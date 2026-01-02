Cauza incendiului din barul din Elveția, surprinsă în imagini. Focul a pornit de la niște artificii ridicate foarte aproape de tavan

13:00

În urmă cu 136 de ani, în ziua de 31 decembrie 1889, s-a stins din viață Ion Creangă, marele povestitor de la Humulești, unul dintre cei mai importanți clasici ai literaturii române. Este cel care a adus în literatură limba vie a satului și umorul popular, influențând decisiv evoluția prozei române moderne. Ion Creangă s-a […]