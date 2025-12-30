Ucraina elimină numele lui Ceaikovski din denumirea Academiei Naționale de Muzică, în cadrul procesului de „decolonizare culturală”
Ziua, 30 decembrie 2025 18:30
Ministerul Culturii din Ucraina a decis redenumirea Academiei Naționale de Muzică a Ucrainei „P. I. Ceaikovski", eliminând din titulatură numele celebrului compozitor rus. Informația a fost confirmată de instituție pe site-ul oficial, transmite Meduza. În urma deciziei, instituția va purta de acum înainte denumirea de Academia Națională de Muzică a Ucrainei. Ministrul culturii, Tatiana Berejna, […]
În luna decembrie, polițiștii din Capitală au ridicat articole pirotehnice în valoare de 450 de mii de lei, care erau vândute ilegal în sectoarele Chișinăului. Loturile de petarde și artificii au fost depistate în cadrul mai multor razii. Poliția precizează că toate persoanele vizate sunt cercetate conform prevederilor legale, iar articolele au fost retrase din […]
Ministerul Culturii din Ucraina a decis redenumirea Academiei Naționale de Muzică a Ucrainei „P. I. Ceaikovski", eliminând din titulatură numele celebrului compozitor rus. Informația a fost confirmată de instituție pe site-ul oficial, transmite Meduza. În urma deciziei, instituția va purta de acum înainte denumirea de Academia Națională de Muzică a Ucrainei. Ministrul culturii, Tatiana Berejna, […]
Polițistul, care în seara de 18 decembrie, a tras mai multe focuri de armă în sediul Inspectoratului Centru din Chișinău riscă între 3 și 7 ani de închisoare. Cel puțin această pedeapsă este prevăzută în Codul Penal pentru huliganism agravat, acțiune de care ar fi bănuit făptașul în cauza inițiată de Procuratura Generală. „În […]
Bulgaria se află în ultimele zile înainte de renunțarea la moneda națională, leva, și adoptarea monedei euro, programată pentru 1 ianuarie 2026. Trecerea la euro, un obiectiv urmărit de ani de zile, este întâmpinată cu un amestec de entuziasm, neîncredere și chiar nemulțumire în rândul populației, relatează Reuters. Odată cu acest pas, Bulgaria va deveni […]
Guvernul Republicii Moldova a aprobat semnarea unui acord de grant destinat sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii în ceea ce privește creșterea eficienței energetice și a competitivității economice. Potrivit Ministerului Economiei, sprijinul este acordat în cadrul proiectului „Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova", implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), în parteneriat cu GIZ Moldova și […]
„Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8 intră în licitație", a anunțat marți secretarul de stat în Transporturi al României Horațiu Cosma. Proiectul va beneficia de finanțare din fondurile militare SAFE și, ca element transfrontalier, va implica și construcția a unei bucăți de autostradă și pe teritoriul Republicii Moldova, devenind astfel prima bucată de șosea de […]
Ucraina a criticat marți declarațiile premierului Indiei, Narendra Modi, precum și pozițiile exprimate de oficiali din Pakistan și Emiratele Arabe Unite, după ce aceștia au dat credit afirmațiilor Moscovei potrivit cărora reședința președintelui rus Vladimir Putin ar fi fost atacată. Kievul neagă categoric existența unui astfel de incident. „A trecut aproape o zi și Rusia […]
Un proiect de patru ani pentru dezvoltarea serviciilor moderne de diagnostic și tratament în cadrul Institutului Oncologic, în valoare de circa 4,5 milioane de euro, va fi lansat în anul 2026, în comun cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Astfel, în premieră, va fi acordat tratament prin iod radioactiv, fără ca pacienții să fie nevoiți […]
