WSJ: Ucraina nu l-a vizat pe Putin în presupusul atac cu drone asupra reședinței sale, însă existența atacului nu este exclusă
Ziua, 1 ianuarie 2026 14:30
Oficialii americani din domeniul securității naționale au declarat miercuri că Ucraina nu l-a vizat pe președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și nici una dintre reședințele acestuia, în cadrul unui presupus atac cu drone, contrazicând acuzațiile formulate de Moscova potrivit cărora Kievul ar fi încercat să-l asasineze pe liderul rus, relatează The Wall Street Journal.
• • •
Acum 5 minute
14:50
Un bărbat a ajuns la spital, în noaptea de Revelion, după ce un articol pirotehnic i-a explodat în față # Ziua
Un bărbat în vârstă de 41 de ani, din Chișinău, a ajuns la spital, chiar în noaptea de Revelion, după ce s-a rănit cu articole pirotehnice, potrivit NewTV. Incidentul a avut loc în sectorul Botanica, iar victima a suferit leziuni la nivelul feței, inclusiv la ochi. Conform oamenilor legii, bărbatul a fost preluat de o
Acum 30 minute
14:30
Acum o oră
14:00
SCURT PE DOI | Calendarul „pe stil vechi” nu-i „ortodox”, nici măcar „creștin”, pentru că a fost inventat de un păgân # Ziua
O scurtă remarcă, fără niciun rău, pentru cei care numesc vechiul calendar (de stil vechi) drept „calendar ortodox", în timp ce celui nou îi zic „catolic". Este important de știut că vechiul calendar (iulian) a intrat în vigoare în anul 45 înainte de Hristos, adică fix 2070 de ani în urmă. Prin urmare, atunci când
Acum 2 ore
13:40
2070 de ani de la apariția calendarului iulian, „de stil vechi”, respectat până astăzi de câteva patriarhii ortodoxe # Ziua
În urmă cu exact 2070 de ani, în 1 ianuarie 45 Î.Hr., Imperiul Roman adopta oficial Calendarul Iulian, un moment de cotitură care a schimbat definitiv modul în care Europa și ulterior cea mai mare parte a lumii avea să măsoare timpul. Reforma calendaristică a fost inițiată de Iulius Cezar, pe atunci dictator al Romei,
13:20
Persoanele care se asigură în mod individual pot achita, începând cu 1 ianuarie, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă de 12 636 de lei, stabilită pentru anul 2026. Cetățenii care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern sunt obligați să efectueze plata în primele trei luni ale anului, transmite IPN.
Acum 4 ore
12:50
Atac cu drone al Rusiei în prima zi a anului, în apropiere de Tulcea. România a ridicat avioane de luptă # Ziua
Ministerul Apărării anunţă că, joi dimineaţă, s-au înregistrat un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, fiind ridicate două aeronave din Baza 86 Aeriană de la Feteşti. „Joi, 1 ianuarie, au avut loc noi atacuri cu drone efectuate de forţele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România. Sistemul
12:20
Roaming în UE fără costuri suplimentare pentru cetățenii moldoveni. Măsura, în vigoare din 1 ianurie # Ziua
Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii moldoveni beneficiază de servicii de roaming fără costuri suplimentare, ceea ce permite utilizarea apelurilor, mesajelor și internetului mobil peste hotare în condiții similare celor din țară. Măsura a intrat oficial în vigoare, după ce Consiliul Uniunii Europene a aprobat, în 25 iulie 2025, extinderea regimului „Roam Like at Home"
12:10
Victime din mai multe țări după explozia produsă într-un bar din Elveția, de Revelion. Ministerul de Externe de la București, în alertă # Ziua
Autoritățile elvețiene desfășoară operațiuni complexe pentru identificarea victimelor și repatrierea trupurilor neînsuflețite către familii „cât mai rapid posibil", după explozia produsă într-un bar din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana, în noaptea de Revelion. Oficialii subliniază că aceste proceduri necesită timp. 10 elicoptere, 40 de ambulanțe și 150 de echipe de intervenție au fost trimise la
11:50
FOTO | Drumarii, la datorie și de Anul Nou. Lucrări de deszăpezire pe parcursul nopții pe drumurile naționale # Ziua
