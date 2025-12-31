/VIDEO/ Revelion cu gust de tradiție la Fîntîna Albă. Cum gospodarii sărbătoresc noaptea dintre ani

13:30

Carabinierii din cadrul Direcției Regionale „Nord”, aflați în misiune de patrulare în municipiul Bălți, au demonstrat responsabilitate și profesionalism, după ce au identificat un buletin de identitate pierdut. Prin implicare și promptitudine, oamenii legii au reușit să identifice rapid proprietarul actului și să i-l restituie în cel mai scurt timp. Fii mai aproape de echipa […] Acest articol Carabinierii din Bălți au restituit un buletin de identitate pierdut a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.