Rusia reduce suprafața cultivată cu grâu. Fermierii, cu profit tot mai mic
Agrobiznes, 23 decembrie 2025 11:10
Rusia își reduce suprafața cultivată cu grâu pentru recolta din 2026, pe fondul scăderii profitabilității și al impactului taxelor la export. Potrivit SovEcon, la mijlocul lunii decembrie fermierii semănaseră 16,1 milioane de hectare cu grâu de toamnă, un nivel ușor sub cel de anul trecut și semnificativ mai mic față de vârful de 17,8 milioane […]
Acum 30 minute
11:10
Acum 24 ore
20:40
Ultimele zile pentru crescătorii de bovine, ovine și caprine pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul Proiectului AGGRI # Agrobiznes
Crescătorii de bovine, ovine și caprine au la dispoziție o oportunitate de finanțare pentru dezvoltarea exploatațiilor zootehnice, prin Proiectul „Investiții pentru guvernanță, creștere și reziliență în agricultură (AGGRI)”, finanțat de Banca Mondială. Cererile pot fi depuse până la 31 decembrie 2025, termen care permite fermierilor să pregătească proiecte solide de investiții. Programul se adresează fermierilor […]
17:20
Aproape 70% din rezervele mondiale de porumb și peste jumătate din stocurile globale de grâu și orez sunt concentrate în prezent în China, o situație cu efecte directe asupra prețurilor internaționale și asupra accesului la produse alimentare în multe regiuni ale lumii. Despre această evoluție scrie publicația World Grain, citând analize care arată că politica […]
14:40
Bayer a invitat tinerii agronomi în câmp: recoltarea publică pe platforma demonstrativă de la Criuleni – o lecție practică de agronomie # Agrobiznes
Implicarea mediului privat în formarea practică a viitorilor specialiști din agricultură este una dintre cele mai importante punți pentru asigurarea dezvoltării acestor tineri. Astfel, Facultatea de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului a înființat o platformă demonstrativă la Stațiunea Criuleni în cadrul căreia a testat diferiți hibrizi de porumb, iar una dintre companiile care a […]
12:20
Înghețurile târzii de primăvară și cele timpurii de toamnă rămân unele dintre cele mai mari riscuri pentru horticultura din Republica Moldova, iar identificarea soluțiilor de protecție este absolut necesară. SRL „Darurile Basarabiei”, distribuitorul oficial al companiei franceze „Agrofrost NV”, aduce pe piața din Republica Moldova una dintre cele mai variate și eficiente game de tehnologii […]
12:00
Forța Fermierilor solicită prelungirea licențierii importului de cereale și oleaginoase din Ucraina # Agrobiznes
Asociația Obștească Forța Fermierilor solicită repetat prelungirea sistemului de licențiere a importului de cereale și oleaginoase din Ucraina, considerând această măsură indispensabilă pentru protejarea producției agricole autohtone și pentru menținerea exporturilor moldovenești pe piețele Uniunii Europene. Reprezentanții asociației subliniază că este necesară instituirea unui mecanism permanent de control al importurilor, cel puțin până la finalizarea […]
Ieri
09:40
Prețurile la rapiță în Moldova la final de an. Estimări de suprafețe mai mari pentru 2026 # Agrobiznes
Pe segmentul oleaginoaselor, rapița continuă să evolueze într-o piață laterală, marcată de presiuni descendente vizibile atât la nivel european, cât și în Bazinul Mării Negre, cu efect direct asupra Republicii Moldova. Această dinamică este confirmată de evoluția contractelor futures pe bursa Euronext–MATIF, unde rapița cu scadență februarie a coborât la 469 euro/tonă, de la 485 […]
09:10
AIPA a finalizat apelul de plăți directe pentru sectorul zootehnic. Peste 103 milioane de lei ajung la producătorii de lapte # Agrobiznes
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a finalizat procesul de examinare și autorizare a cererilor depuse în cadrul celui de-al VI-lea apel de plăți directe pentru sectorul zootehnic, destinat susținerii producătorilor de lapte. Mecanismul de sprijin vizează cantitățile livrate către procesatori și respectarea condițiilor stabilite prin regulament. Interes ridicat din partea fermierilor producători de […]
