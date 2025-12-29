Rugina în grădina de flori – ce trebuie să știi, control

15:20

Guvernul va sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM) să dezvolte soluții de energie regenerabilă, să-și reducă facturile la energie și să devină, astfel, mai competitive, prin cooperare în cadrul comunităților de energie regenerabilă. Cabinetul de miniștri a aprobat, astăzi, Acordul de grant pentru implementarea proiectului „REC4SMEs – Sprijinirea IMM-urilor prin Comunități de Energie Regenerabilă pentru un viitor […]