42 de munciitori rutieri, cu 38 de autospeciale au fost antrenați în lucrările de deszăpezire și monitorizare a situației rutiere, intervențiile fiind desfășurate pe parcursul nopții pe mai multe sectoare de drumuri naționale. Potrivit Administrației de Stat a Drumurilor, echipele de intervenție au efectuat lucrări de patrulare, combatere a lunecușului și deszăpezire, în special în
11:30
Ministerul de Externe rus i-a convocat marţi pe însărcinaţii cu afaceri ai Letoniei, Lituaniei şi Estoniei pentru a protesta faţă de decizia de a impune restricţii misiunilor diplomatice ruse din aceste ţări. „Ministerul de Externe al Rusiei i-a convocat pe însărcinaţii cu afaceri interimari ai Letoniei, Lituaniei şi Estoniei cărora le-au transmis un protest ferm
11:10
Cazuri de urgență în noaptea de Revelion. Peste 1800 de apeluri la 112, înregistrate în primele ore ale noului an # Ziua
În primele opt ore ale noului an, operatorii Serviciului 112 au preluat 1.826 de apeluri de urgență, confirmând rolul esențial al acestui serviciu în gestionarea situațiilor critice și în protejarea populației. Cele mai multe solicitări au vizat cazuri medicale, fiind înregistrate 602 apeluri. Alte 403 apeluri au fost direcționate către Poliție, iar 31 de solicitări
11:00
2026, declarat de Biserica Ortodoxă Română Anul sfintelor femei. Iată care sunt sfintele lunii ianuarie # Ziua
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2026 Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar. Prin urmare, vă propunem să descoperim lunar chipuri de sfinte femei – mame, soții, monahii și mucenițe – modele de viețuire creștină din toate timpurile. Sf. Emilia, mama Sf. Vasile cel Mare (1 ianuarie) Sfânta Emilia a trăit în Cappadocia în
Acum 6 ore
10:40
VIDEO | Incendiu de proporții la Amsterdam. O biserica veche de 150 de ani, cuprinsă de flăcări în noaptea de Anul Nou # Ziua
Un incendiu de amploare a izbucnit în noaptea de Anul Nou, la Amsterdam, capitala Țărilor de Jos, cuprinzând biserica Vondelkerk, un edificiu istoric cu o vechime de aproximativ 150 de ani. Potrivit presei locale și internaționale, focul a fost semnalat în jurul orei 02:30, ora locală, la clădirea situată pe strada Vondelstraat. Inițial, incendiul a
10:20
Ziua Sfântului Vasile cel Mare, marele teolog și părinte al Bisericii, care deschide Anul Nou # Ziua
Biserica Ortodoxă de stil nou îl cinstește astăzi pe Sfântul Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanți teologi și părinți ai Bisericii. Sărbătoarea coincide cu începutul noului an și este marcată prin slujbe speciale în biserici, precum și prin tradiții precum uratul și semănatul, legate de sănătate, pace și belșug. Sfântul Vasile cel Mare
09:40
24 de morți după un atac cu drone asupra unei cafenele și a unui hotel pe litoralul Mării Negre, anunță autoritățile ruse # Ziua
Un atac cu drone asupra unei cafenele și a unui hotel din localitatea Horlî, regiunea Herson, pe litoralul Mării Negre, s-a soldat cu moartea a 24 de persoane, inclusiv un copil, și rănirea a peste 50 de oameni. Informația a fost comunicată de guvernatorul instalat de Moscova în regiune, Vladimir Saldo. Potrivit acestuia, atacul a
09:20
VIDEO | Explozie de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția. Mai multe persoane au murit # Ziua
Mai multe persoane au murit, iar altele au fost rănite după o explozie urmată de un incendiu produs într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana, din Elveția, au anunțat autoritățile elvețiene. Potrivit poliției din cantonul Valais, incidentul a avut loc în jurul orei 01:30, ora locală (00:30 GMT), într-un local numit Le Constellation, unde aveau
Acum 24 ore
18:00
Dragi cititori, Iată-ne ajunși la final de an și pregătiți să pășim în următorul. E vremea totalurilor a planurilor de viitor, dar și o perioadă caldă și plăcută, în care ne bucurăm de sărbători, alături de oamenii dragi și ne transmitem unul altuia urări de bine, cu încredere și speranță. 2025 a fost un an
17:30
