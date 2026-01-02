Serviciul de Informații Externe al Ucrainei: Kremlinul pregătește o provocare de amploare, pentru a sabota negocierile de pace

14:20

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează populația că, până pe 3 ianuarie, pe râurile mici, pe unele lacuri și pe anumite sectoare ale Nistrului și Prutului se mențin formațiuni de gheață instabile, care nu pot susține greutatea unei persoane. Potrivit salvatorilor, temperaturile oscilante din această perioadă favorizează subțierea gheții, ceea ce crește semnificativ […]