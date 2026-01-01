Calendarul alocării prestațiilor sociale pentru luna ianuarie
Vocea Basarabiei, 1 ianuarie 2026 17:40
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) finanțat prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna ianuarie. Potrivit CNAS, pensiile și alocațiile financiare vor fi transferate pe carduri bancar pe 5 ianuarie, pe data de 15 ianuarie urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de […] Articolul Calendarul alocării prestațiilor sociale pentru luna ianuarie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 30 minute
17:40
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) finanțat prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna ianuarie. Potrivit CNAS, pensiile și alocațiile financiare vor fi transferate pe carduri bancar pe 5 ianuarie, pe data de 15 ianuarie urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de […] Articolul Calendarul alocării prestațiilor sociale pentru luna ianuarie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
16:20
Din 1 ianuarie a intrat în vigoare un nou regim fiscal ce vizează activitatea economică independentă a persoanelor fizice în domeniul prestării serviciilor, fără a constitui o entitate juridică. Potrivit modificărilor operate în Codul Fiscal, pentru antreprenorii independenți sunt disponibile 40 de activități economice. Dreptul de a aplica regimul fiscal și de a desfășura activitatea […] Articolul Legea freelancerilor a intrat în vigoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Precizările MAE: printre victimele exploziei de la Cras-Montana nu sunt cetățeni moldoveni # Vocea Basarabiei
În acest moment, nu există informații care să indice că printre victime sau persoanele rănite s-ar afla cetățeni ai Republicii Moldova. Precizările au fost făcute de către Ambasada Republicii Moldova în Confederația Elvețiană. Potrivit informațiilor preliminare comunicate de autoritățile elvețiene, în urma incendiului, precum și a unei explozii declanșate într-un local public din stațiunea Cras-Montana, […] Articolul Precizările MAE: printre victimele exploziei de la Cras-Montana nu sunt cetățeni moldoveni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
15:40
Incendiu Crans-Montana/ Aproximativ 40 de morți. Posibilă cauză: instalații pirotehnice # Vocea Basarabiei
Comandantul Poliției Cantonale din Valais, Frederic Gisler, a confirmat joi, într-o conferință de presă, că ‘zeci de persoane au murit’ în incendiul care a izbucnit în primele ore ale noului an într-un bar din populara stațiune de schi elvețiană Crans Montana, informează EFE. Ministerul italian de Externe a declarat că informațiile de la poliția elvețiană […] Articolul Incendiu Crans-Montana/ Aproximativ 40 de morți. Posibilă cauză: instalații pirotehnice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
Haos de Revelion la Amsterdam: violențe, doi morți din cauza artificiilor și biserică mistuită de flăcări # Vocea Basarabiei
Un incendiu uriaș a devastat o biserică din Amsterdam datând din secolul al XIX-lea într-o noapte de Anul Nou agitată în Țările de Jos, cu doi morți în incidente legate de artificii și violențe fără precedent împotriva poliției, informează AFP. Focul a izbucnit dintr-o cauză necunoscută în primele ore ale dimineții de joi la Vondelkerk, […] Articolul Haos de Revelion la Amsterdam: violențe, doi morți din cauza artificiilor și biserică mistuită de flăcări apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Bărbat rănit grav de artificii, la Botanica. Poliția a intervenit în peste 450 de cazuri în noaptea dintre ani # Vocea Basarabiei
Un bărbat de 41 de ani a fost rănit grav în noaptea dintre ani, în sectorul Botanica al capitalei, în urma utilizării necorespunzătoare a articolelor pirotehnice. Potrivit Poliției, acesta a suferit leziuni în regiunea feței, fiind afectați și ochii. Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată de urgență la spital pentru îngrijiri […] Articolul Bărbat rănit grav de artificii, la Botanica. Poliția a intervenit în peste 450 de cazuri în noaptea dintre ani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Drumarii, la datorie în noaptea dintre ani: drumurile naționale sunt practicabile # Vocea Basarabiei
Administrația Națională a Drumurilor anunță că, în noaptea dintre ani, echipele de drumari au monitorizat permanent starea drumurilor publice naționale și au intervenit pentru menținerea circulației rutiere în condiții de iarnă. Potrivit instituției, lucrările de întreținere au continuat pe parcursul nopții în regiunile unde au fost necesare intervenții ale unităților teritoriale S.A. „Drumuri”, în special […] Articolul Drumarii, la datorie în noaptea dintre ani: drumurile naționale sunt practicabile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
