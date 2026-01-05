Facilitatea de creditare în agricultură: 288 de afaceri finanțate, surse disponibile pentru noi proiecte
Agrobiznes, 5 ianuarie 2026 09:40
De la lansarea programului în luna martie și până la sfârșitul lunii decembrie, Programul „Facilitatea de creditare în agricultură” (FCA) a devenit unul dintre principalele instrumente de sprijin financiar pentru fermele micro și mici din Republica Moldova. În acest interval, au fost finanțate 288 de afaceri agricole, dintre care 38 doar în luna decembrie, semn […]
Danemarca a pus în funcțiune prima fabrică din lume de amoniac „verde” cu operare dinamică # Agrobiznes
Prima fabrică din lume cu funcționare dinamică pentru producerea amoniacului „verde” a început oficial operațiunile pe 20 decembrie 2025, în Danemarca, în apropierea localității Ramme, din nord-vestul Iutlandei. Informația a fost confirmată de compania Skovgaard Energy, care coordonează proiectul, alături de Topsoe, Vestas și programul guvernamental danez EUDP – Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram. Elementul […]
CBAM a intrat în faza de aplicare în UE. Ce înseamnă mecanismul de ajustare a carbonului # Agrobiznes
Începând cu 1 ianuarie 2026, Uniunea Europeană a trecut la regimul definitiv de aplicare a Mecanismului de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM), un instrument care introduce costul carbonului ca element permanent în comerțul cu statele din afara UE. Pentru Republica Moldova, acest moment marchează ieșirea din perioada de tranziție și intrarea într-o etapă în […]
Volumul exporturilor de cereale și leguminoase din Ucraina în sezonul de comercializare 2025/26, la data de 2 ianuarie, a ajuns la 15,4 milioane de tone, cu 6,4 milioane de tone, sau 29%, mai puțin față de nivelul sezonului precedent. Aceste date sunt furnizate de Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei. Astfel, exporturile de grâu au […]
Seceta influențează profund modul în care plantele își alocă resursele. În condiții de deficit hidric, plantele tind să investească mai mult în dezvoltarea rădăcinilor decât a părții aeriene, crescând raportul rădăcină/partea aeriană. Această strategie urmărește maximizarea absorbției apei și creșterea șanselor de supraviețuire, însă vine adesea cu un cost: reducerea creșterii vegetative și a potențialului […]
Comerțul global cu struguri de masă intră într-o nouă etapă: Peru accelerează, Chile se repliază # Agrobiznes
Industria globală a strugurilor de masă a încheiat 2025 într-un context de schimbare a dinamicii ofertei în emisfera sudică și de presiune competitivă accentuată pe piețele-cheie, inclusiv în Statele Unite. Peru și-a extins volumele și prezența pe piețe, în timp ce Chile a redus livrările, accelerând tranziția varietală. În paralel, barierele comerciale, problemele logistice și […]
Guvernul francez a amânat cu patru ani, până în 2030, interdicția privind paharele de unică folosință din plastic, invocând dificultăți în identificarea unor alternative viabile. Interdicția urma să intre în vigoare la 1 ianuarie, însă Ministerul Tranziției Ecologice a transmis că „fezabilitatea tehnică a eliminării plasticului din pahare”, evaluată în urma unei analize realizate în […]
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că, în luna decembrie 2025, au fost autorizate spre plată subvenții în valoare totală de 90,75 milioane lei, direcționate către fermieri prin mai multe măsuri de sprijin financiar. Plățile în avans au însumat 13,64 milioane lei, fonduri orientate preponderent către proiecte investiționale de modernizare a exploatațiilor zootehnice. […]
Până la data de 31 decembrie, în anul de comercializare 2025/2026, Ucraina a exportat 15 milioane 282 de mii de tone de cereale și leguminoase, cu 6 milioane 225 de mii de tone sau 28,9% mai puțin față de anul trecut. Informația a fost publicată pe site-ul Ministerului Politicii Agrare și Alimentației al Ucrainei. La […]
China a anunțat introducerea unei noi politici privind exportul de pesticide, care modifică semnificativ regulile de funcționare pentru producătorii și exportatorii de produse agrochimice. Decizia are ca obiectiv creșterea flexibilității de reglementare și consolidarea poziției țării pe piața globală a protecției culturilor, relatează Agribusiness Global. Una dintre principalele noutăți este introducerea mecanismului de „înregistrare exclusiv […]
Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii (ADMA) anunță că, la finalul anului 2025, volumul total al finanțărilor agricole gestionate a crescut cu peste 100 milioane lei față de anul 2024. „Această evoluție confirmă o dinamică favorabilă a instrumentelor financiare puse la dispoziția sectorului agricol și reflectă interesul tot mai mare al fermierilor pentru soluții de […]
Piața porumbului este, în prezent, cel mai activ segment al exporturilor ucrainene de cereale, asigurând încărcarea stabilă a porturilor și cerere constantă din partea importatorilor. Informația a fost comunicată de departamentul analitic al cooperativei agricole PUSK. „Porumbul rămâne, în acest moment, singurul segment relativ activ al pieței. La data de 22 decembrie, exporturile au ajuns […]
Guvernul a aprobat un instrument de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii, axat pe investiții în eficiență energetică și soluții de energie regenerabilă. Decizia, adoptată la sfârșitul lunii decembrie 2025, deschide accesul la finanțare nerambursabilă pentru cel puțin 24 de companii din Republica Moldova. Sprijinul este acordat în cadrul Proiectului „Întreprinderi și comune puternice pentru […]
Ședință a Consiliului consultativ pentru bovine și procesarea produselor lactate, la MAIA # Agrobiznes
La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc ședința Consiliului consultativ sectorial pentru bovine și procesarea produselor obținute de la acestea. În cadrul reuniunii au fost analizate evoluțiile recente din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și dificultățile întâmpinate pe lanțul de producere și procesare. Participanții au menționat că piața regională se află […]
Guvernul a avizat pozitiv instituirea unui moratoriu pentru protejarea fermierilor afectați de calamități # Agrobiznes
Executivul a avizat pozitiv inițiativa legislativă privind instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri, măsură menită să ofere protecție producătorilor agricoli grav afectați de calamitățile naturale din perioada 2024–2025. Potrivit proiectului de lege, se propune instituirea unui moratoriu temporar, pe o durată de 12 luni, asupra executării silite a bunurilor […]
O companie belgiană de tip startup, Polysense, oferă soluții pentru reducerea risipei din industria alimentară, combinând tehnologia cu inteligența operațională. Fondatorul și directorul general, Yarne De Munck, subliniază că misiunea companiei este de a ajuta producătorii să lucreze mai eficient, mai sustenabil și mai profitabil, în special în contextul creșterii volumelor de producție și al […]
Potrivit Institutului Turc de Statistică (TUIK), recolta brută de grâu a țării în 2025 a coborât la 17,9 milioane de tone, înregistrând o scădere de 13,7% față de anul trecut. Producția de orz s-a redus cu 25,9%, până la 6,0 milioane de tone. Recolta de porumb a scăzut, de asemenea, la 8,5 milioane de tone […]
Rugina este o boală fungică frecventă la numeroase plante ornamentale din grădina de flori. Se remarcă ușor prin culorile intense – roșu, portocaliu, galben sau brun – care afectează aspectul estetic al plantelor. În majoritatea cazurilor, rugina nu provoacă pagube grave asupra sănătății plantei. Totuși, plantele foarte sensibile pot fi sever afectate, caz în care […]
Perele, din nou pe creștere: SUA își recâștigă poziția de exportator, în timp ce producția globală scade ușor # Agrobiznes
În cel mai recent raport privind comerțul cu mere, struguri și pere, Departamentul Agriculturii al Statelor Unite (USDA) estimează că piața globală a perelor proaspete va crește în 2026. În acest context, Statele Unite vor reveni la statutul de exportator net de fructe semințoase, după ce anul trecut au devenit, pentru prima dată, importator net. […]
China intenționează să majoreze producția de cereale cu 50 de milioane de tone, cu accent pe porumb și soia # Agrobiznes
Comisia națională pentru dezvoltare și reformă a Chinei (NDRC) a anunțat intensificarea măsurilor de extindere a capacităților de producție de cereale din țară cu aproximativ 50 de milioane de tone. Accentul principal va fi pus pe creșterea producției de porumb și soia. Potrivit Global Times, reprezentanții comisiei precizează că această decizie vizează accelerarea modernizării agriculturii […]
Industria globală a cireșelor în 2025: emisfera sudică domină, iar calitatea și logistica devin factorii decisivi # Agrobiznes
