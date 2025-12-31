Ministerul rus al Apărării a prezentat detalii despre presupusa tentativă a Ucrainei de a lovi reședința lui Putin
Ziua, 31 decembrie 2025 16:30
Ministerul Apărării al Federației Ruse susține că a dejucat o presupusă tentativă a Ucrainei de a ataca reședința președintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod și a prezentat detalii privind această acțiune, inclusiv traseele pe care le-ar fi urmat dronele implicate. Potrivit declarațiilor făcute în cadrul unui briefing de general-maiorul Aleksandr Romanenkov, șeful trupelor de rachete
• • •
Acum 30 minute
16:30
Acum o oră
16:00
La un pas de tragedie. Cinci persoane, inclusiv doi copii, s-au intoxicat cu gaz de la o centrală termică defectă, în raionul Ștefan Vodă # Ziua
Cinci persoane, inclusiv doi copii au suferit intoxicații de la o centrală termică pe gaz. Incidentul a avut loc în seara zilei de 30 decembrie, într-o locuință din satul Antonești, raionul Ștefan Vodă, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora orei 19:33. Potrivit primelor informații, cinci
Acum 2 ore
15:40
Ucraina nu a înregistrat progrese semnificative pe parcursul anului 2025 în procesul de aderare la Uniunea Europeană, iar obiectivul de a încheia negocierile până în 2028 devine, în aceste condiții, nerealist, relatează Politico. Potrivit publicației, în pofida apelurilor repetate ale Bruxellesului privind accelerarea reformelor în domeniul statului de drept și al luptei împotriva corupției, „în
15:20
Spectacol în Chișinău, la trecerea dintre ani. Programul serii de Revelion în Piața Marii Adunări Naționale # Ziua
În noaptea dintre ani, locuitorii și oaspeții Chișinăului sunt invitați să sărbătorească la Spectacolul de Revelion, organizat în cadrul Târgului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale. Pe scenă vor urca artiști și formații care vor încânta publicul cu momente ce îmbină tradițiile de iarnă, muzica contemporană și folclorul autentic. Primăria Chișinău menționează că, între
Acum 4 ore
14:40
Liderii europeni se reunesc pe fondul eforturilor lui Zelenski de a-și promova planul de pace pentru Ucraina # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat organizarea a două reuniuni europene importante în zilele următoare, în contextul intensificării demersurilor diplomatice pentru obținerea păcii. Inițiativa vine după întâlnirea sa cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, desfășurată luni la Mar-a-Lago, pe care liderul ucrainean încearcă să o valorifice pentru a-și consolida sprijinul internațional, relatează Politico. Potrivit lui
14:00
VIDEO | Șapte persoane, prinse de poliție în timp ce consumau droguri, într-un apartament din sectorul Ciocana # Ziua
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana au contracarat activitatea ilegală a unui bărbat de 44 de ani, locuitor al municipiului Chișinău, bănuit că ar fi organizat și întreținut o speluncă destinată consumului de droguri. În urma unor percheziții efectuate la domiciliul suspectului, oamenii legii au depistat șapte persoane care consumau substanțe narcotice. În cadrul acțiunilor au
13:40
Hoții au profitat de liniștea sărbătorilor. Jaf de zeci de milioane de euro la o bancă din Germania # Ziua
Un jaf de amploare a avut loc la o sucursală a băncii Sparkasse din orașul Gelsenkirchen, situat în landul Renania de Nord–Westfalia, în vestul Germaniei. Hoții au pătruns în seiful băncii în timpul perioadei de sărbători, forând o gaură în peretele clădirii, și au sustras bunuri din casetele de valori ale clienților, în valoare de
13:00
136 de ani de la moartea lui Ion Creangă, unul dintre cei mai iubiți povestitori și un pilon de bază al literaturii române # Ziua
În urmă cu 136 de ani, în ziua de 31 decembrie 1889, s-a stins din viață Ion Creangă, marele povestitor de la Humulești, unul dintre cei mai importanți clasici ai literaturii române. Este cel care a adus în literatură limba vie a satului și umorul popular, influențând decisiv evoluția prozei române moderne. Ion Creangă s-a
