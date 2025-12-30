Ucraina îl critică pe Narendra Modi pentru susținerea acuzațiilor Rusiei privind un atac asupra reședinței lui Putin

11:40

Un tragic accident a avut loc, azi-dimineață, pe un drum din apropierea satului Copceac din Găgăuzia. Un șofer, în vârstă de 37 de ani, a murit, după ce mașina pe care o conducea a derapat de pe șosea și s-a răsturnat. Polițiștii au fost sesizați în jurul orei 09.00, iar cauza examinată este neadaptarea vitezei […] Articolul Un șofer a murit pe un drum din Găgăuzia, după ce mașina pe care o conducea a derapat și s-a răsturnat apare prima dată în ZIUA.md.