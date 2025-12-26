Bolea: „Calea Ferată de 12 ani e în paragină totală. Sunt necesare investiţii de 8 miliarde de lei”

10:10

Exporturile de grâu din Republica Moldova, analizate pentru perioada iulie–noiembrie 2025, se înscriu într-un ritm apropiat de media ultimilor cinci ani. Sezonul 2025–2026 nu aduce nici maxime istorice, dar nici scăderi accentuate, conturând un tablou de echilibru cantitativ, marcat însă de presiuni evidente asupra prețului. Evoluția volumelor exportate de grâu: revenire față de 2024, sub […]