Acum 6 ore
12:40
VIDEO | O grupare internațională, care jefuia pasageri în zbor, deconspirată pe Aeroportul Chișinău. Un membru al rețelei a fost reținut # Ziua
O rețea internațională specializată în furturi de bani din bagajele pasagerilor, chiar în timpul zborurilor, a fost deconspirată pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău. Poliția de Frontieră anunță că a reușit să rețină un suspect și să recupereze integral suma furată. Totul a pornit de la plângerea unui pasager de 38 de ani, aflat
12:10
Drone ucrainene au atacat în noaptea de 31 decembrie orașul Tuapse din regiunea Krasnodar, provocând avarii la un chei din portul maritim, la rafinăria de petrol din zonă, precum și la o conductă de gaz dintr-un cartier rezidențial și la cinci clădiri de locuințe, a anunțat comandamentul operativ regional, relatează The Moscow Times. Potrivit autorităților
11:20
Maia Sandu acuză Moscova de sabotarea păcii, pe fondul acuzațiilor privind atacul asupra reședinței lui Putin # Ziua
Președintele Maia Sandu a reacționat public la noile acuzații lansate de Moscova privind un presupus atac ucrainean asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin, afirmând că Rusia sabotează deliberat eforturile de pace în timp ce continuă bombardarea civililor din Ucraina. „Rusia a invadat Ucraina. Ucraina se apără și caută pacea, angajându-se cu bună-credință într-un plan de
11:00
VIDEO | Mesajul Preafericitului Daniel, Patriarhul României, cu prilejul Anului Nou și Sărbătorii Botezului Domnului # Ziua
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a transmis un mesaj video cu ocazia Anului Nou 2026 și al Sărbătorii Botezului Domnului, care va fi prăznuit, conform calendarului îndreptat în ziua de 6 ianuarie. „Cu prilejul Anului Nou 2026 și al Sfintei Sărbători a Botezului Domnului, vă adresăm tuturor doriri de sănătate și fericire, pace și bucurie
Acum 8 ore
10:40
VIDEO | Haos în ajun de Revelion pentru mii de oameni. O pană de curent în Tunelul Canalului Mânecii a provocat perturbări majore de trafic # Ziua
Întârzierile pe rețeaua Eurostar au continuat și miercuri, după ce o pană de curent în Tunelul Canalului Mânecii a provocat marți un adevărat haos pentru mii de pasageri, dând peste cap planurile de Revelion ale acestora. Unii călători au rămas blocați în trenuri mai bine de șase ore, iar mai multe servicii au fost anulate.
10:00
VIDEO | Ultima zi a anului aduce ninsori în nordul Republicii Moldova. Poliția îndeamnă șoferii să fie atenți la drum # Ziua
Poliția Națională informează că, în mai multe raioane din nordul țării, se înregistrează ninsori, iar circulația rutieră are loc în condiții de iarnă. Carosabilul este acoperit cu zăpadă și poate fi alunecos, ceea ce sporește riscul producerii accidentelor rutiere. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să își adapteze viteza la condițiile meteo și de drum, să păstreze
09:50
Bloomberg: Liderii europeni au avut o convorbire telefonică după ce Rusia a anunțat că Ucraina a atacat reședința lui Putin # Ziua
Liderii mai multor state europene au purtat convorbiri telefonice în seara zilei de 30 decembrie, ca reacție la declarațiile Rusiei, care acuză Ucraina de un presupus atac asupra reședinței președintelui Vladimir Putin din Valdai, relatează Bloomberg. La discuții au participat cancelarul german Friedrich Merz, președintele Finlandei Alexander Stubb, premierul Poloniei Donald Tusk, președintele Comisiei Europene
09:40
FOTO | Zăpada și gerul le dă bătăi de cap drumarilor. Lucrări nocturne de deszăpezire în nordul și centrul R. Moldova # Ziua
Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pe trasee cu lucrări de deszăpezire și combatere a lunecușului, anunță Administrației Naționale a Drumurilor (AND), citată de Moldpres. Pe parcursul nopții și în această dimineață, drumarii au acționat în zonele de Nord și Centru, unde au fost
09:20
VIDEO | Atac masiv al Rusiei asupra regiunii Odesa. Cel puțin șase răniți, dintre care trei copii # Ziua
