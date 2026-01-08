Bursele agricole la debut de an: ce repere urmăresc operatorii
Agrobiznes, 8 ianuarie 2026 13:30
Prețurile grâului din UE au reușit să revină la nivelul-cheie de 191,50 €/t pe Euronext. Îndepărtarea de pragul de 185 €/t nu înseamnă însă o schimbare a tendinței existente. Oferta globală rămâne, în acest moment, suficient de mare pentru a acoperi cererea, astfel că creșterea actuală a prețurilor poate fi explicată mai degrabă prin evenimente […]
• • •
Alte ştiri de Agrobiznes
Acum 30 minute
13:30
Prețurile grâului din UE au reușit să revină la nivelul-cheie de 191,50 €/t pe Euronext. Îndepărtarea de pragul de 185 €/t nu înseamnă însă o schimbare a tendinței existente. Oferta globală rămâne, în acest moment, suficient de mare pentru a acoperi cererea, astfel că creșterea actuală a prețurilor poate fi explicată mai degrabă prin evenimente […]
Acum o oră
13:10
Comisia Europeană anticipează o creștere susținută a prețurilor la cereale și oleaginoase în Uniunea Europeană până în 2035. Concluziile apar în raportul „EU Agricultural Outlook 2025–2035” și reflectă presiunile tot mai mari generate de costurile de producție, schimbările climatice și disponibilitatea limitată a inputurilor agricole. Costurile de producție împing prețurile cerealelor în sus, dar nu […]
Acum 24 ore
17:50
Piața semințelor de floarea-soarelui din Ucraina, la sfârșitul lunii decembrie, este în continuare marcată de doi ani consecutivi de secetă, de presiuni logistice și de modificarea fluxurilor comerciale. Deși perspectivele inițiale pentru recolta de semințe de floarea-soarelui din 2025 erau optimiste, extinderea suprafețelor cultivate nu a generat randamente mai mari, iar exporturile rămân slabe. Piața […]
Ieri
12:40
Exporturile de alune ale Turciei, în declin accentuat: peste un sfert pierdut într-un singur an # Agrobiznes
Anul 2025 s-a dovedit extrem de dificil pentru sectorul turc al alunelor, una dintre ramurile tradiționale de export ale agriculturii. Datele oficiale indică scăderi puternice atât ale volumelor exportate, cât și ale veniturilor, semnalând o slăbire a poziției Turciei pe piața internațională, notează Agenția Anadolu. Amintim că, Turcia este principalul exportator mondial de alune și […]
12:30
Acordul UE–Mercosur și agricultura europeană: ce se decide la Bruxelles și ce semnale contează # Agrobiznes
Uniunea Europeană se află într-un moment de răscruce pentru politica agricolă și comerțul internațional, iar deciziile discutate în aceste zile la Bruxelles pot influența nu doar fermierii din statele membre, ci și producătorii agricoli din țările partenere, inclusiv din Republica Moldova. 45 miliarde de euro pentru agricultură, disponibili mai devreme Președinta Comisiei Europene, Ursula von […]
6 ianuarie 2026
15:40
Interes ridicat pentru zootehnie în cadrul apelului AGGRI: cereri de peste 75 milioane lei depuse la AIPA # Agrobiznes
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a prezentat rezultatele apelului IV din cadrul Proiectului AGGRI, desfășurat în perioada 20 octombrie – 31 decembrie 2025, conform Ordinului MAIA nr. 162 din 3 octombrie 2025. Apelul a vizat domeniile creșterea bovinelor pentru producția de lapte și mixte, respectiv pentru producția de carne, precum și creșterea ovinelor […]
15:30
Analiză: Industria globală a porumbului, sub presiunea rezistenței biologice și a decarbonizării # Agrobiznes
