practică de agronomie # Agrobiznes
Implicarea mediului privat în formarea practică a viitorilor specialiști din agricultură este una dintre cele mai importante punți pentru asigurarea dezvoltării acestor tineri. Astfel, Facultatea de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului a înființat o platformă demonstrativă la Stațiunea Criuleni în cadrul căreia a testat diferiți hibrizi de porumb, iar una dintre companiile care a […]
12:20
Înghețurile târzii de primăvară și cele timpurii de toamnă rămân unele dintre cele mai mari riscuri pentru horticultura din Republica Moldova, iar identificarea soluțiilor de protecție este absolut necesară. SRL „Darurile Basarabiei”, distribuitorul oficial al companiei franceze „Agrofrost NV”, aduce pe piața din Republica Moldova una dintre cele mai variate și eficiente game de tehnologii […]
12:00
Forța Fermierilor solicită prelungirea licențierii importului de cereale și oleaginoase din Ucraina # Agrobiznes
Asociația Obștească Forța Fermierilor solicită repetat prelungirea sistemului de licențiere a importului de cereale și oleaginoase din Ucraina, considerând această măsură indispensabilă pentru protejarea producției agricole autohtone și pentru menținerea exporturilor moldovenești pe piețele Uniunii Europene. Reprezentanții asociației subliniază că este necesară instituirea unui mecanism permanent de control al importurilor, cel puțin până la finalizarea […]
09:40
Prețurile la rapiță în Moldova la final de an. Estimări de suprafețe mai mari pentru 2026 # Agrobiznes
Pe segmentul oleaginoaselor, rapița continuă să evolueze într-o piață laterală, marcată de presiuni descendente vizibile atât la nivel european, cât și în Bazinul Mării Negre, cu efect direct asupra Republicii Moldova. Această dinamică este confirmată de evoluția contractelor futures pe bursa Euronext–MATIF, unde rapița cu scadență februarie a coborât la 469 euro/tonă, de la 485 […]
09:10
AIPA a finalizat apelul de plăți directe pentru sectorul zootehnic. Peste 103 milioane de lei ajung la producătorii de lapte # Agrobiznes
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a finalizat procesul de examinare și autorizare a cererilor depuse în cadrul celui de-al VI-lea apel de plăți directe pentru sectorul zootehnic, destinat susținerii producătorilor de lapte. Mecanismul de sprijin vizează cantitățile livrate către procesatori și respectarea condițiilor stabilite prin regulament. Interes ridicat din partea fermierilor producători de […]
21 decembrie 2025
13:20
Piața florii-soarelui rămâne una dintre cele mai stabile din actualul sezon agricol. Evoluția prețurilor este determinată în principal de dinamica uleiului de floarea-soarelui pe piețele internaționale. Cotațiile uleiului se mențin la niveluri ridicate, cu o primă semnificativă față de uleiul de rapiță la Rotterdam, semnalând un dezechilibru persistent între cerere și disponibilitatea fizică a materiei […]
11:00
Timafeed Boost în Moldova: Timac Agro aduce un nou lot de furaj complementar pentru rumegătoare # Agrobiznes
Reprezentanța Timac Agro East în Republica Moldova a recepționat un nou lot de Timafeed Boost, furaj complementar destinat optimizării nutriției rumegătoarelor. Importul vine ca răspuns la interesul tot mai mare al fermierilor pentru soluții care cresc eficiența rațiilor și susțin performanțele zootehnice în condiții economice tot mai restrictive. Cum funcționează Timafeed Boost în rațiile pentru […]
20 decembrie 2025
18:10
Camera de Comerț Americană face apel către partenerii internaționali să consolideze protecția porturilor ucrainene # Agrobiznes
Camera de Comerț Americană din Ucraina (ACC) face apel către partenerii internaționali să consolideze de urgență apărarea aeriană și maritimă a Ucrainei, inclusiv în regiunea Odesa și în zona infrastructurii portuare critice de la Marea Neagră. În apelul public, ACC subliniază că Rusia continuă să distrugă și să afecteze grav activitatea companiilor americane din Ucraina. […]
12:10
Piața cerealelor din Bazinul Mării Negre traversează, la final de 2025, o etapă de stagnare prelungită, cu tendințe negative, iar grâul rămâne cultura cea mai afectată de dezechilibrul global dintre ofertă și cerere. Nivelurile ridicate ale stocurilor mondiale și perspectivele bune de producție în principalele regiuni exportatoare continuă să apese asupra prețurilor. În ultima lună, […]