21 decembrie 2025
13:20
Piața florii-soarelui rămâne una dintre cele mai stabile din actualul sezon agricol. Evoluția prețurilor este determinată în principal de dinamica uleiului de floarea-soarelui pe piețele internaționale. Cotațiile uleiului se mențin la niveluri ridicate, cu o primă semnificativă față de uleiul de rapiță la Rotterdam, semnalând un dezechilibru persistent între cerere și disponibilitatea fizică a materiei […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Timafeed Boost în Moldova: Timac Agro aduce un nou lot de furaj complementar pentru rumegătoare # Agrobiznes
Reprezentanța Timac Agro East în Republica Moldova a recepționat un nou lot de Timafeed Boost, furaj complementar destinat optimizării nutriției rumegătoarelor. Importul vine ca răspuns la interesul tot mai mare al fermierilor pentru soluții care cresc eficiența rațiilor și susțin performanțele zootehnice în condiții economice tot mai restrictive. Cum funcționează Timafeed Boost în rațiile pentru […]
20 decembrie 2025
18:10
Camera de Comerț Americană face apel către partenerii internaționali să consolideze protecția porturilor ucrainene # Agrobiznes
Camera de Comerț Americană din Ucraina (ACC) face apel către partenerii internaționali să consolideze de urgență apărarea aeriană și maritimă a Ucrainei, inclusiv în regiunea Odesa și în zona infrastructurii portuare critice de la Marea Neagră. În apelul public, ACC subliniază că Rusia continuă să distrugă și să afecteze grav activitatea companiilor americane din Ucraina. […]
12:10
Piața cerealelor din Bazinul Mării Negre traversează, la final de 2025, o etapă de stagnare prelungită, cu tendințe negative, iar grâul rămâne cultura cea mai afectată de dezechilibrul global dintre ofertă și cerere. Nivelurile ridicate ale stocurilor mondiale și perspectivele bune de producție în principalele regiuni exportatoare continuă să apese asupra prețurilor. În ultima lună, […]
19 decembrie 2025
16:30
MoldPack lansează sacoșele kraft – un ambalaj unic pe piața locală care ajută producătorii și magazinele să reducă pierderile de produse proaspete # Agrobiznes
MoldPack, producător de ambalaje din carton și hârtie din Chișinău cu peste 28 de ani de experiență, a lansat o direcție nouă pentru industria locală: sacoșele din hârtie kraft cu mâner, create special pentru fructe și produse proaspete. „Este un produs nou și necesar pentru piața locală, unde lipsesc soluțiile de ambalare gata pentru vânzare. […]
16:20
Agricultura Moldovei ar putea cunoaște o nouă etapă de dezvoltare prin extinderea prezenței pe vasta piață a Chinei. Aceasta este principala concluzie a recentei întrevederi dintre ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, și ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, E.S. Dong Zhihua. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale, oficialii identificând sectorul agricol drept […]
14:40
Cel mai recent raport USDA pentru sezonul 2025/26 indică evoluții divergente pe piața globală a fructelor proaspete, cu o scădere semnificativă a producției de mere și o creștere moderată a producției de struguri de masă. Diferențele sunt determinate în principal de impactul condițiilor climatice extreme și de dinamica regională a suprafețelor cultivate. Producția globală de […]
13:40
ADMA vine cu detalii: antreprenorul care acuză instituția de corupție are datorii de peste 3,45 milioane lei # Agrobiznes
În urma declarațiilor publice recente făcute de unul dintre beneficiarii Agenției pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii (ADMA), Rabei Ghenadie, consideră necesar să ofere o prezentare factuală a situației, pentru o informare corectă a opiniei publice și a beneficiarilor programelor gestionate de instituție. Potrivit datelor oficiale, Rabei Ghenadie este fondator și administrator al SRL „RGG AGRO-LUX” […]