Mesaje de mulțumire de la Kiev și NATO după decizia României de a aloca 50 de milioane de euro pentru apărarea Ucrainei # Ziua
Oficialii ucraineni și NATO au salutat decizia României de a se alătura inițiativei PURL și de a aloca 50 de milioane de euro pentru achiziția de armament destinat Ucrainei, subliniind importanța sprijinului pentru consolidarea apărării și a securității regionale. Mesajele vin după adoptarea deciziei de către Guvernul de la București și evidențiază rolul contribuției României
17:10
Vladimir Andronachi rămâne în izolator. Curtea de Apel a anulat decizia Judecătoriei Chișinău de a-l plasa în arest la domiciliu # Ziua
Curtea de Apel Centru a anulat, la 31 decembrie, încheierea Judecătoriei Chișinău din 24 decembrie, prin care fusese dispusă plasarea lui Vladimir Andronachi în arest la domiciliu. Astfel, fostul deputat democrat rămâne în izolator pentru încă 30 de zile, transmite IPN. Încheierea Judecătoriei Chișinău a fost contestată la Curtea de Apel Centru de către procurori,
17:00
Cetățenii sunt îndemnați să renunțe la artificii și alte materiale pirotehnice, din cauza impactului negativ asupra animalelor, mediului și sănătății publice, transmite IPN. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, zgomotele puternice și exploziile pot provoca traume severe, întrucât sunetele de intensitate înaltă pot duce la pierderea permanentă a auzului, crize epileptice și atacuri de panică.
16:30
Ministerul rus al Apărării a prezentat detalii despre presupusa tentativă a Ucrainei de a lovi reședința lui Putin # Ziua
Ministerul Apărării al Federației Ruse susține că a dejucat o presupusă tentativă a Ucrainei de a ataca reședința președintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod și a prezentat detalii privind această acțiune, inclusiv traseele pe care le-ar fi urmat dronele implicate. Potrivit declarațiilor făcute în cadrul unui briefing de general-maiorul Aleksandr Romanenkov, șeful trupelor de rachete
16:00
La un pas de tragedie. Cinci persoane, inclusiv doi copii, s-au intoxicat cu gaz de la o centrală termică defectă, în raionul Ștefan Vodă # Ziua
Cinci persoane, inclusiv doi copii au suferit intoxicații de la o centrală termică pe gaz. Incidentul a avut loc în seara zilei de 30 decembrie, într-o locuință din satul Antonești, raionul Ștefan Vodă, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora orei 19:33. Potrivit primelor informații, cinci
15:40
Ucraina nu a înregistrat progrese semnificative pe parcursul anului 2025 în procesul de aderare la Uniunea Europeană, iar obiectivul de a încheia negocierile până în 2028 devine, în aceste condiții, nerealist, relatează Politico. Potrivit publicației, în pofida apelurilor repetate ale Bruxellesului privind accelerarea reformelor în domeniul statului de drept și al luptei împotriva corupției, „în
15:20
Spectacol în Chișinău, la trecerea dintre ani. Programul serii de Revelion în Piața Marii Adunări Naționale # Ziua
În noaptea dintre ani, locuitorii și oaspeții Chișinăului sunt invitați să sărbătorească la Spectacolul de Revelion, organizat în cadrul Târgului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale. Pe scenă vor urca artiști și formații care vor încânta publicul cu momente ce îmbină tradițiile de iarnă, muzica contemporană și folclorul autentic. Primăria Chișinău menționează că, între
Ieri
14:40
Liderii europeni se reunesc pe fondul eforturilor lui Zelenski de a-și promova planul de pace pentru Ucraina # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat organizarea a două reuniuni europene importante în zilele următoare, în contextul intensificării demersurilor diplomatice pentru obținerea păcii. Inițiativa vine după întâlnirea sa cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, desfășurată luni la Mar-a-Lago, pe care liderul ucrainean încearcă să o valorifice pentru a-și consolida sprijinul internațional, relatează Politico. Potrivit lui
14:00