Industria globală a porumbului traversează o schimbare structurală profundă, determinată de creșterea rezistenței biologice, riscurile climatice asupra producției și constrângerile impuse de economia cu emisii reduse de carbon, arată analiza anuală AgroPages pentru perioada 2024–2025. Porumbul nu mai este privit exclusiv ca materie primă pentru hrană și furaje, ci devine un punct de convergență între bioenergie, agricultură regenerativă […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Piața globală a produselor agrochimice se pregătește pentru cea mai amplă restructurare structurală din ultimii 15 ani, pe fondul supracapacităților de producție din Asia, al cererii globale slăbite și al schimbărilor fundamentale din comportamentul fermierilor și al distribuitorilor. Intervalul 2025–2027 ar putea marca un nou ciclu de ajustare profundă, potrivit unei analize realizate de Wallace […]
12:00
Aurelia Cecoi, legumicultoare: „Ne dorim acces direct în marketuri, însă piața face investițiile prea riscante” # Agrobiznes
De mai mulți ani, familia Cecoi din satul Gura Bâcului, raionul Anenii Noi, construiește pas cu pas o afacere legumicolă bazată pe investiții constante, adaptare tehnologică și muncă susținută. De la primele suprafețe cultivate, exploatația a ajuns astăzi la aproximativ 95 de hectare de teren deschis, unde sunt cultivate cartof, morcov, ceapă și sfeclă roșie, […]
10:50
Spike Brokers: Bulgaria plătește cu 70 $/t mai mult pentru floarea-soarelui decât Ucraina la procesare # Agrobiznes
Piața semințelor de floarea-soarelui și a produselor procesate rămâne, în prezent, lipsită de activitate. În același timp, stabilizarea logisticii maritime oferă participanților la piață mai multă încredere în valorificarea produselor procesate, ceea ce, în timp, ar putea stimula achiziții mai agresive de floarea-soarelui, potrivit Spike Brokers. Prețul semințelor de floarea-soarelui fără TVA, cu livrare la […]
5 ianuarie 2026
16:10
Autoritățile ucrainene au anunțat intenția de a crește volumul de marfă operat prin porturile dunărene până la aproximativ 15 milioane de tone anual, ca parte a unui program mai amplu de modernizare a transportului maritim și fluvial și de consolidare a rezilienței logistice a țării. Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor al […]
11:50
Apelul III LEADER: cereri de finanțare pentru grupurile de acțiune locală, deschise până la 24 februarie 2026 # Agrobiznes
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a anunțat lansarea apelului III de depunere a cererilor pentru selectarea grupurilor de acțiune locală (GAL) și aprobarea strategiilor de dezvoltare locală care vor beneficia de finanțare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Apelul este deschis în perioada 15 ianuarie – 24 februarie 2026 și vizează […]
09:40
Facilitatea de creditare în agricultură: 288 de afaceri finanțate, surse disponibile pentru noi proiecte # Agrobiznes
De la lansarea programului în luna martie și până la sfârșitul lunii decembrie, Programul „Facilitatea de creditare în agricultură” (FCA) a devenit unul dintre principalele instrumente de sprijin financiar pentru fermele micro și mici din Republica Moldova. În acest interval, au fost finanțate 288 de afaceri agricole, dintre care 38 doar în luna decembrie, semn […]
09:10
Danemarca a pus în funcțiune prima fabrică din lume de amoniac „verde” cu operare dinamică # Agrobiznes
Prima fabrică din lume cu funcționare dinamică pentru producerea amoniacului „verde” a început oficial operațiunile pe 20 decembrie 2025, în Danemarca, în apropierea localității Ramme, din nord-vestul Iutlandei. Informația a fost confirmată de compania Skovgaard Energy, care coordonează proiectul, alături de Topsoe, Vestas și programul guvernamental danez EUDP – Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram. Elementul […]
3 ianuarie 2026
13:50
CBAM a intrat în faza de aplicare în UE. Ce înseamnă mecanismul de ajustare a carbonului # Agrobiznes
Începând cu 1 ianuarie 2026, Uniunea Europeană a trecut la regimul definitiv de aplicare a Mecanismului de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM), un instrument care introduce costul carbonului ca element permanent în comerțul cu statele din afara UE. Pentru Republica Moldova, acest moment marchează ieșirea din perioada de tranziție și intrarea într-o etapă în […]