13:10
Salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în 59 de misiuni în ultimele 24 de ore, majoritatea fiind legate de stingerea incendiilor și prevenirea situațiilor de risc, în noaptea dintre ani. Pe parcursul nopții de Revelion, echipele IGSU au monitorizat situația operativă la nivel național, fiind pregătite să intervină prompt în […] Articolul 59 de intervenții ale pompierilor și salvatorilor în noaptea de Revelion apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 8 ore
11:40
Bulgaria a trecut la euro de la miezul nopţii, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, relatează AFP. La miezul nopţii, odată cu intrarea în noul an, mica ţară balcanică, care a aderat la UE în 2007, a renunţat la leva, […] Articolul Bulgaria a trecut la euro, la aproape 20 de ani de la aderarea la UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Moldovenii vor beneficia de telefonie și internet în UE fără taxe suplimentare de roaming. R. Moldova aderă la „Roam Like at Home” # Vocea Basarabiei
Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în statele membre ale Uniunii Europene vor putea efectua apeluri, trimite mesaje și utiliza internetul mobil fără costuri suplimentare de roaming, la aceleași tarife ca acasă. Măsura devine posibilă odată cu aderarea Republicii Moldova la sistemul „Roam Like at Home” (RLAH) al Uniunii Europene, informează […] Articolul Moldovenii vor beneficia de telefonie și internet în UE fără taxe suplimentare de roaming. R. Moldova aderă la „Roam Like at Home” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:10
Mai multe persoane au murit în urma unei explozii într-un bar dintr-o stațiune de schi elvețiană # Vocea Basarabiei
Mai multe persoane au murit, iar altele au fost rănite în urma unei explozii produse într-un bar din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana, potrivit poliției elvețiene. Incidentul a avut loc la ora locală 01:30 (00:30 GMT), în barul Constellation, în timpul festivităților de Revelion. Autoritățile au confirmat că, în momentul exploziei, în local se aflau […] Articolul Mai multe persoane au murit în urma unei explozii într-un bar dintr-o stațiune de schi elvețiană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 12 ore
09:40
Ce spun astrele despre anul 2026. Previziuni generale pentru un an al schimbărilor și deciziilor importante # Vocea Basarabiei
Anul 2026 vine, potrivit astrologilor, cu schimbări majore, decizii curajoase și o nevoie accentuată de echilibru. După o perioadă marcată de incertitudini, astrele indică un an în care oamenii vor fi nevoiți să își redefinească prioritățile, atât pe plan personal, cât și profesional. Astrologii spun că 2026 este un an favorabil noilor începuturi, dar și […] Articolul Ce spun astrele despre anul 2026. Previziuni generale pentru un an al schimbărilor și deciziilor importante apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Tradiții și superstiții în prima zi din an. Ce este bine să faci pe 1 ianuarie pentru noroc și prosperitate # Vocea Basarabiei
Prima zi a anului este considerată, în tradiția populară, un moment cu puternică încărcătură simbolică. Se spune că modul în care este întâmpinat Anul Nou poate influența întregul an, motiv pentru care multe familii respectă obiceiuri și superstiții transmise din generație în generație. Potrivit tradițiilor, este bine ca pe 1 ianuarie să ai bani în […] Articolul Tradiții și superstiții în prima zi din an. Ce este bine să faci pe 1 ianuarie pentru noroc și prosperitate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Cinci persoane, inclusiv doi copii, intoxicate cu gaz natural într-o locuință din raionul Ștefan Vodă # Vocea Basarabiei
Cinci persoane, printre care doi copii de 7 și 8 ani, au suferit intoxicații cu gaz natural într-o casă de locuit din satul Antonești, raionul Ștefan Vodă. Potrivit informațiilor preliminare, membrii aceleiași familii s-ar fi intoxicat cu gaz emanat de la o coloană de încălzit apă, instalată în încăperea băii. Incidentul s-ar fi produs în […] Articolul Cinci persoane, inclusiv doi copii, intoxicate cu gaz natural într-o locuință din raionul Ștefan Vodă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:50