VIDEO | Șapte persoane, prinse de poliție în timp ce consumau droguri, într-un apartament din sectorul Ciocana # Ziua
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana au contracarat activitatea ilegală a unui bărbat de 44 de ani, locuitor al municipiului Chișinău, bănuit că ar fi organizat și întreținut o speluncă destinată consumului de droguri. În urma unor percheziții efectuate la domiciliul suspectului, oamenii legii au depistat șapte persoane care consumau substanțe narcotice. În cadrul acțiunilor au
13:40
Hoții au profitat de liniștea sărbătorilor. Jaf de zeci de milioane de euro la o bancă din Germania # Ziua
Un jaf de amploare a avut loc la o sucursală a băncii Sparkasse din orașul Gelsenkirchen, situat în landul Renania de Nord–Westfalia, în vestul Germaniei. Hoții au pătruns în seiful băncii în timpul perioadei de sărbători, forând o gaură în peretele clădirii, și au sustras bunuri din casetele de valori ale clienților, în valoare de
13:00
136 de ani de la moartea lui Ion Creangă, unul dintre cei mai iubiți povestitori și un pilon de bază al literaturii române # Ziua
În urmă cu 136 de ani, în ziua de 31 decembrie 1889, s-a stins din viață Ion Creangă, marele povestitor de la Humulești, unul dintre cei mai importanți clasici ai literaturii române. Este cel care a adus în literatură limba vie a satului și umorul popular, influențând decisiv evoluția prozei române moderne. Ion Creangă s-a
12:40
VIDEO | O grupare internațională, care jefuia pasageri în zbor, deconspirată pe Aeroportul Chișinău. Un membru al rețelei a fost reținut # Ziua
O rețea internațională specializată în furturi de bani din bagajele pasagerilor, chiar în timpul zborurilor, a fost deconspirată pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău. Poliția de Frontieră anunță că a reușit să rețină un suspect și să recupereze integral suma furată. Totul a pornit de la plângerea unui pasager de 38 de ani, aflat
12:10
Drone ucrainene au atacat în noaptea de 31 decembrie orașul Tuapse din regiunea Krasnodar, provocând avarii la un chei din portul maritim, la rafinăria de petrol din zonă, precum și la o conductă de g
11:20
Maia Sandu acuză Moscova de sabotarea păcii, pe fondul acuzațiilor privind atacul asupra reședinței lui Putin # Ziua
Președintele Maia Sandu a reacționat public la noile acuzații lansate de Moscova privind un presupus atac ucrainean asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin, afirmând că Rusia sabotează deliberat eforturile de pace în timp ce continuă bombardarea civililor din Ucraina. „Rusia a invadat Ucraina. Ucraina se apără și caută pacea, angajându-se cu bună-credință într-un plan de […] Articolul Maia Sandu acuză Moscova de sabotarea păcii, pe fondul acuzațiilor privind atacul asupra reședinței lui Putin apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
VIDEO | Mesajul Preafericitului Daniel, Patriarhul României, cu prilejul Anului Nou și Sărbătorii Botezului Domnului # Ziua
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a transmis un mesaj video cu ocazia Anului Nou 2026 și al Sărbătorii Botezului Domnului, care va fi prăznuit, conform calendarului îndreptat în ziua de 6 ianuarie. „Cu prilejul Anului Nou 2026 și al Sfintei Sărbători a Botezului Domnului, vă adresăm tuturor doriri de sănătate și fericire, pace și bucurie […] Articolul VIDEO | Mesajul Preafericitului Daniel, Patriarhul României, cu prilejul Anului Nou și Sărbătorii Botezului Domnului apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
VIDEO | Haos în ajun de Revelion pentru mii de oameni. O pană de curent în Tunelul Canalului Mânecii a provocat perturbări majore de trafic # Ziua
Întârzierile pe rețeaua Eurostar au continuat și miercuri, după ce o pană de curent în Tunelul Canalului Mânecii a provocat marți un adevărat haos pentru mii de pasageri, dând peste cap planurile de Revelion ale acestora. Unii călători au rămas blocați în trenuri mai bine de șase ore, iar mai multe servicii au fost anulate. […] Articolul VIDEO | Haos în ajun de Revelion pentru mii de oameni. O pană de curent în Tunelul Canalului Mânecii a provocat perturbări majore de trafic apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