2 ianuarie 2026
17:30
Volumul exporturilor de cereale și leguminoase din Ucraina în sezonul de comercializare 2025/26, la data de 2 ianuarie, a ajuns la 15,4 milioane de tone, cu 6,4 milioane de tone, sau 29%, mai puțin față de nivelul sezonului precedent. Aceste date sunt furnizate de Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei. Astfel, exporturile de grâu au […]
11:50
Seceta influențează profund modul în care plantele își alocă resursele. În condiții de deficit hidric, plantele tind să investească mai mult în dezvoltarea rădăcinilor decât a părții aeriene, crescând raportul rădăcină/partea aeriană. Această strategie urmărește maximizarea absorbției apei și creșterea șanselor de supraviețuire, însă vine adesea cu un cost: reducerea creșterii vegetative și a potențialului […]
11:10
Comerțul global cu struguri de masă intră într-o nouă etapă: Peru accelerează, Chile se repliază # Agrobiznes
Industria globală a strugurilor de masă a încheiat 2025 într-un context de schimbare a dinamicii ofertei în emisfera sudică și de presiune competitivă accentuată pe piețele-cheie, inclusiv în Statele Unite. Peru și-a extins volumele și prezența pe piețe, în timp ce Chile a redus livrările, accelerând tranziția varietală. În paralel, barierele comerciale, problemele logistice și […]
09:50
Guvernul francez a amânat cu patru ani, până în 2030, interdicția privind paharele de unică folosință din plastic, invocând dificultăți în identificarea unor alternative viabile. Interdicția urma să intre în vigoare la 1 ianuarie, însă Ministerul Tranziției Ecologice a transmis că „fezabilitatea tehnică a eliminării plasticului din pahare”, evaluată în urma unei analize realizate în […]
1 ianuarie 2026
12:40
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că, în luna decembrie 2025, au fost autorizate spre plată subvenții în valoare totală de 90,75 milioane lei, direcționate către fermieri prin mai multe măsuri de sprijin financiar. Plățile în avans au însumat 13,64 milioane lei, fonduri orientate preponderent către proiecte investiționale de modernizare a exploatațiilor zootehnice. […]
31 decembrie 2025
17:40
Până la data de 31 decembrie, în anul de comercializare 2025/2026, Ucraina a exportat 15 milioane 282 de mii de tone de cereale și leguminoase, cu 6 milioane 225 de mii de tone sau 28,9% mai puțin față de anul trecut. Informația a fost publicată pe site-ul Ministerului Politicii Agrare și Alimentației al Ucrainei. La […]
11:20
China a anunțat introducerea unei noi politici privind exportul de pesticide, care modifică semnificativ regulile de funcționare pentru producătorii și exportatorii de produse agrochimice. Decizia are ca obiectiv creșterea flexibilității de reglementare și consolidarea poziției țării pe piața globală a protecției culturilor, relatează Agribusiness Global. Una dintre principalele noutăți este introducerea mecanismului de „înregistrare exclusiv […]
11:10
Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii (ADMA) anunță că, la finalul anului 2025, volumul total al finanțărilor agricole gestionate a crescut cu peste 100 milioane lei față de anul 2024. „Această evoluție confirmă o dinamică favorabilă a instrumentelor financiare puse la dispoziția sectorului agricol și reflectă interesul tot mai mare al fermierilor pentru soluții de […]
30 decembrie 2025
13:20
Piața porumbului este, în prezent, cel mai activ segment al exporturilor ucrainene de cereale, asigurând încărcarea stabilă a porturilor și cerere constantă din partea importatorilor. Informația a fost comunicată de departamentul analitic al cooperativei agricole PUSK. „Porumbul rămâne, în acest moment, singurul segment relativ activ al pieței. La data de 22 decembrie, exporturile au ajuns […]
11:20
