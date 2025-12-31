Top 5 aperitive simple pentru masa de Revelion

17:20

Cel mai lung tunel de autostradă din lume va fi deschis până la sfârșitul acestui an. Acesta este situat în nord-vestul Chinei, pe autostrada Urumqi-Yuli din Regiunea Autonomă Xinjiang. Tunelul Tianshan Shengli are o lungime de 22,13 kilometri și traversează Munții Tian Shan, scrie digi24.ro Construcția tunelului a început în aprilie 2020, iar peste 3.000