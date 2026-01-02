Elveția declară cinci zile de doliu după incendiul devastator din Crans-Montana. Cel puțin 40 de morți și 115 răniți

08:50

Aproximativ 100 de turiști au rămas blocați la o altitudine de peste 2.800 de metri, marți, în stațiunea montană Macugnaga din nord-vestul Italiei, aproape de granița cu Elveția, după un accident produs la o telecabină din zona pasului Monte Moro, în regiunea Piemont. Potrivit autorităților italiene, șase persoane au fost rănite ușor, printre care și […]