Rusia a lansat în cursul nopții un atac masiv asupra regiunii Odesa, vizând infrastructura locativă, logistică și energetică. În urma bombardamentelor, cel puțin șase persoane au fost rănite, dintre care trei copii, potrivit informațiilor preliminare furnizate de autoritățile ucrainene. Loviturile au provocat incendii într-un bloc de locuințe, unde mai multe apartamente, situate între etajele doi
09:10
VIDEO | Ministrul Muncii, Natalia Plugaru, despre „ajutorul la contor”: Este important să nu ne bazăm pe compensații # Ziua
Acordarea compensațiilor pentru energie reprezintă o soluție temporară, iar acest program va trebui revizuit. Despre acest lucru a anunțat Ministru Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, care a precizat, în cadrul emisiunii Rezoomat de la Rlive, că o accentul ar trebui pus pe eficientizarea energetică a gospodăriilor, astfel încât să fie redus consumul de electricitate
Acum 12 ore
08:50
VIDEO | Aproximativ 100 de turiști, printre care și trei români, blocați la 2.800 de metri, după un accident la o telecabină în Alpii italieni # Ziua
Aproximativ 100 de turiști au rămas blocați la o altitudine de peste 2.800 de metri, marți, în stațiunea montană Macugnaga din nord-vestul Italiei, aproape de granița cu Elveția, după un accident produs la o telecabină din zona pasului Monte Moro, în regiunea Piemont. Potrivit autorităților italiene, șase persoane au fost rănite ușor, printre care și
08:30
România contribuie cu 50 de milioane de euro la apărarea Ucrainei. Guvernul de la București a adoptat hotărârea # Ziua
Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care a decis ca România să se alăture statelor care contribuie la propunerea SUA privind „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei" (PURL), cu suma de 50 de milioane de euro, alături de majoritatea aliaților europeni și de alte state care împărtășesc aceeași perspectivă, a anunțat Ministerul de
Acum 24 ore
18:50
Petarde și artificii de 450 de mii de lei, vândute ilegal, au fost ridicate de polițiști timp de o lună # Ziua
În luna decembrie, polițiștii din Capitală au ridicat articole pirotehnice în valoare de 450 de mii de lei, care erau vândute ilegal în sectoarele Chișinăului. Loturile de petarde și artificii au fost depistate în cadrul mai multor razii. Poliția precizează că toate persoanele vizate sunt cercetate conform prevederilor legale, iar articolele au fost retrase din
18:30
Ucraina elimină numele lui Ceaikovski din denumirea Academiei Naționale de Muzică, în cadrul procesului de „decolonizare culturală” # Ziua
Ministerul Culturii din Ucraina a decis redenumirea Academiei Naționale de Muzică a Ucrainei „P. I. Ceaikovski", eliminând din titulatură numele celebrului compozitor rus. Informația a fost confirmată de instituție pe site-ul oficial, transmite Meduza. În urma deciziei, instituția va purta de acum înainte denumirea de Academia Națională de Muzică a Ucrainei. Ministrul culturii, Tatiana Berejna,
18:10
Autorul împușcăturilor de la IP Centru riscă între 3 și 7 ani de închisoare. Procuratura a pornit o cauză pentru huliganism agravat # Ziua
Polițistul, care în seara de 18 decembrie, a tras mai multe focuri de armă în sediul Inspectoratului Centru din Chișinău riscă între 3 și 7 ani de închisoare. Cel puțin această pedeapsă este prevăzută în Codul Penal pentru huliganism agravat, acțiune de care ar fi bănuit făptașul în cauza inițiată de Procuratura Generală. „În
17:50
Bulgaria se pregătește pentru adoptarea monedei euro. Entuziasm în mediul de afaceri, temeri în rândul populației # Ziua
Bulgaria se află în ultimele zile înainte de renunțarea la moneda națională, leva, și adoptarea monedei euro, programată pentru 1 ianuarie 2026. Trecerea la euro, un obiectiv urmărit de ani de zile, este întâmpinată cu un amestec de entuziasm, neîncredere și chiar nemulțumire în rândul populației, relatează Reuters. Odată cu acest pas, Bulgaria va deveni
17:30
Grant de aproape 2 milioane de euro pentru întreprinderile mici și mijlocii. Banii sunt destinați proiectelor de eficiență energetică # Ziua