10:20
Parlamentul European a aprobat, cu 405 voturi, amendamente punctuale la Regulamentul UE privind defrișările (EUDR), asupra căruia fusese ajuns un acord informal cu statele membre la data de 4 decembrie. Astfel, aplicarea Regulamentului UE pentru prevenirea defrișărilor și a degradării pădurilor a fost amânată cu încă un an. Această decizie este menționată într-un comunicat publicat […]
09:20
Comisia Europeană consideră că procedurile de aprobare pentru produsele de biocontrol și pentru biocide se desfășoară prea lent și că această întârziere afectează competitivitatea horticulturii din Uniunea Europeană. În acest context, la 16 decembrie a prezentat propuneri legislative care urmăresc grăbirea autorizării soluțiilor de biocontrol și, în paralel, impulsionarea utilizării biocidelor necesare menținerii igienei în […]
18 decembrie 2025
20:30
Mii de fermieri europeni au protestat la Bruxelles împotriva schimbărilor din politica agricolă și a acordului cu MERCOSUR # Agrobiznes
Joi, 18 decembrie, la Bruxelles are loc un protest de amploare al fermierilor din întreaga Uniune Europeană. Potrivit organizațiilor agricole, la manifestație participă peste 8.000 de agricultori și aproximativ 500 de tractoare, informează publicația poloneză Farmer. Protestul este îndreptat împotriva reducerilor planificate ale finanțării Politicii agricole comune (PAC) după anul 2027, precum și împotriva acordului […]
12:20
Astăzi, la ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc o ședință cu reprezentanții unui concern din domeniul industriei zahărului. Discuțiile s-au concentrat pe identificarea necesităților industriei, pe modul în care cadrul legal și politicile publice pot fi îmbunătățite pentru a asigura condiții corecte de concurență, stabilitate și predictibilitate, precum și pe perspectivele de dezvoltare. […]
12:00
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR) a prezentat, în cadrul ședinței Consiliului Consultativ, rezultatele activității desfășurate în anul 2025, primul an complet de funcționare al instituției, precum și prioritățile și direcțiile de acțiune planificate pentru anul 2026. Potrivit secretarului de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Alexandra Șian, în această perioadă CCAR alături […]
09:30
Datoriile acumulate de stat față de agricultori, estimate la aproximativ 3,4 miliarde de lei, ar putea fi convertite în obligațiuni de stat care să fie utilizate drept garanții pentru creditele bancare ale fermierilor. Subiectul este analizat la nivel guvernamental și ar urma să fie discutat într-un format extins, cu participarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, […]
17 decembrie 2025
16:50
Traficul transfrontalier prin unul dintre cele mai solicitate puncte de trecere a frontierei moldo-române, Leușeni-Albița, a fost oprit temporar. Serviciul Vamal al Republicii Moldova a anunțat că sistarea activității a survenit în urma unor defecțiuni tehnice neprevăzute. Cauza blocajului: Probleme IT pe partea română Conform informațiilor oficiale, întreruperea activității nu este cauzată de autoritățile moldovenești, […]
16:50
Astăzi, Agrobiznes împlinește 13 ani. În termeni umani, suntem adolescenți, dar în lumea noastră, acești ani înseamnă maturitate, experiență și mii de răsărituri prinse pe câmp. De 13 ani: Această aniversare nu este doar despre noi, ci despre voi – fermierii, partenerii și cititorii care ne-au acordat încredere zi de zi. Voi sunteți „recolta” noastră […]
15:20
Guvernul va oferi granturi grupurilor de întreprinderi mici și mijlocii care dezvoltă soluții de energie verde # Agrobiznes