VIDEO | Ultima zi a anului aduce ninsori în nordul Republicii Moldova. Poliția îndeamnă șoferii să fie atenți la drum # Ziua
Poliția Națională informează că, în mai multe raioane din nordul țării, se înregistrează ninsori, iar circulația rutieră are loc în condiții de iarnă. Carosabilul este acoperit cu zăpadă și poate fi alunecos, ceea ce sporește riscul producerii accidentelor rutiere. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să își adapteze viteza la condițiile meteo și de drum, să păstreze […] Articolul VIDEO | Ultima zi a anului aduce ninsori în nordul Republicii Moldova. Poliția îndeamnă șoferii să fie atenți la drum apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Bloomberg: Liderii europeni au avut o convorbire telefonică după ce Rusia a anunțat că Ucraina a atacat reședința lui Putin # Ziua
Liderii mai multor state europene au purtat convorbiri telefonice în seara zilei de 30 decembrie, ca reacție la declarațiile Rusiei, care acuză Ucraina de un presupus atac asupra reședinței președintelui Vladimir Putin din Valdai, relatează Bloomberg. La discuții au participat cancelarul german Friedrich Merz, președintele Finlandei Alexander Stubb, premierul Poloniei Donald Tusk, președintele Comisiei Europene […] Articolul Bloomberg: Liderii europeni au avut o convorbire telefonică după ce Rusia a anunțat că Ucraina a atacat reședința lui Putin apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
FOTO | Zăpada și gerul le dă bătăi de cap drumarilor. Lucrări nocturne de deszăpezire în nordul și centrul R. Moldova # Ziua
Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pe trasee cu lucrări de deszăpezire și combatere a lunecușului, anunță Administrației Naționale a Drumurilor (AND), citată de Moldpres. Pe parcursul nopții și în această dimineață, drumarii au acționat în zonele de Nord și Centru, unde au fost […] Articolul FOTO | Zăpada și gerul le dă bătăi de cap drumarilor. Lucrări nocturne de deszăpezire în nordul și centrul R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
VIDEO | Atac masiv al Rusiei asupra regiunii Odesa. Cel puțin șase răniți, dintre care trei copii # Ziua
Rusia a lansat în cursul nopții un atac masiv asupra regiunii Odesa, vizând infrastructura locativă, logistică și energetică. În urma bombardamentelor, cel puțin șase persoane au fost rănite, dintre care trei copii, potrivit informațiilor preliminare furnizate de autoritățile ucrainene. Loviturile au provocat incendii într-un bloc de locuințe, unde mai multe apartamente, situate între etajele doi […] Articolul VIDEO | Atac masiv al Rusiei asupra regiunii Odesa. Cel puțin șase răniți, dintre care trei copii apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
VIDEO | Ministrul Muncii, Natalia Plugaru, despre „ajutorul la contor”: Este important să nu ne bazăm pe compensații # Ziua
Acordarea compensațiilor pentru energie reprezintă o soluție temporară, iar acest program va trebui revizuit. Despre acest lucru a anunțat Ministru Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, care a precizat, în cadrul emisiunii Rezoomat de la Rlive, că o accentul ar trebui pus pe eficientizarea energetică a gospodăriilor, astfel încât să fie redus consumul de electricitate […] Articolul VIDEO | Ministrul Muncii, Natalia Plugaru, despre „ajutorul la contor”: Este important să nu ne bazăm pe compensații apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
VIDEO | Aproximativ 100 de turiști, printre care și trei români, blocați la 2.800 de metri, după un accident la o telecabină în Alpii italieni # Ziua