Guvernul Republicii Moldova a aprobat semnarea unui acord de grant destinat sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii în ceea ce privește creșterea eficienței energetice și a competitivității economice. Potrivit Ministerului Economiei, sprijinul este acordat în cadrul proiectului „Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova", implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), în parteneriat cu GIZ Moldova și
17:10
România va construi, practic, primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii a fost scos la licitație # Ziua
„Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8 intră în licitație", a anunțat marți secretarul de stat în Transporturi al României Horațiu Cosma. Proiectul va beneficia de finanțare din fondurile militare SAFE și, ca element transfrontalier, va implica și construcția a unei bucăți de autostradă și pe teritoriul Republicii Moldova, devenind astfel prima bucată de șosea de
17:00
Ucraina îl critică pe Narendra Modi pentru susținerea acuzațiilor Rusiei privind un atac asupra reședinței lui Putin # Ziua
Ucraina a criticat marți declarațiile premierului Indiei, Narendra Modi, precum și pozițiile exprimate de oficiali din Pakistan și Emiratele Arabe Unite, după ce aceștia au dat credit afirmațiilor Moscovei potrivit cărora reședința președintelui rus Vladimir Putin ar fi fost atacată. Kievul neagă categoric existența unui astfel de incident. „A trecut aproape o zi și Rusia
Ieri
16:50
Investiții de 4,5 milioane de euro la Institutul Oncologic. Ministrul Sănătății a anunțat în domeniu pentru 2026 # Ziua
Un proiect de patru ani pentru dezvoltarea serviciilor moderne de diagnostic și tratament în cadrul Institutului Oncologic, în valoare de circa 4,5 milioane de euro, va fi lansat în anul 2026, în comun cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Astfel, în premieră, va fi acordat tratament prin iod radioactiv, fără ca pacienții să fie nevoiți
16:30
India și Pakistan condamnă atacul reclamat de Rusia asupra reședinței lui Putin, fără a menționa direct Ucraina # Ziua
India a condamnat, marți, atacul cu drone reclamat de Federația Rusă asupra reședinței președintelui Vladimir Putin, alăturându-se astfel poziției ex
16:00
Maia Sandu vrea „soluții concrete” pentru evitarea cazurilor când condamnații fug în stânga Nistrului pentru a scăpa de ispășirea pedepsei # Ziua
Maia Sandu vrea „soluții concrete” pentru revizuirea procedurilor de dare în căutare a condamnaților, așa încât să fie pus capăt fenomenului când, înainte de pronunțarea sentințelor, inculpații reușesc să scape de ispășirea pedepsei prin fuga în stânga Nistrului, regiune unde poliția nu poate interveni cu eventuale măsuri de reținere. În acest sens, șefa statului solicită […] Articolul Maia Sandu vrea „soluții concrete” pentru evitarea cazurilor când condamnații fug în stânga Nistrului pentru a scăpa de ispășirea pedepsei apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Premierul Poloniei, Donald Tusk, susține că pacea în Ucraina ar putea fi obținută în câteva săptămâni # Ziua
Pacea în Ucraina ar putea fi atinsă „într-o chestiune de săptămâni”, a declarat marți premierul Poloniei, Donald Tusk, după consultări cu alți lideri europeni, Canada și NATO, relatează Reuters. Declarațiile lui Tusk vin în pofida faptului că Kremlinul a anunțat că își va înăspri poziția de negociere, după ce a acuzat Kievul de un atac […] Articolul Premierul Poloniei, Donald Tusk, susține că pacea în Ucraina ar putea fi obținută în câteva săptămâni apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Maia Sandu, în vizită la Mitropolia Moldovei, subordonată Moscovei. Le-a mulțumit ierarhilor pentru „menținerea echilibrului spiritual” # Ziua
