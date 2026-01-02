O femeie imobilizată la pat a fost salvată dintr-un incendiu produs aseară la Vadul lui Vodă

10:40

Întârzierile pe rețeaua Eurostar au continuat și miercuri, după ce o pană de curent în Tunelul Canalului Mânecii a provocat marți un adevărat haos pentru mii de pasageri, dând peste cap planurile de Revelion ale acestora. Unii călători au rămas blocați în trenuri mai bine de șase ore, iar mai multe servicii au fost anulate.