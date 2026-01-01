Ziua Sfântului Vasile cel Mare, marele teolog și părinte al Bisericii, care deschide Anul Nou

13:00

Kremlinul a reiterat amenințările la adresa Ucrainei, după presupusul atac cu drone asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin din regiunea Novgorod, susținând că armata rusă „știe cum, cu ce și când să răspundă". Declarațiile au fost făcute de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Rusia nu iese din procesul de negocieri și va continua […]