India a condamnat, marți, atacul cu drone reclamat de Federația Rusă asupra reședinței președintelui Vladimir Putin, alăturându-se astfel poziției exprimate anterior de Pakistan. Nici New Delhi, nici Islamabadul nu au menționat explicit Ucraina, deși Moscova a acuzat Kievul de comiterea atacului. Premierul Indiei, Narendra Modi, a declarat că este „profund îngrijorat" de informațiile privind presupusul […]
Maia Sandu vrea „soluții concrete" pentru revizuirea procedurilor de dare în căutare a condamnaților, așa încât să fie pus capăt fenomenului când, înainte de pronunțarea sentințelor, inculpații reușesc să scape de ispășirea pedepsei prin fuga în stânga Nistrului, regiune unde poliția nu poate interveni cu eventuale măsuri de reținere. În acest sens, șefa statului solicită […]
Pacea în Ucraina ar putea fi atinsă „într-o chestiune de săptămâni", a declarat marți premierul Poloniei, Donald Tusk, după consultări cu alți lideri europeni, Canada și NATO, relatează Reuters. Declarațiile lui Tusk vin în pofida faptului că Kremlinul a anunțat că își va înăspri poziția de negociere, după ce a acuzat Kievul de un atac […]
Președintele Maia Sandu a participat marți, 30 decembrie, la sinaxa arhierească a Bisericii Ortodoxe din Moldova, subordonată Patriarhiei Ruse, care a fost prezidată de Mitropolitul Vladimir, anunță Mitropolia Moldovei, într-un comunicat. Unul dintre subiectele centrale a vizat necesitatea unei „tonalități corecte și constructive în relația dintre Biserica Ortodoxă din Moldova și instituțiile statului", în […]
Mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au fost surprinși în timp ce discutau, chiar în timpul ședinței Parlamentului, pe un chat comun pe Wattsapp despre ce băutură să aleagă la o petrecere pe care o puneau la cale. Conversația a fost fotografiată de pe laptopul deputatului PAS Maxim Potîrniche și distribuită de […]
Academia Română și Academia de Științe a Moldovei își reafirmă rolul fundamental în consolidarea unității spirituale, culturale și științifice a românilor de pe ambele maluri ale Prutului, pregătind temelia pentru o eventuală întregire politică, atunci când contextul istoric o va permite. Mesajul este transmis într-o declarație comună semnată de președinții celor două instituții academice, acad. […]
Proteste au izbucnit luni la Teheran și în alte orașe din Iran, pe fondul inflației galopante și al prăbușirii monedei naționale, care au destabilizat piețele și au afectat grav bugetele familiilor. Demonstrațiile au avut loc la o zi după ce rialul iranian a atins un nou minim istoric față de dolarul american. Potrivit datelor oficiale, […]
Una dintre victimele presupusului criminal în serie de la Beriozchi, Anenii Noi, ar fi o femeie de aproximativ 30 de ani, mamă a trei copii, care a muncit acum câțiva ani pentru suspect. O vecină a învinuitului a relatat, în cadrul emisiunii Life MD, că, într-o zi, femeia a intrat pe teritoriul fermei și nu a […]
Dacă este adevărată știrea despre atacul a 91 de drone ucrainene asupra reședinței prezidențiale rusești, atunci tabloul lui Jacques-Louis David, „Moartea lui Marat", din fotografia alăturată acestui text, ar trebui să se numească Moartea unei păci anunțate. La începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei spuneam, la Canal 33, că acest război nu se va încheia printr-o […]
Kremlinul a reiterat amenințările la adresa Ucrainei, după presupusul atac cu drone asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin din regiunea Novgorod, susținând că armata rusă „știe cum, cu ce și când să răspundă". Declarațiile au fost făcute de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Rusia nu iese din procesul de negocieri și va continua […]
Președinția, prin șefa sa, Maia Sandu, îi solicită Consiliului Superior al Magistraturii să facă și să dreagă… Îi solicită, fiți atenți! Nu mă bag în partea de fond a acestei solicitări, nu comentez „reforma justiției", cu toate „vettingurile" ei. Specialiștii în domeniu ne-au explicat deja cu vârf și îndesat unde-am fost și unde am ajuns, […]