Anul 2026 a făcut înconjurul lumii: de unde a început și cine au fost ultimii care au intrt în Noul An # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a pășit în anul 2026, alăturându-se tuturor statelor lumii care au marcat trecerea într-un nou an. La miezul nopții, în orașele din țară au avut loc evenimente festive, focuri de artificii și petreceri, oamenii întâmpinând anul 2026 cu speranță și așteptări noi. La nivel global, Anul Nou este sărbătorit treptat, în funcție de […] Articolul Anul 2026 a făcut înconjurul lumii: de unde a început și cine au fost ultimii care au intrt în Noul An apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:50
(VIDEO) Maia Sandu, îndemn la trecerea dintre ani: Să avem grijă unii de alții și să avem grijă de R. Moldova # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj cu ocazia Anului Nou, în care a vorbit despre provocările și realizările anului 2025, subliniind curajul și solidaritatea cetățenilor Republicii Moldova. Șefa statului a remarcat că îl petrecem pe 2025 cu recunoștință pentru că trăim în pace, pentru oameni dragi pe care-i putem îmbrățișa, dar și cu speranță […] Articolul (VIDEO) Maia Sandu, îndemn la trecerea dintre ani: Să avem grijă unii de alții și să avem grijă de R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
02:00
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 31.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
01:40
(VIDEO) Maia Sandu, îndemn la trecerea dintre ani: Să avem grijă unii de alții și să avem grijă de R. Moldova # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj cu ocazia Anului Nou, în care a vorbit despre provocările și realizările anului 2025, subliniind curajul și solidaritatea cetățenilor Republicii Moldova. Șefa statului a subliniat că îl petrecem pe 2025 cu recunoștință pentru că trăim în pace, pentru oameni dragi pe care-i putem îmbrățișa, dar și cu speranță […] Articolul (VIDEO) Maia Sandu, îndemn la trecerea dintre ani: Să avem grijă unii de alții și să avem grijă de R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
31 decembrie 2025
18:40
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 31.12.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 31.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
(VIDEO) Premierul Republicii Moldova, mesaj de Revelion: „Să ne ocolească primejdiile, să avem pace, liniște și încredere în viitor” # Vocea Basarabiei
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a venit cu un mesaj la final de an, în care a prezentat un scurt raport al celor două luni de activitate de la preluarea mandatului. El a subliniat că aceste două luni au fost „scurte în calendar”, dar extrem de intense „prin experiențe și provocări”. „Am avut peste 400 […] Articolul (VIDEO) Premierul Republicii Moldova, mesaj de Revelion: „Să ne ocolească primejdiile, să avem pace, liniște și încredere în viitor” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
17:10
Polițiștii din Republica Moldova vor acționa în regim sporit, în noaptea dintre ani, pentru menținerea ordinii publice, prevenirea incidentelor și asigurarea siguranței cetățenilor. Echipajele de poliție vor patrula în zonele aglomerate, în apropierea evenimentelor festive, precum și pe drumurile publice, pentru a preveni încălcările legislației și pentru a interveni prompt atunci când situația o impune. […] Articolul Poliția, la datorie de Revelion: Recomandări pentru cetățeni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Revelion 2026: Cine va evolua pe scena din Piața Marii Adunări Naționale în această seara # Vocea Basarabiei
În noaptea dintre ani, în Piața Marii Adunări Naționale, va avea loc un eveniment artistic, ce va îmbina tradițiile de iarnă cu muzica contemporană și folclorul autentic. Astfel, începând cu ora 20:00, locuitorii și oaspeții Chișinăului se vor putea bucura de atmosfera de sărbătoare. Pe scenă vor urca mai mulți artiști consacrați, orchestre, ansambluri folclorice […] Articolul Revelion 2026: Cine va evolua pe scena din Piața Marii Adunări Naționale în această seara apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Fostul deputat al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Curtea de Apel Centru a admis astăzi recursul depus de procuror împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 24 decembrie, prin care fusese dispusă plasarea lui Vladimir Andronachi în arest la domiciliu. „La data de 24 decembrie, […] Articolul Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Moscova, reacție furioasă la decizia statelor baltice de a impune restricții misiunilor diplomatice ruse # Vocea Basarabiei