Guvernul va sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM) să dezvolte soluții de energie regenerabilă, să-și reducă facturile la energie și să devină, astfel, mai competitive, prin cooperare în cadrul comunităților de energie regenerabilă. Cabinetul de miniștri a aprobat, astăzi, Acordul de grant pentru implementarea proiectului „REC4SMEs – Sprijinirea IMM-urilor prin Comunități de Energie Regenerabilă pentru un viitor […]
13:30
Cum pot fi integrate sistemele XAG în irigarea existentă, cu mai mult control și precizie # Agrobiznes
În ultimii ani, mulți fermieri au făcut primii pași spre agricultura digitală folosind dronele XAG, testând în practică beneficiile automatizării, controlului precis și lucrului bazat pe date. Pe acest fond, soluțiile inteligente de irigare și fertigare XAG, disponibile în Moldova prin intermediul distribuitorului oficial Biotron, reprezintă o extindere firească a aceluiași ecosistem, transferând aceleași principii […]
12:10
În perioada cuprinsă între începutul sezonului curent (1 iulie 2025) și 16 decembrie, statele UE au importat 2.356.200 de tone de uleiuri vegetale, înregistrând o scădere de 10% față de aceeași perioadă a sezonului trecut, potrivit Comisiei Europene. În primele 24 de săptămâni ale sezonului, importurile de ulei de palmier au scăzut la 1.354.500 de […]
10:50
În acest an, Egiptul și-a redus importurile de grâu cu 17% față de anul trecut, datorită creșterii achizițiilor interne, a declarat ministrul Aprovizionării, Sherif Farouk, potrivit Bloomberg. În cadrul campaniei de achiziții, încheiată în luna august, guvernul a cumpărat 4 milioane de tone de grâu de la fermierii locali pentru fondul de stat. Guvernul a […]
08:50
Siva Nova – semănătoare pentru No-Till și Mini-Till, gândită pentru condițiile din câmp # Agrobiznes
Creșterea costurilor pentru combustibil, presiunea asupra solului și instabilitatea climatică obligă fermele să caute tehnologii care reduc numărul de lucrări fără a pierde controlul asupra semănatului. Ozonteh Impex oferă o astfel de soluție – semănătoarea Siva Nova 3.6 – proiectată pentru No-Till și Mini-Till, dar care poate fi utilizată și în tehnologie clasică, în funcție […]
16 decembrie 2025
19:20
Exporturile de orz din Moldova revin pe creștere: +18,3% volum și prețuri ușor mai mari # Agrobiznes
După un sezon anterior marcat de volume mai reduse și presiuni asupra prețurilor, exporturile de orz ale Republicii Moldova intră din nou pe o traiectorie ascendentă. Datele aferente perioadei iulie–noiembrie 2025 indică o redresare vizibilă, atât din punct de vedere cantitativ, cât și valoric, apropiind sezonul curent de performanțele anilor considerați favorabili pentru comerțul cerealier. […]
15:30
Începând cu acest an, compania Diolsem își consolidează poziția pe piața inputurilor agricole din Republica Moldova prin preluarea distribuției oficiale a portofoliului Saaten Union. Parteneriatul aduce fermierilor moldoveni acces direct la genetică europeană de ultimă generație, testată în condiții dificile de climă și recunoscută pentru stabilitatea producțiilor. Recent, companiile au organizat o sesiune de prezentare […]
14:00
500 de elevi ai Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi vor beneficia de instruiri practice moderne # Agrobiznes
Aproximativ 500 de elevi ai Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi vor beneficia de condiții moderne de instruire practică, odată cu finalizarea unei stațiuni de procesare a producției horticole și mentenanță a utilajelor agricole, construită în cadrul instituției. Investiție realizată prin Proiectul „Livada Moldovei” Stațiunea a fost realizată în cadrul Proiectului „Livada Moldovei”, inițiat de Guvernul […]
11:50
9 producători de struguri din Cahul și Taraclia au obținut, pentru prima dată în activitatea lor, certificarea GLOBALG.A.P. # Agrobiznes
Certificarea GLOBALG.A.P. obținută de nouă producători mici și mijlocii de struguri de masă din raioanele Cahul și Taraclia marchează un moment important pentru sectorul horticol din Republica Moldova. Este vorba despre primul model funcțional de cooperare care integrează producători mici, un exportator cu experiență și expertiză tehnică specializată într-un lanț de aprovizionare orientat spre piața […]