19 decembrie 2025
16:30
MoldPack lansează sacoșele kraft – un ambalaj unic pe piața locală care ajută producătorii și magazinele să reducă pierderile de produse proaspete # Agrobiznes
MoldPack, producător de ambalaje din carton și hârtie din Chișinău cu peste 28 de ani de experiență, a lansat o direcție nouă pentru industria locală: sacoșele din hârtie kraft cu mâner, create special pentru fructe și produse proaspete. „Este un produs nou și necesar pentru piața locală, unde lipsesc soluțiile de ambalare gata pentru vânzare. […]
16:20
Agricultura Moldovei ar putea cunoaște o nouă etapă de dezvoltare prin extinderea prezenței pe vasta piață a Chinei. Aceasta este principala concluzie a recentei întrevederi dintre ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, și ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, E.S. Dong Zhihua. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale, oficialii identificând sectorul agricol drept […]
14:40
Cel mai recent raport USDA pentru sezonul 2025/26 indică evoluții divergente pe piața globală a fructelor proaspete, cu o scădere semnificativă a producției de mere și o creștere moderată a producției de struguri de masă. Diferențele sunt determinate în principal de impactul condițiilor climatice extreme și de dinamica regională a suprafețelor cultivate. Producția globală de […]
13:40
ADMA vine cu detalii: antreprenorul care acuză instituția de corupție are datorii de peste 3,45 milioane lei # Agrobiznes
În urma declarațiilor publice recente făcute de unul dintre beneficiarii Agenției pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii (ADMA), Rabei Ghenadie, consideră necesar să ofere o prezentare factuală a situației, pentru o informare corectă a opiniei publice și a beneficiarilor programelor gestionate de instituție. Potrivit datelor oficiale, Rabei Ghenadie este fondator și administrator al SRL „RGG AGRO-LUX” […]
10:20
Parlamentul European a aprobat, cu 405 voturi, amendamente punctuale la Regulamentul UE privind defrișările (EUDR), asupra căruia fusese ajuns un acord informal cu statele membre la data de 4 decembrie. Astfel, aplicarea Regulamentului UE pentru prevenirea defrișărilor și a degradării pădurilor a fost amânată cu încă un an. Această decizie este menționată într-un comunicat publicat […]
09:20
Comisia Europeană consideră că procedurile de aprobare pentru produsele de biocontrol și pentru biocide se desfășoară prea lent și că această întârziere afectează competitivitatea horticulturii din Uniunea Europeană. În acest context, la 16 decembrie a prezentat propuneri legislative care urmăresc grăbirea autorizării soluțiilor de biocontrol și, în paralel, impulsionarea utilizării biocidelor necesare menținerii igienei în […]
18 decembrie 2025
20:30
Mii de fermieri europeni au protestat la Bruxelles împotriva schimbărilor din politica agricolă și a acordului cu MERCOSUR # Agrobiznes
Joi, 18 decembrie, la Bruxelles are loc un protest de amploare al fermierilor din întreaga Uniune Europeană. Potrivit organizațiilor agricole, la manifestație participă peste 8.000 de agricultori și aproximativ 500 de tractoare, informează publicația poloneză Farmer. Protestul este îndreptat împotriva reducerilor planificate ale finanțării Politicii agricole comune (PAC) după anul 2027, precum și împotriva acordului […]
12:20
Astăzi, la ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc o ședință cu reprezentanții unui concern din domeniul industriei zahărului. Discuțiile s-au concentrat pe identificarea necesităților industriei, pe modul în care cadrul legal și politicile publice pot fi îmbunătățite pentru a asigura condiții corecte de concurență, stabilitate și predictibilitate, precum și pe perspectivele de dezvoltare. […]
12:00
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR) a prezentat, în cadrul ședinței Consiliului Consultativ, rezultatele activității desfășurate în anul 2025, primul an complet de funcționare al instituției, precum și prioritățile și direcțiile de acțiune planificate pentru anul 2026. Potrivit secretarului de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Alexandra Șian, în această perioadă CCAR alături […]
09:30