Aproximativ 100 de turiști au rămas blocați la o altitudine de peste 2.800 de metri, marți, în stațiunea montană Macugnaga din nord-vestul Italiei, aproape de granița cu Elveția, după un accident produs la o telecabină din zona pasului Monte Moro, în regiunea Piemont. Potrivit autorităților italiene, șase persoane au fost rănite ușor, printre care și […] Articolul VIDEO | Aproximativ 100 de turiști, printre care și trei români, blocați la 2.800 de metri, după un accident la o telecabină în Alpii italieni apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
România contribuie cu 50 de milioane de euro la apărarea Ucrainei. Guvernul de la București a adoptat hotărârea # Ziua
Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care a decis ca România să se alăture statelor care contribuie la propunerea SUA privind „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), cu suma de 50 de milioane de euro, alături de majoritatea aliaților europeni și de alte state care împărtășesc aceeași perspectivă, a anunțat Ministerul de […] Articolul România contribuie cu 50 de milioane de euro la apărarea Ucrainei. Guvernul de la București a adoptat hotărârea apare prima dată în ZIUA.md.
30 decembrie 2025
18:50
Petarde și artificii de 450 de mii de lei, vândute ilegal, au fost ridicate de polițiști timp de o lună # Ziua
În luna decembrie, polițiștii din Capitală au ridicat articole pirotehnice în valoare de 450 de mii de lei, care erau vândute ilegal în sectoarele Chișinăului. Loturile de petarde și artificii au fost depistate în cadrul mai multor razii. Poliția precizează că toate persoanele vizate sunt cercetate conform prevederilor legale, iar articolele au fost retrase din […] Articolul Petarde și artificii de 450 de mii de lei, vândute ilegal, au fost ridicate de polițiști timp de o lună apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
Ucraina elimină numele lui Ceaikovski din denumirea Academiei Naționale de Muzică, în cadrul procesului de „decolonizare culturală” # Ziua
Ministerul Culturii din Ucraina a decis redenumirea Academiei Naționale de Muzică a Ucrainei „P. I. Ceaikovski”, eliminând din titulatură numele celebrului compozitor rus. Informația a fost confirmată de instituție pe site-ul oficial, transmite Meduza. În urma deciziei, instituția va purta de acum înainte denumirea de Academia Națională de Muzică a Ucrainei. Ministrul culturii, Tatiana Berejna, […] Articolul Ucraina elimină numele lui Ceaikovski din denumirea Academiei Naționale de Muzică, în cadrul procesului de „decolonizare culturală” apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
Autorul împușcăturilor de la IP Centru riscă între 3 și 7 ani de închisoare. Procuratura a pornit o cauză pentru huliganism agravat # Ziua
Polițistul, care în seara de 18 decembrie, a tras mai multe focuri de armă în sediul Inspectoratului Centru din Chișinău riscă între 3 și 7 ani de închisoare. Cel puțin această pedeapsă este prevăzută în Codul Penal pentru huliganism agravat, acțiune de care ar fi bănuit făptașul în cauza inițiată de Procuratura Generală. „În […] Articolul Autorul împușcăturilor de la IP Centru riscă între 3 și 7 ani de închisoare. Procuratura a pornit o cauză pentru huliganism agravat apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Bulgaria se pregătește pentru adoptarea monedei euro. Entuziasm în mediul de afaceri, temeri în rândul populației # Ziua
Bulgaria se află în ultimele zile înainte de renunțarea la moneda națională, leva, și adoptarea monedei euro, programată pentru 1 ianuarie 2026. Trecerea la euro, un obiectiv urmărit de ani de zile, este întâmpinată cu un amestec de entuziasm, neîncredere și chiar nemulțumire în rândul populației, relatează Reuters. Odată cu acest pas, Bulgaria va deveni […] Articolul Bulgaria se pregătește pentru adoptarea monedei euro. Entuziasm în mediul de afaceri, temeri în rândul populației apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Grant de aproape 2 milioane de euro pentru întreprinderile mici și mijlocii. Banii sunt destinați proiectelor de eficiență energetică # Ziua
