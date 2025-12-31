Redacția ZIUA vă urează La Mulți Ani și Sărbători Fericite!

11:50

Pentru mulți pacienți, momentul în care aud de la stomatolog recomandarea „dintele trebuie scos”, aceasta este perceput ca o sentință definitivă. De cele mai multe ori, concluzia dată este acceptată, fără a fi analizate toate opțiunile existente. Totuși, stomatologia modernă demonstrează că numeroși dinți considerați „pierduți” pot funcționa încă mulți ani, dacă sunt tratați corect. O a doua opinie […] Articolul A doua opinie poate salva dintele tău: când extracția NU este singura soluție apare prima dată în ZIUA.md.