Președintele Maia Sandu a participat marți, 30 decembrie, la sinaxa arhierească a Bisericii Ortodoxe din Moldova, subordonată Patriarhiei Ruse, care a fost prezidată de Mitropolitul Vladimir, anunță Mitropolia Moldovei, într-un comunicat. Unul dintre subiectele centrale a vizat necesitatea unei „tonalități corecte și constructive în relația dintre Biserica Ortodoxă din Moldova și instituțiile statului”, în […] Articolul Maia Sandu, în vizită la Mitropolia Moldovei, subordonată Moscovei. Le-a mulțumit ierarhilor pentru „menținerea echilibrului spiritual” apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
FOTO | În Parlament, dar cu gândul la băutură! Deputați PAS, surprinși în timp ce discutau într-un chat comun ce să bea la o petrecere # Ziua
Mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au fost surprinși în timp ce discutau, chiar în timpul ședinței Parlamentului, pe un chat comun pe Wattsapp despre ce băutură să aleagă la o petrecere pe care o puneau la cale. Conversația a fost fotografiată de pe laptopul deputatului PAS Maxim Potîrniche și distribuită de […] Articolul FOTO | În Parlament, dar cu gândul la băutură! Deputați PAS, surprinși în timp ce discutau într-un chat comun ce să bea la o petrecere apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Academia Română și Academia de Științe a Moldovei pregătesc temelia viitoarei întregiri politice a tuturor românilor # Ziua
Academia Română și Academia de Științe a Moldovei își reafirmă rolul fundamental în consolidarea unității spirituale, culturale și științifice a românilor de pe ambele maluri ale Prutului, pregătind temelia pentru o eventuală întregire politică, atunci când contextul istoric o va permite. Mesajul este transmis într-o declarație comună semnată de președinții celor două instituții academice, acad. […] Articolul Academia Română și Academia de Științe a Moldovei pregătesc temelia viitoarei întregiri politice a tuturor românilor apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
VIDEO | Valul de scumpiri scoate iranienii în stradă. Inflația și prăbușirea monedei pun presiune pe regimul de la Teheran # Ziua
Proteste au izbucnit luni la Teheran și în alte orașe din Iran, pe fondul inflației galopante și al prăbușirii monedei naționale, care au destabilizat piețele și au afectat grav bugetele familiilor. Demonstrațiile au avut loc la o zi după ce rialul iranian a atins un nou minim istoric față de dolarul american. Potrivit datelor oficiale, […] Articolul VIDEO | Valul de scumpiri scoate iranienii în stradă. Inflația și prăbușirea monedei pun presiune pe regimul de la Teheran apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
O femeie, mamă a trei copii, încă una dintre posibilele victime ale presupusului criminal în serie de la Anenii Noi # Ziua
Una dintre victimele presupusului criminal în serie de la Beriozchi, Anenii Noi, ar fi o femeie de aproximativ 30 de ani, mamă a trei copii, care a muncit acum câțiva ani pentru suspect. O vecină a învinuitului a relatat, în cadrul emisiunii Life MD, că, într-o zi, femeia a intrat pe teritoriul fermei și nu a […] Articolul O femeie, mamă a trei copii, încă una dintre posibilele victime ale presupusului criminal în serie de la Anenii Noi apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
ATITUDINI | Victor Nichituș: Moartea unei păci anunțate. Atunci când un război continuă, ar trebui să ne întrebăm cui folosește # Ziua
Dacă este adevărată știrea despre atacul a 91 de drone ucrainene asupra reședinței prezidențiale rusești, atunci tabloul lui Jacques-Louis David, „Moartea lui Marat”, din fotografia alăturată acestui text, ar trebui să se numească Moartea unei păci anunțate. La începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei spuneam, la Canal 33, că acest război nu se va încheia printr-o […] Articolul ATITUDINI | Victor Nichituș: Moartea unei păci anunțate. Atunci când un război continuă, ar trebui să ne întrebăm cui folosește apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Kremlinul amenință din nou Ucraina cu un „răspuns adecvat” după presupusul atac cu drone asupra reședinței lui Putin # Ziua
