România contribuie cu 50 de milioane de euro la apărarea Ucrainei. Guvernul de la București a adoptat hotărârea

Un bărbat din Chișinău, care în luna mai a iscat un conflict cu amenințări din cauza unui loc de parcare dintr-o curte de bloc, a fost condamnat la trei ani de închisoare. Inculpatul a fost acuzat de huliganism agravat. Mai exact, instanța a stabilit că inculpatul, aflându-se în curtea unui bloc din municipiul Chișinău, s-a luat la […]