Anul 2025 a adus ajustări majore în industria globală a cireșelor, marcate de scăderea producției în emisfera nordică și de rolul tot mai puternic al emisferei sudice în comerțul internațional. China rămâne lider mondial în producția de cireșe, însă o mare parte din volum este absorbită de consumul intern. În paralel, țări-cheie din emisfera nordică […]
UCIP IFAD a anunțat lansarea unui concurs de selectare a trei producători agricoli cu produse ambalate sau conservate, care vor participa la expoziția națională „Fabricat în Moldova”. Evenimentul, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, se va desfășura în perioada 11–15 februarie 2026, la Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo. Concursul este destinat […]
În Republica Moldova sunt active, în prezent, șase focare de pestă porcină, potrivit informațiilor oferite de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) confirmate pentru AGORA. Patru focare sunt în proces de eradicare, iar alte două au fost confirmate recent. Focarele aflate în proces de eradicare sunt localizate în raionul Ocnița, satul Berezovca, raionul Edineț, satul […]
În noaptea de 26 decembrie, dronele rusești au efectuat un atac masiv asupra infrastructurii portuare și feroviare a Ucrainei. Informația a fost comunicată de Latifundist, cu referire la anunțul făcut de viceprim-ministrul pentru reconstrucția Ucrainei – ministrul dezvoltării comunităților și teritoriilor, Oleksii Kuleba. Potrivit acestuia, inamicul continuă tentativele sistematice de a distruge logistica portuară, de […]
Guvernul Federației Ruse a decis dublarea cotei tarifare pentru exporturile de cereale în 2026, până la 20 milioane de tone, față de 10,6 milioane de tone în 2025. Măsura este determinată de necesitatea valorificării unei recolte record, estimată la 137 milioane de tone, într-un context în care piața internă nu poate absorbi volume atât de […]
Pentru campania agricolă 2026, semănatul rapiței de toamnă s-a încheiat cu o suprafață de 156,5 mii hectare, în creștere cu 55% față de anul precedent. Extinderea este una puternică și indică încrederea fermierilor în rapiță ca instrument de gestionare a riscurilor, în special în comparație cu culturile de cereale, în principal porumbul. Principala necunoscută rămâne […]
Bolea: „Calea Ferată de 12 ani e în paragină totală. Sunt necesare investiţii de 8 miliarde de lei” # Agrobiznes
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a anunţat planuri ambițioase de reformare şi dezvoltare a întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM), o companie cu datorii istorice de peste 1,13 miliarde de lei și o infrastructură învechită. Potrivit lui Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, CFM a ajuns în situaţie critică pentru că […]
Boom-ul energiei regenerabile a depășit cadrul de securitate electrică din Republica Moldova # Agrobiznes
Dezvoltarea accelerată a sectorului energiei regenerabile din Republica Moldova, înregistrată în ultimii 4–5 ani, a avut loc într-un context normativ incomplet din perspectiva securității electrice. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) constată că, până recent, exploatarea și mentenanța centralelor electrice din surse regenerabile nu au fost acoperite de norme adaptate specificului acestor instalații. Potrivit […]
Sergiu Goncearuc, legumicultor: „Suntem unica țară din regiune care nu are entomofagi în vânzare. În schimb, avem TVA la bondari” # Agrobiznes
Legumicultura traversează o perioadă tot mai dificilă, în care excluderea produselor de protecție a plantelor, combinată cu presiunea climatică, lasă fermierii fără soluții eficiente în lupta cu dăunătorii. Sergiu Goncearuc, legumicultor din satul Speia, raionul Anenii Noi, explică faptul că multe dintre produsele utilizate ani la rând au dispărut de pe piață, iar cele rămase […]
După șocul inițial provocat de războiul din Ucraina și liberalizarea temporară a comerțului cu produse agricole ucrainene, licențierea importurilor de cereale și oleaginoase continuă să fie un subiect sensibil în Republica Moldova. Totuși, analiza evoluțiilor recente din Uniunea Europeană și datele actuale de piață arată că o asemenea măsură nu mai are fundament economic și […]
Piața ouălor din Polonia traversează o perioadă de ajustări importante, cu potențiale implicații și pentru Republica Moldova. În primele nouă luni ale anului 2025, Polonia aproape și-a dublat importurile de ouă de consum, în timp ce exporturile au rămas la un nivel ridicat, semn că industria încearcă să își protejeze pozițiile pe piețele externe. Datele […]