09:40
Biotron, distribuitor oficial al dronelor agricole XAG în Republica Moldova, își extinde echipa și caută un nou coleg cu ambiții mari. „Nu căutăm un simplu manager de vânzări. Căutăm o persoană cu potențial, energie și dorință de a crește împreună cu noi, pe care să o formăm într-un specialist AgTech de primă clasă în următorii […]
09:10
Comisia pentru comerț internațional (INTA) a Parlamentului European a adoptat o poziție privind mecanismele de protejare a pieței agricole a Uniunii Europene în cadrul acordului comercial cu țările Mercosur. Este vizată posibilitatea suspendării temporare a preferințelor tarifare pentru importurile de produse agricole din Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, în situația în care acestea aduc prejudicii […]
15 decembrie 2025
20:00
Marian Bîtiu, Gifis-Farm: „Am modernizat complet ferma apelând la granturile AGGRI. Acum, avem timp pentru management și analiză” # Agrobiznes
În satul Năvîrneț din raionul Fălești, ferma de vaci SRL „Gifis-Farm”, administrată de Marian Bîtiu, a trecut în ultimul an printr-un proces amplu de modernizare. Astăzi, exploatația este considerată una dintre cele mai tehnologizate ferme din țară și un exemplu despre cum investițiile orientate spre bunăstarea animalelor, digitalizare și eficiență pot schimba activitatea unei gospodării […]
12:20
Finalul de an aduce o schimbare vizibilă de ritm pe piețele agricole internaționale. După luni marcate de oscilații ample și reacții rapide la fiecare semnal macroeconomic sau geopolitic, piețele intră într-o fază de calm relativ, în care volumele se reduc, iar ajustările de preț devin mai graduale. Pe de o parte, întărirea monedei europene față […]
11:30
În ultimele decenii, schimbările climatice au trecut de stadiul de risc teoretic și s-au transformat într-un factor economic cu impact direct asupra Republicii Moldova. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei (BNM), secetele din ultimii 25 de ani au provocat prejudicii estimate la aproximativ două miliarde de dolari, afectând stabilitatea economică și sectoarele productive ale țării. În […]
10:10
Exporturile de grâu din Republica Moldova, analizate pentru perioada iulie–noiembrie 2025, se înscriu într-un ritm apropiat de media ultimilor cinci ani. Sezonul 2025–2026 nu aduce nici maxime istorice, dar nici scăderi accentuate, conturând un tablou de echilibru cantitativ, marcat însă de presiuni evidente asupra prețului. Evoluția volumelor exportate de grâu: revenire față de 2024, sub […]
14 decembrie 2025
15:00
Primele luni ale sezonului agricol 2025–2026 confirmă un început rezervat pentru exporturile de porumb ale Republicii Moldova. Datele aferente perioadei iulie-noiembrie 2025 indică volume sub media ultimilor cinci ani și conturează, încă din faza inițială, un sezon cu rezultate temperate din perspectiva producției și a disponibilului pentru export. În intervalul analizat, Republica Moldova a exportat […]
13 decembrie 2025
14:30
Iurie Rija, director Agrocereale: „Camera Agricolă poate rupe cercul protestelor fără rezultat. Depinde doar de noi cum o construim” # Agrobiznes
De mai bine de trei decenii, agricultura Republicii Moldova funcționează într-un tipar care s-a repetat dureros de multe ori. Când situația devine critică, fermierii ies în stradă, obțin anumite promisiuni și revin în câmp, fără ca problemele structurale să fie rezolvate. Acest mecanism a menținut sectorul fragmentat, reactiv și slab reprezentat. Intrarea în vigoare, la […]
14:20
Cea de-a patra ediție a Concursului Național „Vinul Moldovei” a reconfirmat maturitatea și competitivitatea industriei vitivinicole din Republica Moldova. În acest an, competiția a adus un total de 120 de medalii pentru producătorii locali, dintre care 9 reprezintă cea mai înaltă distincție – Marea Medalie de Aur. Rezultatele pun în evidență calitatea tot mai ridicată […]