Fiul principalului suspect în cazul omorului din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi, a fost reținut în timp ce încerca să părăsească Republica Moldova. Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, acesta este bănuit de complicitate la cel puțin o crimă, iar ancheta vizează minimum trei victime, faptele fiind comise pe parcursul ultimilor 10-15 ani, […]
Inițiativa construcției unui stadion național, anunțată cu fast încă în vara 2024 de Andrei Spînu și Dan Perciun, a reapărut în planurile partidului de guvernare. Majoritatea parlamentară a PAS a decis alocarea, în 2026, a 12 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate al viitorului complex sportiv, acțiuni care, potrivit promisiunilor ministrului Dan Perciun din […]
Pentru mulți pacienți, momentul în care aud de la stomatolog recomandarea „dintele trebuie scos", aceasta este perceput ca o sentință definitivă. De cele mai multe ori, concluzia dată este acceptată, fără a fi analizate toate opțiunile existente. Totuși, stomatologia modernă demonstrează că numeroși dinți considerați „pierduți" pot funcționa încă mulți ani, dacă sunt tratați corect. O a doua opinie […]
O nouă avertizare de vânt puternic emisă de meteorologi. Codul galben, care intră în vigoare de marți seara, ora 20.00, va fi valabil pentru regiunile de nord și centru. Sunt anunțate rafale de peste 65 de kilometri pe oră. Avertizarea va expira în seara de 31 decembrie, la ora 17.00. Serviciul Meteorologic anunță, de azi, […]
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că gruparea Hamas va avea „o perioadă foarte scurtă de timp" pentru a se dezarma complet, avertizând că, în caz contrar, vor exista consecințe grave. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute în Florida, după discuțiile cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. „
Acum 78 de ani lua sfârșit o epocă unică și imensă pentru români. După preluarea puterii, comuniștii reușesc să înlăture, cu forța, printr-o lovitură de stat, Monarhia în România. Era 30 decembrie 1947. Toți românii se pregăteau de Anul Nou, însă la Palatul Elisabeta din București sărbătorile au fost umbrite de o vizită fulger a […] Articolul BINE DE ȘTIUT, cu Victor Tănase | Acum 78 de ani, ultimul rege al românilor, Mihai I, era forțat să abdice. Lua sfârșit monarhia românească apare prima dată în ZIUA.md.
Maia Sandu acuză Consiliul Superior al Magistraturii de lipsă de reacție în cazul tergiversărilor de către magistrații din primele instanțe a dosarelor de corupție. Șefa statului susține că unii judecători intenționat tărăgănează „dosare importante” și că ar „conlucra” cu infractorii și cere modificări legislative pentru extinderea listei magistraților supuși vettingului. „Există zone ale sistemului în […] Articolul Maia Sandu atacă CSM. Șefa statului, nemulțumită de „atitudinea” consiliului și cere extinderea listei de judecători supuși vettingului apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că un acord de pace cu Rusia ar putea fi aproape, în urma întâlnirii pe care a avut-o duminică cu președintele SUA, Donald Trump, la Mar-a-Lago. Cu toate acestea, liderul ucrainean a subliniat că problema teritoriilor ocupate rămâne principalul punct de blocaj în negocierile dintre Kiev și Moscova. Într-un […] Articolul Zelenski afirmă că un acord de pace este aproape după întâlnirea cu Trump, dar disputele teritoriale rămân principalul obstacol apare prima dată în ZIUA.md.
Inflația ar urma să revină în limitele țintite de BNM în 2026, cu o medie anuală estimată la 4,3%. Anunțul a fost făcut de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu. Potrivit șefei BNM, procesul dezinflaționist va continua treptat, iar populația ar putea resimți o stabilizare mai accentuată a prețurilor, în special în a doua […] Articolul Anul 2025 se încheie cu o rată a inflației de 6,5%. Șefa BNM, Anca Dragu, anunță o scădere pentru anul viitor apare prima dată în ZIUA.md.