Ministerul de Externe rus i-a convocat marți pe însărcinații cu afaceri ai Letoniei, Lituaniei și Estoniei pentru a protesta față de decizia de a impune restricții misiunilor diplomatice ruse din aceste țări. „Ministerul de Externe al Rusiei i-a convocat pe însărcinații cu afaceri interimari ai Letoniei, Lituaniei și Estoniei cărora le-au transmis un protest ferm […] Articolul Moscova, reacție furioasă la decizia statelor baltice de a impune restricții misiunilor diplomatice ruse apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:50
Peste 400 de salvatori și pompieri, cu aproximativ 150 de unități de tehnică, vor fi la datorie în noaptea dintre ani pentru a asigura siguranța cetățenilor. Echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze prompt în caz de incendii, accidente, situații de risc sau alte misiuni de salvare, astfel încât trecerea dintre ani să se desfășoare […] Articolul Sute de salvatori și pompieri, la datorie de Revelion apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
Prețurile la carburanți vor înregistra o ușoară creștere în primele zile ale anului 2026, după ce în ultimele săptămâni au scăzut constant. Astfel, conform datelor publicate Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în perioada 1-2 ianuarie 2026, litrul de benzină va costa 21,74 lei, cu 2 bani mai mult decât astăzi. Totodată, prețul motorinei va […] Articolul Cât vor costa carburanții în primele zile ale anului 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:10
Meteorologii anunță pentru noaptea dintre ani temperaturi de până la -10 grade. Ger, vânt și zăpadă ne așteaptă de Revelion. Va ninge în ajun de Anul Nou și în prima zi din 2026. „În noaptea dintre ani ne așteaptă temperaturi destul de reci, cu valori termice între -10 și -5 grade Celsius. Pe alocuri ziua […] Articolul Revelion cu zăpadă, vânt și ger apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
O grupare criminală internațională, specializată în furturi de bani comise la bordul curselor aeriene, a fost deconspirată de oamenii legii pe Aeroportul Internațional Chișinău. Cazul a ieșit la iveală după ce un pasager al cursei Istanbul–Chișinău a sesizat Poliția de Frontieră cu privire la dispariția a 7000 de euro în timpul zborului. În urma sesizării, […] Articolul Furt la bordul unui avion: Un bărbat, reținut apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicația britanică The Telegraph # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a fost desemnată de publicația britanică The Telegraph drept „Liderul Mondial al Anului”, pentru modul în care a reușit să reziste presiunilor și ingerințelor Rusiei și să transforme Republica Moldova în „prima linie de apărare a democrației europene”. „Maia Sandu este desemnată de The Telegraph Liderul Mondial al Anului, după ce a sfidat Kremlinul […] Articolul Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicația britanică The Telegraph apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță modificări ale programului de lucru în perioada sărbătorilor de iarnă. Astfel, în zilele de 31 decembrie și 6 ianuarie, subdiviziunile ASP vor activa în intervalul 08:00–16:00, iar audiența cetățenilor se va încheia la ora 15:30. În zilele de 1, 7 și 8 ianuarie 2026, subdiviziunile ASP nu vor activa, acestea […] Articolul Agenția Servicii Publice, modificări în programul de lucru de sărbători apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
Cetățenii R. Moldova au direcționat 20 de milioane de lei prin mecanismul de 2% în acest an # Vocea Basarabiei
O sumă de aproape 20 de milioane de lei din impozitul pe venit al cetățenilor a fost virată anul acesta către organizații necomerciale și entități religioase. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, peste 41 de mii de contribuabili au ales să doneze 2% din impozitul achitat statului. 2025 este al nouălea an de aplicare a mecanismului […] Articolul Cetățenii R. Moldova au direcționat 20 de milioane de lei prin mecanismul de 2% în acest an apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
Președinta Republicii Moldova: Ucraina se apără și caută pacea, Rusia sabotează discuțiile de pace # Vocea Basarabiei
Rusia sabotează discuțiile de pace cu afirmații false, în timp ce bombardează civili în Ucraina, lăsându-i fără energie electrică și încălzire. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, care a subliniat că acesta nu este comportamentul unei țări care caută pacea. Șefa statului a reamintit că Rusia a invadat Ucraina, iar acum sabotează discuțiile de […] Articolul Președinta Republicii Moldova: Ucraina se apără și caută pacea, Rusia sabotează discuțiile de pace apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:10
