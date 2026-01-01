Atac cu drone al Rusiei în prima zi a anului, în apropiere de Tulcea. România a ridicat avioane de luptă

15:00

Mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au fost surprinși în timp ce discutau, chiar în timpul ședinței Parlamentului, pe un chat comun pe Wattsapp despre ce băutură să aleagă la o petrecere pe care o puneau la cale. Conversația a fost fotografiată de pe laptopul deputatului PAS Maxim Potîrniche și distribuită de […] Articolul FOTO | În Parlament, dar cu gândul la băutură! Deputați PAS, surprinși în timp ce discutau într-un chat comun ce să bea la o petrecere apare prima dată în ZIUA.md.