Emiratele Arabe Unite au condamnat ferm presupusul atac cu drone asupra unei reședințe care aparține președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, atac pe care Kremlinul îl atribuie Ucrainei. Ministerul Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite a denunțat ceea ce a numit un „atac deplorabil”, subliniind amenințarea pe care un astfel de incident o reprezintă pentru securitate […] Articolul Emiratele Arabe Unite, prima ţară care condamnă oficial presupusul atac cu drone asupra reședinței lui Vladimir Putin apare prima dată în ZIUA.md.
Un bărbat, în vârstă de 40 de ani, dat în căutare de Interpol pentru omor și jaf, comise în Republica Moldova, a fost prins de polițiștii din provincia Lodi din nordul Italiei. Cetățeanul moldovean a fost condamnat la 20 de ani de închisoare și se ascundea în Italia de mai mulți ani, folosind un pașaport […] Articolul Un bărbat, condamnat pentru omor în R. Moldova, a fost arestat în Italia. Acesta a fost prins în urma unui mandat emis de Interpol apare prima dată în ZIUA.md.
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, susţine că, în noaptea de 29 decembrie, Ucraina ar fi lansat un atac cu drone asupra unei reședințe de stat a președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, situată în regiunea Novgorod. Potrivit lui Lavrov, atacul nu s-a soldat cu victime și nu au fost raportate pagube materiale. Oficialul rus a […] Articolul Lavrov acuză Kievul de un atac cu drone asupra unei reședințe de stat a președintelui Rusiei, în regiunea Novgorod apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost „șocat” și „literalmente indignat” după ce a aflat despre presupusul atac cu drone asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin, a declarat consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, comentând convorbirea telefonică purtată astăzi de cei doi lideri. „Președintele SUA a fost șocat de această informație, în adevăratul sens al cuvântului […] Articolul Kremlinul anunță că Trump a rămas „șocat și indignat” de presupusul atac asupra reședinței lui Putin. Zelenski neagă informațiile apare prima dată în ZIUA.md.
În urmă cu 133 de ani, în data de 29 decembrie 1892, la Castelul Sigmaringen din Germania, avea loc una dintre cele mai importante alianțe din istoria Casei Regale a României – căsătoria dintre Ferdinand de Hohenzollern-Sigmaringen, principe moștenitor al României, și Maria de Edinburgh, nepoata reginei Victoria a Marii Britanii. Evenimentul, aparent unul strict […] Articolul Căsătoria care a schimbat România. 29 decembrie 1892, ziua în care viitorul Rege Ferdinand I și viitoarea Regină Maria și-au unit destinele apare prima dată în ZIUA.md.
Primarul Capitalei Ion Ceban susține că decizia Guvernului de a institui moratoriu asupra angajărilor în funcțiile vacante din sectorul public se datorează faptului că autoritățile nu au bani pentru salarii. Ceban acuză partidul de guvernare că, în urma acestei decizii, „cel puțin 17.000 de cetățeni, care vor alege să plece peste hotare din lipsa locurilor […] Articolul Ceban, despre moratoriul pe angajările la stat: Guvernul a intrat în incapacitate de a achita salariile apare prima dată în ZIUA.md.
Bugetul asigurărilor sociale pentru 2026, în valoare de 51,4 miliarde de lei, a fost adoptat în lectura a doua de Parlament. Suma este cu 4,2% mai mare decât în 2025 și reprezintă 13,6% din PIB. Amendamentele propuse de opoziție la proiect nu au fost susținute de majoritatea PAS. Conform aprobărilor de buget, pensiile și prestațiile […] Articolul Bugetul asigurărilor sociale, adoptat în lectura a doua. Peste 65% din surse sunt direcționate pentru pensionari apare prima dată în ZIUA.md.