Kremlinul a reiterat amenințările la adresa Ucrainei, după presupusul atac cu drone asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin din regiunea Novgorod, susținând că armata rusă „știe cum, cu ce și când să răspundă”. Declarațiile au fost făcute de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Rusia nu iese din procesul de negocieri și va continua […] Articolul Kremlinul amenință din nou Ucraina cu un „răspuns adecvat” după presupusul atac cu drone asupra reședinței lui Putin apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Președinția, prin șefa sa, Maia Sandu, îi solicită Consiliului Superior al Magistraturii să facă și să dreagă… Îi solicită, fiți atenți! Nu mă bag în partea de fond a acestei solicitări, nu comentez „reforma justiției”, cu toate „vettingurile” ei. Specialiștii în domeniu ne-au explicat deja cu vârf și îndesat unde-am fost și unde am ajuns, […] Articolul EDITORIAL | Mai e justiția o putere separată în stat? Ce spune Constituția? apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Fiul principalului suspect de la Beriozchi, reținut în timp ce încerca să părăsească țara, anunță IGP # Ziua
Fiul principalului suspect în cazul omorului din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi, a fost reținut în timp ce încerca să părăsească Republica Moldova. Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, acesta este bănuit de complicitate la cel puțin o crimă, iar ancheta vizează minimum trei victime, faptele fiind comise pe parcursul ultimilor 10-15 ani, […] Articolul Fiul principalului suspect de la Beriozchi, reținut în timp ce încerca să părăsească țara, anunță IGP apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
PAS reia inițiativa lui Andrei Spînu din 2024. Vor fi alocate 12 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate al viitorului stadion național # Ziua
Inițiativa construcției unui stadion național, anunțată cu fast încă în vara 2024 de Andrei Spînu și Dan Perciun, a reapărut în planurile partidului de guvernare. Majoritatea parlamentară a PAS a decis alocarea, în 2026, a 12 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate al viitorului complex sportiv, acțiuni care, potrivit promisiunilor ministrului Dan Perciun din […] Articolul PAS reia inițiativa lui Andrei Spînu din 2024. Vor fi alocate 12 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate al viitorului stadion național apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Pentru mulți pacienți, momentul în care aud de la stomatolog recomandarea „dintele trebuie scos”, aceasta este perceput ca o sentință definitivă. De cele mai multe ori, concluzia dată este acceptată, fără a fi analizate toate opțiunile existente. Totuși, stomatologia modernă demonstrează că numeroși dinți considerați „pierduți” pot funcționa încă mulți ani, dacă sunt tratați corect. O a doua opinie […] Articolul A doua opinie poate salva dintele tău: când extracția NU este singura soluție apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
O nouă avertizare de vânt puternic emisă de meteorologi. Codul galben, care intră în vigoare de marți seara, ora 20.00, va fi valabil pentru regiunile de nord și centru. Sunt anunțate rafale de peste 65 de kilometri pe oră. Avertizarea va expira în seara de 31 decembrie, la ora 17.00. Serviciul Meteorologic anunță, de azi, […] Articolul R. Moldova, sub un nou cod galben de vânt. Avertizarea, valabilă în ultima zi a anului apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Trump avertizează Hamas, după întâlnirea cu Netanyahu la Mar-a-Lago: „Au foarte puțin timp să se dezarmeze. Altfel, va fi iadul” # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că gruparea Hamas va avea „o perioadă foarte scurtă de timp” pentru a se dezarma complet, avertizând că, în caz contrar, vor exista consecințe grave. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute în Florida, după discuțiile cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. „Dacă nu […] Articolul Trump avertizează Hamas, după întâlnirea cu Netanyahu la Mar-a-Lago: „Au foarte puțin timp să se dezarmeze. Altfel, va fi iadul” apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