Începând de marți, 23 decembrie 2025, China a impus taxe vamale provizorii de până la 42,7% pentru anumite produse lactate importate din Uniunea Europeană, după finalizarea primei etape a unei investigații antidumping privind subvențiile. Măsura este interpretată pe scară largă ca o replică la taxele impuse de UE asupra vehiculelor electrice. Nivelul taxelor va varia […]
Activitate redusă pe bursele agricole la final de an. Presiuni valutare și importuri pe piața rapiței # Agrobiznes
Activitatea pe bursele agricole internaționale se desfășoară într-un ritm redus la final de an, pe fondul închiderilor de sărbători și al ajustării pozițiilor de către operatorii financiari. Aprecierea monedei euro față de dolar, lipsa unor informații fundamentale noi și intrarea pe piață a volumelor din emisfera sudică continuă să influențeze evoluția cotațiilor. Euro puternic, competitivitate […]
Proprietarii de terenuri agricole vor achita o primă aproape dublă pentru asigurarea medicală în 2026 # Agrobiznes
Proprietarii de terenuri cu destinație agricolă se vor număra printre categoriile care vor suporta majorări semnificative ale primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în anul 2026. Potrivit proiectului de lege privind fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul viitor, aceștia vor trebui să achite o primă anuală în sumă fixă de 2 527 de […]
Un parteneriat solid pentru agricultură: maib și Agrostoc sprijină fermierii în dezvoltarea afacerilor # Agrobiznes
Maib, liderul sectorului bancar din Republica Moldova, reconfirmă parteneriatul său durabil cu Cooperativa de Întreprinzător Agrostoc, unul dintre cei mai importanți furnizori de inputuri și soluții agricole din țară. Colaborarea dintre maib și Agrostoc susține fermierii prin acces facil atât la produse agricole esențiale, cât și la finanțări flexibile, adaptate sezonului agricol și provocărilor din […]
Guvernul nu va mai prelungi licențierea importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina # Agrobiznes
Guvernul Republicii Moldova nu va extinde, în anul viitor, mecanismul de licențiere a importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina. Anunțul a fost făcut de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, care a precizat că importurile vor continua în regim comercial obișnuit, dar sub o monitorizare mai strictă, pentru a preveni dezechilibrele majore pe […]
Rezultatele platformelor demonstrative Donau Soja: ce soiuri de soia, fasole și mazăre au oferit cele mai bune rezultate în Moldova # Agrobiznes
Anul agricol 2025 a confirmat faptul că producția culturilor proteice intră într-o nouă etapă de transformare, caracterizată prin instabilitate climatică, presiune tehnologică ridicată și nevoia urgentă de adaptare. Rezultatele obținute în cadrul Platformelor Demonstrative Donau Soja pentru soia, fasole și mazăre oferă o imagine clară asupra limitelor actualului sistem de producție, dar și asupra direcțiilor […]
Rusia își reduce suprafața cultivată cu grâu pentru recolta din 2026, pe fondul scăderii profitabilității și al impactului taxelor la export. Potrivit SovEcon, la mijlocul lunii decembrie fermierii semănaseră 16,1 milioane de hectare cu grâu de toamnă, un nivel ușor sub cel de anul trecut și semnificativ mai mic față de vârful de 17,8 milioane […]
Ultimele zile pentru crescătorii de bovine, ovine și caprine pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul Proiectului AGGRI # Agrobiznes
Crescătorii de bovine, ovine și caprine au la dispoziție o oportunitate de finanțare pentru dezvoltarea exploatațiilor zootehnice, prin Proiectul „Investiții pentru guvernanță, creștere și reziliență în agricultură (AGGRI)”, finanțat de Banca Mondială. Cererile pot fi depuse până la 31 decembrie 2025, termen care permite fermierilor să pregătească proiecte solide de investiții. Programul se adresează fermierilor […]
Aproape 70% din rezervele mondiale de porumb și peste jumătate din stocurile globale de grâu și orez sunt concentrate în prezent în China, o situație cu efecte directe asupra prețurilor internaționale și asupra accesului la produse alimentare în multe regiuni ale lumii. Despre această evoluție scrie publicația World Grain, citând analize care arată că politica […]
Bayer a invitat tinerii agronomi în câmp: recoltarea publică pe platforma demonstrativă de la Criuleni – o lecție practică de agronomie # Agrobiznes
Implicarea mediului privat în formarea practică a viitorilor specialiști din agricultură este una dintre cele mai importante punți pentru asigurarea dezvoltării acestor tineri. Astfel, Facultatea de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului a înființat o platformă demonstrativă la Stațiunea Criuleni în cadrul căreia a testat diferiți hibrizi de porumb, iar una dintre companiile care a […]