Primăria municipiului Chișinău invită locuitorii și oaspeții Capitalei să întâmpine Noul An într-o atmosferă de sărbătoare, tradiție și muzică, la Spectacolul de Revelion organizat în cadrul Târgului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale. Evenimentul va avea loc miercuri, începând cu ora 20:00. Potrivit organizatorilor, programul serii va include un spectacol artistic variat, care va […] Articolul Spectacol de Revelion în centrul Capitalei. Noaptea dintre ani, sărbătorită în PMAN cu un concert festiv și show de artificii apare prima dată în ZIUA.md.
Ultimele zile ale anului 2025 vor fi geroase. Temperaturile scăzute se vor menține, iar meteorologii ar putea emite un nou cod de vânt puternic pentru 31 decembrie. Pe alocuri vor cădea ninsori slabe. Contactat de IPN, șeful Direcției prognoze meteorologice din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Ghenadii Roșca, a declarat că gerul va persista până […] Articolul Ultimele zile din an aduc ger și ninsori slabe. Se încălzește după Revelion apare prima dată în ZIUA.md.
Guvernul a instituit luni, 29 decembrie, moratoriu pe angajările în sectorul bugetar până în 31 decembrie 2026. Potrivit ministrului finanțelor, Andrian Gavriliță, decizia vizează instituțiile și autoritățile publice finanțate din bugetul de stat, Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină. Funcțiile vacante existente la data de 30 noiembrie 2025 nu […] Articolul Guvernul îngheață angajările la stat. Moratoriu pe aproape 17 mii de funcții vacante din sectorul public până la sfârșitul anului viitor apare prima dată în ZIUA.md.
Renato Usatîi acuză majoritatea parlamentară că ignoră toate propunerile opoziției. În cadrul ultimei ședințe a legislativului din acest an, liderul fracțiunii „Partidul Nostru” a declarat în plen că formațiunea sa a elaborat mai multe amendamente și propuneri concrete, însă nu le va mai prezenta, deoarece acestea sunt respinse automat de deputații puterii. „l-am rugat pe […] Articolul VIDEO | Obiectivul lui Usatîi în Parlament, pentru 2026: „Să facem în așa fel încât majoritatea să rămână cu 49 de deputați” apare prima dată în ZIUA.md.
Un furtun defectat conectat la plita pe gaz a provocat e explozie într-o locuință din satul Filipeni, raionul Leova. În urma deflagrației, un bărbat, în vârstă de 71 de ani, a fost transportat la spital cu arsuri. La fața locului, specialiștii IGSU au stabilit că din cauza furtunului defect în încăpere s-a acumulat gaz de […] Articolul Un bărbat din raionul Leova a suferit arsuri grave în urma unei explozii cauzate de un furtun deteriorat conectat la plita pe gaz apare prima dată în ZIUA.md.
Trei polițiști turci și-au pierdut viața, iar alți nouă membri ai forțelor de ordine au fost răniți în timpul unei operațiuni antiteroriste desfășurate în provincia Yalova, din nord-vestul Turciei, vizând organizația teroristă ISIS. Informația a fost confirmată de ministrul de Interne al Turciei, Ali Yerlikaya, relatează TRT Haber. Potrivit autorităților, operațiunea a avut loc în […] Articolul Operațiune antiteroristă sângeroasă în Turcia. Trei polițiști au fost uciși, iar șase teroriști ISIS au fost neutralizați apare prima dată în ZIUA.md.
Ministrul de Interne, Daniela Misail-Nichitin, confirmă că fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de pușcărie pentru abuz în serviciu și delapidări, se ascunde în regiunea transnistreană. „Condorm dosarului de căutare putem confirma că persoana s-a deplasat în direcția regiunii transnistrene”, a declarat oficialul. Precizăm că, zilele trecute, și […] Articolul Ministrul de Interne confirmă că Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, se ascunde în regiunea transnistreană apare prima dată în ZIUA.md.