Guvernul a aprobat un instrument de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii, axat pe investiții în eficiență energetică și soluții de energie regenerabilă. Decizia, adoptată la sfârșitul lunii decembrie 2025, deschide accesul la finanțare nerambursabilă pentru cel puțin 24 de companii din Republica Moldova. Sprijinul este acordat în cadrul Proiectului „Întreprinderi și comune puternice pentru […]
10:30
Ședință a Consiliului consultativ pentru bovine și procesarea produselor lactate, la MAIA # Agrobiznes
La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc ședința Consiliului consultativ sectorial pentru bovine și procesarea produselor obținute de la acestea. În cadrul reuniunii au fost analizate evoluțiile recente din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și dificultățile întâmpinate pe lanțul de producere și procesare. Participanții au menționat că piața regională se află […]
10:30
Guvernul a avizat pozitiv instituirea unui moratoriu pentru protejarea fermierilor afectați de calamități # Agrobiznes
Executivul a avizat pozitiv inițiativa legislativă privind instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri, măsură menită să ofere protecție producătorilor agricoli grav afectați de calamitățile naturale din perioada 2024–2025. Potrivit proiectului de lege, se propune instituirea unui moratoriu temporar, pe o durată de 12 luni, asupra executării silite a bunurilor […]
09:10
O companie belgiană de tip startup, Polysense, oferă soluții pentru reducerea risipei din industria alimentară, combinând tehnologia cu inteligența operațională. Fondatorul și directorul general, Yarne De Munck, subliniază că misiunea companiei este de a ajuta producătorii să lucreze mai eficient, mai sustenabil și mai profitabil, în special în contextul creșterii volumelor de producție și al […]
29 decembrie 2025
21:40
Potrivit Institutului Turc de Statistică (TUIK), recolta brută de grâu a țării în 2025 a coborât la 17,9 milioane de tone, înregistrând o scădere de 13,7% față de anul trecut. Producția de orz s-a redus cu 25,9%, până la 6,0 milioane de tone. Recolta de porumb a scăzut, de asemenea, la 8,5 milioane de tone […]
16:30
Rugina este o boală fungică frecventă la numeroase plante ornamentale din grădina de flori. Se remarcă ușor prin culorile intense – roșu, portocaliu, galben sau brun – care afectează aspectul estetic al plantelor. În majoritatea cazurilor, rugina nu provoacă pagube grave asupra sănătății plantei. Totuși, plantele foarte sensibile pot fi sever afectate, caz în care […]
09:40
Perele, din nou pe creștere: SUA își recâștigă poziția de exportator, în timp ce producția globală scade ușor # Agrobiznes
În cel mai recent raport privind comerțul cu mere, struguri și pere, Departamentul Agriculturii al Statelor Unite (USDA) estimează că piața globală a perelor proaspete va crește în 2026. În acest context, Statele Unite vor reveni la statutul de exportator net de fructe semințoase, după ce anul trecut au devenit, pentru prima dată, importator net. […]
09:20
China intenționează să majoreze producția de cereale cu 50 de milioane de tone, cu accent pe porumb și soia # Agrobiznes
Comisia națională pentru dezvoltare și reformă a Chinei (NDRC) a anunțat intensificarea măsurilor de extindere a capacităților de producție de cereale din țară cu aproximativ 50 de milioane de tone. Accentul principal va fi pus pe creșterea producției de porumb și soia. Potrivit Global Times, reprezentanții comisiei precizează că această decizie vizează accelerarea modernizării agriculturii […]
28 decembrie 2025
12:40
Industria globală a cireșelor în 2025: emisfera sudică domină, iar calitatea și logistica devin factorii decisivi # Agrobiznes
Anul 2025 a adus ajustări majore în industria globală a cireșelor, marcate de scăderea producției în emisfera nordică și de rolul tot mai puternic al emisferei sudice în comerțul internațional. China rămâne lider mondial în producția de cireșe, însă o mare parte din volum este absorbită de consumul intern. În paralel, țări-cheie din emisfera nordică […]
