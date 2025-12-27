UCIP IFAD selectează trei producători pentru expoziția „Fabricat în Moldova”

11:50

Certificarea GLOBALG.A.P. obținută de nouă producători mici și mijlocii de struguri de masă din raioanele Cahul și Taraclia marchează un moment important pentru sectorul horticol din Republica Moldova. Este vorba despre primul model funcțional de cooperare care integrează producători mici, un exportator cu experiență și expertiză tehnică specializată într-un lanț de aprovizionare orientat spre piața […]