Datoriile acumulate de stat față de agricultori, estimate la aproximativ 3,4 miliarde de lei, ar putea fi convertite în obligațiuni de stat care să fie utilizate drept garanții pentru creditele bancare ale fermierilor. Subiectul este analizat la nivel guvernamental și ar urma să fie discutat într-un format extins, cu participarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, […]
17 decembrie 2025
16:50
Traficul transfrontalier prin unul dintre cele mai solicitate puncte de trecere a frontierei moldo-române, Leușeni-Albița, a fost oprit temporar. Serviciul Vamal al Republicii Moldova a anunțat că sistarea activității a survenit în urma unor defecțiuni tehnice neprevăzute. Cauza blocajului: Probleme IT pe partea română Conform informațiilor oficiale, întreruperea activității nu este cauzată de autoritățile moldovenești, […]
16:50
Astăzi, Agrobiznes împlinește 13 ani. În termeni umani, suntem adolescenți, dar în lumea noastră, acești ani înseamnă maturitate, experiență și mii de răsărituri prinse pe câmp. De 13 ani: Această aniversare nu este doar despre noi, ci despre voi – fermierii, partenerii și cititorii care ne-au acordat încredere zi de zi. Voi sunteți „recolta” noastră […]
15:20
Guvernul va oferi granturi grupurilor de întreprinderi mici și mijlocii care dezvoltă soluții de energie verde # Agrobiznes
Guvernul va sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM) să dezvolte soluții de energie regenerabilă, să-și reducă facturile la energie și să devină, astfel, mai competitive, prin cooperare în cadrul comunităților de energie regenerabilă. Cabinetul de miniștri a aprobat, astăzi, Acordul de grant pentru implementarea proiectului „REC4SMEs – Sprijinirea IMM-urilor prin Comunități de Energie Regenerabilă pentru un viitor […]
13:30
Cum pot fi integrate sistemele XAG în irigarea existentă, cu mai mult control și precizie # Agrobiznes
În ultimii ani, mulți fermieri au făcut primii pași spre agricultura digitală folosind dronele XAG, testând în practică beneficiile automatizării, controlului precis și lucrului bazat pe date. Pe acest fond, soluțiile inteligente de irigare și fertigare XAG, disponibile în Moldova prin intermediul distribuitorului oficial Biotron, reprezintă o extindere firească a aceluiași ecosistem, transferând aceleași principii […]
12:10
În perioada cuprinsă între începutul sezonului curent (1 iulie 2025) și 16 decembrie, statele UE au importat 2.356.200 de tone de uleiuri vegetale, înregistrând o scădere de 10% față de aceeași perioadă a sezonului trecut, potrivit Comisiei Europene. În primele 24 de săptămâni ale sezonului, importurile de ulei de palmier au scăzut la 1.354.500 de […]
10:50
În acest an, Egiptul și-a redus importurile de grâu cu 17% față de anul trecut, datorită creșterii achizițiilor interne, a declarat ministrul Aprovizionării, Sherif Farouk, potrivit Bloomberg. În cadrul campaniei de achiziții, încheiată în luna august, guvernul a cumpărat 4 milioane de tone de grâu de la fermierii locali pentru fondul de stat. Guvernul a […]
08:50
Siva Nova – semănătoare pentru No-Till și Mini-Till, gândită pentru condițiile din câmp # Agrobiznes
Creșterea costurilor pentru combustibil, presiunea asupra solului și instabilitatea climatică obligă fermele să caute tehnologii care reduc numărul de lucrări fără a pierde controlul asupra semănatului. Ozonteh Impex oferă o astfel de soluție – semănătoarea Siva Nova 3.6 – proiectată pentru No-Till și Mini-Till, dar care poate fi utilizată și în tehnologie clasică, în funcție […]
16 decembrie 2025
19:20
Exporturile de orz din Moldova revin pe creștere: +18,3% volum și prețuri ușor mai mari # Agrobiznes
După un sezon anterior marcat de volume mai reduse și presiuni asupra prețurilor, exporturile de orz ale Republicii Moldova intră din nou pe o traiectorie ascendentă. Datele aferente perioadei iulie–noiembrie 2025 indică o redresare vizibilă, atât din punct de vedere cantitativ, cât și valoric, apropiind sezonul curent de performanțele anilor considerați favorabili pentru comerțul cerealier. […]
15:30
Începând cu acest an, compania Diolsem își consolidează poziția pe piața inputurilor agricole din Republica Moldova prin preluarea distribuției oficiale a portofoliului Saaten Union. Parteneriatul aduce fermierilor moldoveni acces direct la genetică europeană de ultimă generație, testată în condiții dificile de climă și recunoscută pentru stabilitatea producțiilor. Recent, companiile au organizat o sesiune de prezentare […]
