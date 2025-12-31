Spectacol în Chișinău, la trecerea dintre ani. Programul serii de Revelion în Piața Marii Adunări Naționale

10:00

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că un acord de pace cu Rusia ar putea fi aproape, în urma întâlnirii pe care a avut-o duminică cu președintele SUA, Donald Trump, la Mar-a-Lago. Cu toate acestea, liderul ucrainean a subliniat că problema teritoriilor ocupate rămâne principalul punct de blocaj în negocierile dintre Kiev și Moscova.