12 decembrie 2025
18:20
O plantație de măslini va fi înființată în regiunea Herson, în cadrul cooperării cu Grecia. Informația a fost comunicată de șeful Administrației Militare Regionale Herson (OVA), Oleksandr Prokudin, notează AgroPortal. Acesta a menționat că acordul a fost semnat cu fondatorul și directorul general al partenerului strategic MetaCluster TIASI, Sotiris A. Buzeas. „Ne-am concentrat asupra detaliilor […]
17:20
În sezonul rece, multe boli fungice și bacteriene iernează pe scoarță și resturi vegetale. Dacă aceste rezerve nu sunt reduse, ele devin sursa principală de infecție la pornirea în vegetație. Aplicarea unui fungicid cupric în această perioadă contribuie la diminuarea formelor hibernante ale rapănului, moniliozei, arsurii bacteriene, ciuruirilor sau bășicărilor frunzelor. Cuproxat Flowable este un […]
12:40
Moldova și Macedonia de Nord consolidează cooperarea în parcursul european, cu accent pe sectorul vitivinicol # Agrobiznes
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a avut o întrevedere cu Cvetan Tripunovski, ministrul Agriculturii, Silviculturii și Economiei Apelor din Republica Macedonia de Nord, aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova. Discuțiile s-au axat pe schimbul de experiență în procesul de integrare europeană, un parcurs comun pentru ambele state, dar și pe consolidarea […]
11:20
Evenimentul de încheiere a proiectului MAC-P: 13 ani de investiții care au schimbat modul în care se face agricultură în Moldova # Agrobiznes
Astăzi, la Chișinău, are loc conferința de încheiere a Proiectului „Agricultura competitivă în Moldova” (MAC-P), un program de amploare care, timp de 13 ani, a contribuit la modernizarea agriculturii moldovenești, la creșterea competitivității producătorilor și la apropierea sectorului agroalimentar de standardele europene. Lansat în 2013, proiectul a fost finanțat de Banca Mondială, Guvernul Suediei și […]
10:30
Rapița confirmă sezonul istoric 2025–2026: Moldova devine al doilea cel mai mare exportator către UE # Agrobiznes
Sezonul de export al rapiței 2025–2026 se înscrie fără rezerve drept cel mai performant din istoria Republicii Moldova, alături de floarea-soarelui, o altă oleaginoasă strategică. Datele disponibile pentru perioada iulie–noiembrie 2025 indică o creștere accelerată a volumelor, a valorii exporturilor și a relevanței țării pe piața Uniunii Europene, depășind toate reperele statistice cunoscute până în […]
11 decembrie 2025
19:30
Din luna septembrie 2025, anunțul Căii Ferate din Moldova privind intenția de a majora tarifele cu 7% a generat o reacție imediată în rândul operatorilor logistici din sectorul cerealelor. Chiar dacă administrația CFM a decis ulterior să mențină pentru o lună tarifele vechi, efectul pe piață s-a produs instantaneu: volumele planificate pentru transportul din octombrie […]
13:10
Vernisajul Vinului revine cu cea de-a XXIV-a ediție. Ediția de iarnă a emblematicului eveniment va avea loc vineri, 12 decembrie, începând cu ora 18:00, în incinta Palatului Republicii (str. Maria Cibotari 16, Chișinău) și se va desfășura cu sloganul „Vinul nostru cucerește lumea”. Deschiderea oficială a „Vernisajului Vinului” va avea loc începând cu ora 18:00, iar […]
11:20
Peste 1,32 milioane de euro investite pentru modernizarea Colegiului Tehnic Agricol din Svetlâi # Agrobiznes
Colegiul Tehnic Agricol din Svetlâi trece printr-un proces amplu de transformare, datorat investițiilor realizate în cadrul Proiectului „Livada Moldovei”. Peste 1 milion 323 mii de euro au fost alocați pentru modernizarea infrastructurii educaționale, dotarea laboratoarelor și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru elevi și cadrele didactice. Noua stațiune de procesare a producției horticole și mentenanță a […]