Guvernul Republicii Moldova a aprobat semnarea unui acord de grant destinat sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii în ceea ce privește creșterea eficienței energetice și a competitivității economice. Potrivit Ministerului Economiei, sprijinul este acordat în cadrul proiectului „Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova”, implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), în parteneriat cu GIZ Moldova și […] Articolul Grant de aproape 2 milioane de euro pentru întreprinderile mici și mijlocii. Banii sunt destinați proiectelor de eficiență energetică apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
România va construi, practic, primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii a fost scos la licitație # Ziua
„Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8 intră în licitație”, a anunțat marți secretarul de stat în Transporturi al României Horațiu Cosma. Proiectul va beneficia de finanțare din fondurile militare SAFE și, ca element transfrontalier, va implica și construcția a unei bucăți de autostradă și pe teritoriul Republicii Moldova, devenind astfel prima bucată de șosea de […] Articolul România va construi, practic, primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii a fost scos la licitație apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Ucraina îl critică pe Narendra Modi pentru susținerea acuzațiilor Rusiei privind un atac asupra reședinței lui Putin # Ziua
Ucraina a criticat marți declarațiile premierului Indiei, Narendra Modi, precum și pozițiile exprimate de oficiali din Pakistan și Emiratele Arabe Unite, după ce aceștia au dat credit afirmațiilor Moscovei potrivit cărora reședința președintelui rus Vladimir Putin ar fi fost atacată. Kievul neagă categoric existența unui astfel de incident. „A trecut aproape o zi și Rusia […] Articolul Ucraina îl critică pe Narendra Modi pentru susținerea acuzațiilor Rusiei privind un atac asupra reședinței lui Putin apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Investiții de 4,5 milioane de euro la Institutul Oncologic. Ministrul Sănătății a anunțat în domeniu pentru 2026 # Ziua
Un proiect de patru ani pentru dezvoltarea serviciilor moderne de diagnostic și tratament în cadrul Institutului Oncologic, în valoare de circa 4,5 milioane de euro, va fi lansat în anul 2026, în comun cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Astfel, în premieră, va fi acordat tratament prin iod radioactiv, fără ca pacienții să fie nevoiți […] Articolul Investiții de 4,5 milioane de euro la Institutul Oncologic. Ministrul Sănătății a anunțat în domeniu pentru 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
India și Pakistan condamnă atacul reclamat de Rusia asupra reședinței lui Putin, fără a menționa direct Ucraina # Ziua
India a condamnat, marți, atacul cu drone reclamat de Federația Rusă asupra reședinței președintelui Vladimir Putin, alăturându-se astfel poziției exprimate anterior de Pakistan. Nici New Delhi, nici Islamabadul nu au menționat explicit Ucraina, deși Moscova a acuzat Kievul de comiterea atacului. Premierul Indiei, Narendra Modi, a declarat că este „profund îngrijorat” de informațiile privind presupusul […] Articolul India și Pakistan condamnă atacul reclamat de Rusia asupra reședinței lui Putin, fără a menționa direct Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Maia Sandu vrea „soluții concrete” pentru evitarea cazurilor când condamnații fug în stânga Nistrului pentru a scăpa de ispășirea pedepsei # Ziua
Maia Sandu vrea „soluții concrete” pentru revizuirea procedurilor de dare în căutare a condamnaților, așa încât să fie pus capăt fenomenului când, înainte de pronunțarea sentințelor, inculpații reușesc să scape de ispășirea pedepsei prin fuga în stânga Nistrului, regiune unde poliția nu poate interveni cu eventuale măsuri de reținere. În acest sens, șefa statului solicită […] Articolul Maia Sandu vrea „soluții concrete” pentru evitarea cazurilor când condamnații fug în stânga Nistrului pentru a scăpa de ispășirea pedepsei apare prima dată în ZIUA.md.