27 decembrie 2025
12:10
UCIP IFAD a anunțat lansarea unui concurs de selectare a trei producători agricoli cu produse ambalate sau conservate, care vor participa la expoziția națională „Fabricat în Moldova”. Evenimentul, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, se va desfășura în perioada 11–15 februarie 2026, la Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo. Concursul este destinat […]
26 decembrie 2025
15:30
În Republica Moldova sunt active, în prezent, șase focare de pestă porcină, potrivit informațiilor oferite de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) confirmate pentru AGORA. Patru focare sunt în proces de eradicare, iar alte două au fost confirmate recent. Focarele aflate în proces de eradicare sunt localizate în raionul Ocnița, satul Berezovca, raionul Edineț, satul […]
14:50
În noaptea de 26 decembrie, dronele rusești au efectuat un atac masiv asupra infrastructurii portuare și feroviare a Ucrainei. Informația a fost comunicată de Latifundist, cu referire la anunțul făcut de viceprim-ministrul pentru reconstrucția Ucrainei – ministrul dezvoltării comunităților și teritoriilor, Oleksii Kuleba. Potrivit acestuia, inamicul continuă tentativele sistematice de a distruge logistica portuară, de […]
11:20
Guvernul Federației Ruse a decis dublarea cotei tarifare pentru exporturile de cereale în 2026, până la 20 milioane de tone, față de 10,6 milioane de tone în 2025. Măsura este determinată de necesitatea valorificării unei recolte record, estimată la 137 milioane de tone, într-un context în care piața internă nu poate absorbi volume atât de […]
11:10
Pentru campania agricolă 2026, semănatul rapiței de toamnă s-a încheiat cu o suprafață de 156,5 mii hectare, în creștere cu 55% față de anul precedent. Extinderea este una puternică și indică încrederea fermierilor în rapiță ca instrument de gestionare a riscurilor, în special în comparație cu culturile de cereale, în principal porumbul. Principala necunoscută rămâne […]
09:40
Bolea: „Calea Ferată de 12 ani e în paragină totală. Sunt necesare investiţii de 8 miliarde de lei” # Agrobiznes
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a anunţat planuri ambițioase de reformare şi dezvoltare a întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM), o companie cu datorii istorice de peste 1,13 miliarde de lei și o infrastructură învechită. Potrivit lui Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, CFM a ajuns în situaţie critică pentru că […]
09:10
Boom-ul energiei regenerabile a depășit cadrul de securitate electrică din Republica Moldova # Agrobiznes
Dezvoltarea accelerată a sectorului energiei regenerabile din Republica Moldova, înregistrată în ultimii 4–5 ani, a avut loc într-un context normativ incomplet din perspectiva securității electrice. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) constată că, până recent, exploatarea și mentenanța centralelor electrice din surse regenerabile nu au fost acoperite de norme adaptate specificului acestor instalații. Potrivit […]
24 decembrie 2025
15:10
Sergiu Goncearuc, legumicultor: „Suntem unica țară din regiune care nu are entomofagi în vânzare. În schimb, avem TVA la bondari” # Agrobiznes
Legumicultura traversează o perioadă tot mai dificilă, în care excluderea produselor de protecție a plantelor, combinată cu presiunea climatică, lasă fermierii fără soluții eficiente în lupta cu dăunătorii. Sergiu Goncearuc, legumicultor din satul Speia, raionul Anenii Noi, explică faptul că multe dintre produsele utilizate ani la rând au dispărut de pe piață, iar cele rămase […]
13:20
După șocul inițial provocat de războiul din Ucraina și liberalizarea temporară a comerțului cu produse agricole ucrainene, licențierea importurilor de cereale și oleaginoase continuă să fie un subiect sensibil în Republica Moldova. Totuși, analiza evoluțiilor recente din Uniunea Europeană și datele actuale de piață arată că o asemenea măsură nu mai are fundament economic și […]