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane de lei pentru luna ianuarie. Astfel, pensiile și alocațiile sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare vor fi transferate pe 5 ianuarie. De asemenea, ajutorul social urmează să fie finanțat la data de 14 […] Articolul Când vor fi transferate pensiile și alocațiile pe carduri în luna ianuarie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
Ursula von der Leyen: Aderarea Ucrainei la UE este o garanție de securitate esențială pentru viitorul țării # Vocea Basarabiei
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană reprezintă o componentă-cheie a viitoarelor garanții de securitate ale țării, în contextul discuțiilor purtate cu liderii europeni privind negocierile de pace, relatează Euronews. Declarațiile vin pe fondul unor tensiuni crescute, după ce Rusia a acuzat Ucraina că ar fi […] Articolul Ursula von der Leyen: Aderarea Ucrainei la UE este o garanție de securitate esențială pentru viitorul țării apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Circulația rutieră pe drumurile din R. Moldova se desfășoară în condiții de iarnă # Vocea Basarabiei
Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, informează Administrației Naționale a Drumurilor (AND). Pe parcursul nopții și în această dimineață, drumarii au acționat în zonele de Nord și Centru, unde au fost efectuate lucrări de patrulare, combatere a lunecușului și deszăpezire. În zona de Sud s-au desfășurat lucrări de patrulare. „Au […] Articolul Circulația rutieră pe drumurile din R. Moldova se desfășoară în condiții de iarnă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
2025, an istoric pentru bursele europene: băncile au condus creșterile, depășind piețele din SUA # Vocea Basarabiei
Anul 2025 a fost unul istoric pentru bursele europene, sectorul bancar evidențiindu-se drept marele câștigător. Piețele din Europa au avut o evoluție mai puternică decât cele din Statele Unite, pe fondul unor rezultate financiare solide și al unei economii mai stabile decât se anticipa la începutul anului, relatează Mediafax. Indicele Stoxx 600, care reunește cele […] Articolul 2025, an istoric pentru bursele europene: băncile au condus creșterile, depășind piețele din SUA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:10
2025, în top 3 cei mai calzi ani din istorie: peste 150 de evenimente meteo extreme la nivel global # Vocea Basarabiei
Anul 2025 se încheie în top 3 cei mai calzi ani înregistrați vreodată la nivel mondial, fiind marcat de peste 150 de evenimente meteorologice extreme grave, arată un raport al organizației World Weather Attribution, citat de HotNews. Pentru prima dată, media temperaturilor globale pe o perioadă de trei ani a depășit pragul de 1,5 grade […] Articolul 2025, în top 3 cei mai calzi ani din istorie: peste 150 de evenimente meteo extreme la nivel global apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:50
Ultima zi a anului aduce vreme rece pe întreg teritoriul țării, cu cer predominant noros, potrivit prognozei meteorologice. Pe parcursul nopții nu sunt așteptate precipitații semnificative, însă în timpul zilei, izolat, va ninge slab. Meteorologii avertizează că, pe alocuri, pe drumuri se poate forma ghețuș, ceea ce poate îngreuna circulația rutieră. Vântul va sufla din […] Articolul Vreme rece și risc de polei în ultima zi a anului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:40
Intrarea în vigoare a noilor reguli privind moștenirea, amânată până la 1 aprilie 2026 # Vocea Basarabiei
Intrarea în vigoare a legii care revizuiește regimul juridic al moștenirii ar putea fi amânată cu trei luni. Parlamentul a votat un amendament prin care noile prevederi să se aplice din 1 aprilie 2026, și nu din 1 ianuarie 2026, așa cum era stabilit inițial. Amendamentul a fost inclus într-un proiect de modificare a unor […] Articolul Intrarea în vigoare a noilor reguli privind moștenirea, amânată până la 1 aprilie 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
30 decembrie 2025
20:00
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 30.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:50
Zece răniți, dintre care unul grav, după ce un autobuz a intrat într-o clădire din Stockholm # Vocea Basarabiei
Un autobuz a lovit marți după-amiază o clădire în capitala Stockholm, rănind zece persoane, dintre care una grav, aceasta fiind evacuată cu elicopterul, a anunțat poliția suedeză. În total, 17 persoane se aflau în autobuz în momentul producerii accidentului în cartierul Liljeholmen. Nu a fost rănită nicio persoană aflată în afara autobuzului, a precizat poliția […] Articolul Zece răniți, dintre care unul grav, după ce un autobuz a intrat într-o clădire din Stockholm apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