Înghețurile târzii de primăvară și cele timpurii de toamnă rămân unele dintre cele mai mari riscuri pentru horticultura din Republica Moldova, iar identificarea soluțiilor de protecție este absolut necesară. SRL „Darurile Basarabiei”, distribuitorul oficial al companiei franceze „Agrofrost NV”, aduce pe piața din Republica Moldova una dintre cele mai variate și eficiente game de tehnologii […]
Forța Fermierilor solicită prelungirea licențierii importului de cereale și oleaginoase din Ucraina # Agrobiznes
Asociația Obștească Forța Fermierilor solicită repetat prelungirea sistemului de licențiere a importului de cereale și oleaginoase din Ucraina, considerând această măsură indispensabilă pentru protejarea producției agricole autohtone și pentru menținerea exporturilor moldovenești pe piețele Uniunii Europene. Reprezentanții asociației subliniază că este necesară instituirea unui mecanism permanent de control al importurilor, cel puțin până la finalizarea […]
Prețurile la rapiță în Moldova la final de an. Estimări de suprafețe mai mari pentru 2026 # Agrobiznes
Pe segmentul oleaginoaselor, rapița continuă să evolueze într-o piață laterală, marcată de presiuni descendente vizibile atât la nivel european, cât și în Bazinul Mării Negre, cu efect direct asupra Republicii Moldova. Această dinamică este confirmată de evoluția contractelor futures pe bursa Euronext–MATIF, unde rapița cu scadență februarie a coborât la 469 euro/tonă, de la 485 […]
AIPA a finalizat apelul de plăți directe pentru sectorul zootehnic. Peste 103 milioane de lei ajung la producătorii de lapte # Agrobiznes
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a finalizat procesul de examinare și autorizare a cererilor depuse în cadrul celui de-al VI-lea apel de plăți directe pentru sectorul zootehnic, destinat susținerii producătorilor de lapte. Mecanismul de sprijin vizează cantitățile livrate către procesatori și respectarea condițiilor stabilite prin regulament. Interes ridicat din partea fermierilor producători de […]
Piața florii-soarelui rămâne una dintre cele mai stabile din actualul sezon agricol. Evoluția prețurilor este determinată în principal de dinamica uleiului de floarea-soarelui pe piețele internaționale. Cotațiile uleiului se mențin la niveluri ridicate, cu o primă semnificativă față de uleiul de rapiță la Rotterdam, semnalând un dezechilibru persistent între cerere și disponibilitatea fizică a materiei […]
Timafeed Boost în Moldova: Timac Agro aduce un nou lot de furaj complementar pentru rumegătoare # Agrobiznes
Reprezentanța Timac Agro East în Republica Moldova a recepționat un nou lot de Timafeed Boost, furaj complementar destinat optimizării nutriției rumegătoarelor. Importul vine ca răspuns la interesul tot mai mare al fermierilor pentru soluții care cresc eficiența rațiilor și susțin performanțele zootehnice în condiții economice tot mai restrictive. Cum funcționează Timafeed Boost în rațiile pentru […]
Camera de Comerț Americană face apel către partenerii internaționali să consolideze protecția porturilor ucrainene # Agrobiznes
Camera de Comerț Americană din Ucraina (ACC) face apel către partenerii internaționali să consolideze de urgență apărarea aeriană și maritimă a Ucrainei, inclusiv în regiunea Odesa și în zona infrastructurii portuare critice de la Marea Neagră. În apelul public, ACC subliniază că Rusia continuă să distrugă și să afecteze grav activitatea companiilor americane din Ucraina. […]
Piața cerealelor din Bazinul Mării Negre traversează, la final de 2025, o etapă de stagnare prelungită, cu tendințe negative, iar grâul rămâne cultura cea mai afectată de dezechilibrul global dintre ofertă și cerere. Nivelurile ridicate ale stocurilor mondiale și perspectivele bune de producție în principalele regiuni exportatoare continuă să apese asupra prețurilor. În ultima lună, […]
MoldPack lansează sacoșele kraft – un ambalaj unic pe piața locală care ajută producătorii și magazinele să reducă pierderile de produse proaspete # Agrobiznes
MoldPack, producător de ambalaje din carton și hârtie din Chișinău cu peste 28 de ani de experiență, a lansat o direcție nouă pentru industria locală: sacoșele din hârtie kraft cu mâner, create special pentru fructe și produse proaspete. „Este un produs nou și necesar pentru piața locală, unde lipsesc soluțiile de ambalare gata pentru vânzare. […]
