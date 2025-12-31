Hoții au profitat de liniștea sărbătorilor. Jaf de zeci de milioane de euro la o bancă din Germania

19:30

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, susţine că, în noaptea de 29 decembrie, Ucraina ar fi lansat un atac cu drone asupra unei reședințe de stat a președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, situată în regiunea Novgorod. Potrivit lui Lavrov, atacul nu s-a soldat cu victime și nu au fost raportate pagube materiale. Oficialul rus a […]