11:10
Piața ouălor din Polonia traversează o perioadă de ajustări importante, cu potențiale implicații și pentru Republica Moldova. În primele nouă luni ale anului 2025, Polonia aproape și-a dublat importurile de ouă de consum, în timp ce exporturile au rămas la un nivel ridicat, semn că industria încearcă să își protejeze pozițiile pe piețele externe. Datele […]
09:40
Începând de marți, 23 decembrie 2025, China a impus taxe vamale provizorii de până la 42,7% pentru anumite produse lactate importate din Uniunea Europeană, după finalizarea primei etape a unei investigații antidumping privind subvențiile. Măsura este interpretată pe scară largă ca o replică la taxele impuse de UE asupra vehiculelor electrice. Nivelul taxelor va varia […]
09:20
Activitate redusă pe bursele agricole la final de an. Presiuni valutare și importuri pe piața rapiței # Agrobiznes
Activitatea pe bursele agricole internaționale se desfășoară într-un ritm redus la final de an, pe fondul închiderilor de sărbători și al ajustării pozițiilor de către operatorii financiari. Aprecierea monedei euro față de dolar, lipsa unor informații fundamentale noi și intrarea pe piață a volumelor din emisfera sudică continuă să influențeze evoluția cotațiilor. Euro puternic, competitivitate […]
23 decembrie 2025
17:40
Proprietarii de terenuri agricole vor achita o primă aproape dublă pentru asigurarea medicală în 2026 # Agrobiznes
Proprietarii de terenuri cu destinație agricolă se vor număra printre categoriile care vor suporta majorări semnificative ale primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în anul 2026. Potrivit proiectului de lege privind fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul viitor, aceștia vor trebui să achite o primă anuală în sumă fixă de 2 527 de […]
17:00
Un parteneriat solid pentru agricultură: maib și Agrostoc sprijină fermierii în dezvoltarea afacerilor # Agrobiznes
Maib, liderul sectorului bancar din Republica Moldova, reconfirmă parteneriatul său durabil cu Cooperativa de Întreprinzător Agrostoc, unul dintre cei mai importanți furnizori de inputuri și soluții agricole din țară. Colaborarea dintre maib și Agrostoc susține fermierii prin acces facil atât la produse agricole esențiale, cât și la finanțări flexibile, adaptate sezonului agricol și provocărilor din […]
13:00
Guvernul nu va mai prelungi licențierea importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina # Agrobiznes
Guvernul Republicii Moldova nu va extinde, în anul viitor, mecanismul de licențiere a importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina. Anunțul a fost făcut de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, care a precizat că importurile vor continua în regim comercial obișnuit, dar sub o monitorizare mai strictă, pentru a preveni dezechilibrele majore pe […]
12:30
Rezultatele platformelor demonstrative Donau Soja: ce soiuri de soia, fasole și mazăre au oferit cele mai bune rezultate în Moldova # Agrobiznes
Anul agricol 2025 a confirmat faptul că producția culturilor proteice intră într-o nouă etapă de transformare, caracterizată prin instabilitate climatică, presiune tehnologică ridicată și nevoia urgentă de adaptare. Rezultatele obținute în cadrul Platformelor Demonstrative Donau Soja pentru soia, fasole și mazăre oferă o imagine clară asupra limitelor actualului sistem de producție, dar și asupra direcțiilor […]
11:10
Rusia își reduce suprafața cultivată cu grâu pentru recolta din 2026, pe fondul scăderii profitabilității și al impactului taxelor la export. Potrivit SovEcon, la mijlocul lunii decembrie fermierii semănaseră 16,1 milioane de hectare cu grâu de toamnă, un nivel ușor sub cel de anul trecut și semnificativ mai mic față de vârful de 17,8 milioane […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.