Parlamentul a aprobat bugetul de stat pentru anul 2026 în lectură finală. Documentul a fost votat de 54 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate. Bugetul pentru 2026, numit de Guvern „Bugetul investițiilor responsabile”, este construit pe o prognoză de creștere economică de 2,4%, cu un PIB nominal estimat la 377 de miliarde de lei. […] Articolul „Bugetul investițiilor responsabile”, votat în lectură finală, cu un deficit de 21 de miliarde de lei apare prima dată în ZIUA.md.
Un bărbat din Chișinău, care în luna mai a iscat un conflict cu amenințări din cauza unui loc de parcare dintr-o curte de bloc, a fost condamnat la trei ani de închisoare. Inculpatul a fost acuzat de huliganism agravat. Mai exact, instanța a stabilit că inculpatul, aflându-se în curtea unui bloc din municipiul Chișinău, s-a luat la […] Articolul Un bărbat care a iscat un conflict din cauza unui loc de parcare a fost condamnat la trei ani de închisoare apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că s-au înregistrat progrese în privința garanțiilor de securitate pentru Ucraina, iar contribuția fiecărei țări participante în așa-numita „Coaliție de Voință” va fi stabilită la începutul lunii ianuarie. Declarațiile au fost făcute într-un mesaj publicat de Macron pe rețeaua X. Potrivit liderului francez, în seara zilei de 28 decembrie […] Articolul Aliații Kievului se vor reuni la începutul lui ianuarie la Paris pentru a stabili contribuțiile statelor la garanțiile de securitate pentru Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
Poliția vine cu noi detalii în cazul anchetei privind crimele de la ferma din Beriozchi, raionul Anenii Noi. IGP anunță că a fost reținut încă un suspect. Este vorba de un bărbat de 33 de ani, fiul proprietarului gospodăriei, arestat săptămâna trecută de ofițeri. Potrivit Poliției Naționale, noul suspect este bănuit că a fost complice […] Articolul Un nou suspect în cazul crimelor de la ferma din Anenii Noi. A fost reținut fiul proprietarului bănuit de omorurile îngrozitoare apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că i-a propus președintelui Statelor Unite, Donald Trump, acordarea unor garanții de securitate pentru Ucraina pe termen lung, cu o durată de 30 până la 50 de ani. Informația a fost făcută publică de liderul de la Kiev în cadrul unor declarații pentru presă, citate de RBC-Ucraina. Potrivit lui […] Articolul Zelenski i-a cerut lui Trump garanții de securitate pentru Ucraina pe o perioadă de 30–50 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, susține că finanțarea oferită Republicii Moldova de Uniunea Europeană este deja prevăzută în cadrul Planului de creștere convenit cu Bruxelles-ul și nu reprezintă o trecere de la o finanțare tehnică la una politică, potrivit Bani.md. „Finanțarea care face parte din planul de creștere cu Uniunea Europeană este deja prevăzută și face […] Articolul Guvernul se bazează pe banii UE. Ministrul Finanțelor: Putem să o numim o finanțare politică apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele SUA, Donald Trump, s-a întâlnit duminică, la Mar-a-Lago, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un moment pe care surse apropiate negocierilor îl descriu drept crucial pentru procesul de pace. Potrivit Fox News, discuțiile ar putea debloca prima convorbire directă dintre Zelenski și președintele Rusiei, Vladimir Putin, după mai bine de cinci ani. Ultima discuție directă […] Articolul Fox News: Putin și Zelenski ar putea vorbi la telefon pentru prima dată de la începutul războiului, după negocierile cu Trump apare prima dată în ZIUA.md.
Un tragic accident a avut loc, azi-dimineață, pe un drum din apropierea satului Copceac din Găgăuzia. Un șofer, în vârstă de 37 de ani, a murit, după ce mașina pe care o conducea a derapat de pe șosea și s-a răsturnat. Polițiștii au fost sesizați în jurul orei 09.00, iar cauza examinată este neadaptarea vitezei […] Articolul Un șofer a murit pe un drum din Găgăuzia, după ce mașina pe care o conducea a derapat și s-a răsturnat apare prima dată în ZIUA.md.