„Amintirea războiului de pe Nistru este încă vie, voi sunteți martorii unui conflict nedorit de noi, dar și cei mai buni mesageri ai păcii”. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, în cadrul unei discuții pe care a avut-o astăzi cu reprezentanții asociațiilor veteranilor de război din Republica Moldova. Părțile au discutat despre măsurile […] Articolul Premierul Republicii Moldova: „Amintirea războiului de pe Nistru este încă vie” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi raportul de reevaluare întocmit de Comisia de vetting privind judecătoarea Ruxanda Pulbere și a constatat nepromovarea evaluării externe de către aceasta. Raportul respectiv a fost aprobat cu cu 8 voturi „pro” și 2 voturi „împotrivă”. Procedura de reevaluare a fost inițiată de către CSM la data de […] Articolul O judecătoare de la Curtea de Apel Centru nu a promovat evaluarea externă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Un cuplu din municipiul Bălți a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru trafic de droguri. Substanțele narcotice ridicate sunt evaluate pe piața neagră la aproximativ 4.500.000 de lei. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), bărbatul și amanta sa au fost opriți în apropierea satului Bilicenii Vechi, raionul Sângerei, în […] Articolul Un cuplu din Bălți, condamnat la 9 ani de închisoare pentru trafic de droguri apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Directoarea unui centru medical din Chișinău, trimisă în judecată pentru fals în acte # Vocea Basarabiei
Directoarea unui centru medical din Chișinău a fost trimisă în judecată, fiind învinuită de elaborarea documentelor oficiale false și de prezentarea, cu bună-știință, a declarațiilor mincinoase în calitate de martor. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în perioada iunie–iulie 2020, învinuita ar fi întocmit și semnat două demersuri care conțineau date false. Astfel, aceasta solicita permisiunea de intrare în […] Articolul Directoarea unui centru medical din Chișinău, trimisă în judecată pentru fals în acte apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Poliția din Republica Moldova a primit recent 60 de tablete robuste și 60 de imprimante mobile care vor contribui la îmbunătățirea modului de operare a angajaților din teren. Donația face parte din proiectul „Democrație și reziliență prin combaterea corupției”, care este implementat de PNUD și finanțat de Uniunea Europeană. „Aceste echipamente avansate permit emiterea imediată […] Articolul (FOTO) Poliția din Republica Moldova, o nouă donație din partea UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Eugeniu Osmochescu: „Ne dorim ca Republica Moldova să crească la un model economic bazat pe investiții și pe inovare” # Vocea Basarabiei
Anul 2025 a marcat trecerea de la gestionarea crizelor succesive la o etapă de relansare economică graduală, bazată pe investiții, productivitate și competitivitate, în contextul alinierii progresive la parcursul de integrare europeană. Mesajul a fost transmis de Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, care a prezentat astăzi raportul de activitate pentru anul 2025, […] Articolul Eugeniu Osmochescu: „Ne dorim ca Republica Moldova să crească la un model economic bazat pe investiții și pe inovare” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
ANSA îndeamnă cetățenii să renunțe la focurile de artificii în perioada sărbătorilor # Vocea Basarabiei
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) îndeamnă cetățenii să dea dovadă de responsabilitate și să renunțe la focurile de artificii și alte materiale pirotehnice pentru a proteja animalele și mediul înconjurător. Specialiștii avertizează că folosirea focurilor de artificii și a materialelor pirotehnice are un impact grav asupra sănătății publice și a ecosistemelor, afectând în mod […] Articolul ANSA îndeamnă cetățenii să renunțe la focurile de artificii în perioada sărbătorilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a depistat o avere nejustificată în valoare de circa 1,5 milioane de lei în cazul unui fost funcționar public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și a soției acestuia. Astfel, conform actului emis de ANI, s-a constatat „existența unei diferențe substanțiale între averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile […] Articolul Fost funcționar al MAI, avere nejustificată de circa 1,5 milioane de lei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.