Ion Ceban: „Dincolo de discursurile triumfaliste, 2025 a fost un an de regres pentru Republica Moldova”

16:00

Cinci persoane, inclusiv doi copii au suferit intoxicații de la o centrală termică pe gaz. Incidentul a avut loc în seara zilei de 30 decembrie, într-o locuință din satul Antonești, raionul Ștefan Vodă, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora orei 19:33. Potrivit primelor informații, cinci