BINE DE ȘTIUT, cu Victor Tănase | Acum 78 de ani, ultimul rege al românilor, Mihai I, era forțat să abdice. Lua sfârșit monarhia românească # Ziua
Acum 78 de ani lua sfârșit o epocă unică și imensă pentru români. După preluarea puterii, comuniștii reușesc să înlăture, cu forța, printr-o lovitură de stat, Monarhia în România. Era 30 decembrie 1947. Toți românii se pregăteau de Anul Nou, însă la Palatul Elisabeta din București sărbătorile au fost umbrite de o vizită fulger a […] Articolul BINE DE ȘTIUT, cu Victor Tănase | Acum 78 de ani, ultimul rege al românilor, Mihai I, era forțat să abdice. Lua sfârșit monarhia românească apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Maia Sandu atacă CSM. Șefa statului, nemulțumită de „atitudinea” consiliului și cere extinderea listei de judecători supuși vettingului # Ziua
Maia Sandu acuză Consiliul Superior al Magistraturii de lipsă de reacție în cazul tergiversărilor de către magistrații din primele instanțe a dosarelor de corupție. Șefa statului susține că unii judecători intenționat tărăgănează „dosare importante” și că ar „conlucra” cu infractorii și cere modificări legislative pentru extinderea listei magistraților supuși vettingului. „Există zone ale sistemului în […] Articolul Maia Sandu atacă CSM. Șefa statului, nemulțumită de „atitudinea” consiliului și cere extinderea listei de judecători supuși vettingului apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Zelenski afirmă că un acord de pace este aproape după întâlnirea cu Trump, dar disputele teritoriale rămân principalul obstacol # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că un acord de pace cu Rusia ar putea fi aproape, în urma întâlnirii pe care a avut-o duminică cu președintele SUA, Donald Trump, la Mar-a-Lago. Cu toate acestea, liderul ucrainean a subliniat că problema teritoriilor ocupate rămâne principalul punct de blocaj în negocierile dintre Kiev și Moscova. Într-un […] Articolul Zelenski afirmă că un acord de pace este aproape după întâlnirea cu Trump, dar disputele teritoriale rămân principalul obstacol apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Anul 2025 se încheie cu o rată a inflației de 6,5%. Șefa BNM, Anca Dragu, anunță o scădere pentru anul viitor # Ziua
Inflația ar urma să revină în limitele țintite de BNM în 2026, cu o medie anuală estimată la 4,3%. Anunțul a fost făcut de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu. Potrivit șefei BNM, procesul dezinflaționist va continua treptat, iar populația ar putea resimți o stabilizare mai accentuată a prețurilor, în special în a doua […] Articolul Anul 2025 se încheie cu o rată a inflației de 6,5%. Șefa BNM, Anca Dragu, anunță o scădere pentru anul viitor apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Emiratele Arabe Unite, prima ţară care condamnă oficial presupusul atac cu drone asupra reședinței lui Vladimir Putin # Ziua
Emiratele Arabe Unite au condamnat ferm presupusul atac cu drone asupra unei reședințe care aparține președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, atac pe care Kremlinul îl atribuie Ucrainei. Ministerul Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite a denunțat ceea ce a numit un „atac deplorabil”, subliniind amenințarea pe care un astfel de incident o reprezintă pentru securitate […] Articolul Emiratele Arabe Unite, prima ţară care condamnă oficial presupusul atac cu drone asupra reședinței lui Vladimir Putin apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
Un bărbat, condamnat pentru omor în R. Moldova, a fost arestat în Italia. Acesta a fost prins în urma unui mandat emis de Interpol # Ziua
Un bărbat, în vârstă de 40 de ani, dat în căutare de Interpol pentru omor și jaf, comise în Republica Moldova, a fost prins de polițiștii din provincia Lodi din nordul Italiei. Cetățeanul moldovean a fost condamnat la 20 de ani de închisoare și se ascundea în Italia de mai mulți ani, folosind un pașaport […] Articolul Un bărbat, condamnat pentru omor în R. Moldova, a fost arestat în Italia. Acesta a fost prins în urma unui mandat emis de Interpol apare prima dată în ZIUA.md.
