Vreme rece și ceață în prima zi a anului
TV Nord, 1 ianuarie 2026 07:50
Prima zi a noului an aduce vreme tipică de iarnă în Republica Moldova. Potrivit meteorologilor, pe 1 ianuarie se vor menține temperaturi scăzute, iar în mai multe regiuni sunt posibile condiții de ceață, mai ales în orele dimineții. Cerul va fi variabil, iar pe alocuri pot apărea depuneri de polei, ceea ce ar putea crea […]
Acum o oră
07:50
Prima zi a noului an aduce vreme tipică de iarnă în Republica Moldova. Potrivit meteorologilor, pe 1 ianuarie se vor menține temperaturi scăzute, iar în mai multe regiuni sunt posibile condiții de ceață, mai ales în orele dimineții. Cerul va fi variabil, iar pe alocuri pot apărea depuneri de polei, ceea ce ar putea crea […]
Acum 12 ore
20:10
/VIDEO/ Revelion cu gust de tradiție la Fîntîna Albă. Cum gospodarii sărbătoresc noaptea dintre ani # TV Nord
La Fîntîna Albă, noaptea dintre ani nu este doar o trecere simbolică în noul an, ci o adevărată sărbătoare a tradițiilor. Gospodarii se adună în jurul mesei pregătite cu migală și suflet, pentru a petrece ultimele clipe ale anului în comunitate, cu cântec, colinde și voie bună. Pregătirile încep din timp, iar bucatele sunt alese […]
Acum 24 ore
17:20
/VIDEO/ Ei veghează când tu sărbătorești. Medicii și salvatorii, la datorie în noaptea dintre ani # TV Nord
În timp ce majoritatea întâmpină Anul Nou în familie, cu mese festive și urări de bine, există oameni care nu își permit pauze. Medicii și salvatorii rămân la datorie, gata să intervină în orice secundă, pentru că urgențele nu țin cont de sărbători. ELENA PAȘCOVA, medic în cadrul IMSP SC Bălți: „În noaptea dintre ani, când […]
16:40
Masa de Revelion în Moldova este un simbol al belșugului și al ospitalității, fiind momentul în care ne adunăm cu toții pentru a sărbători un nou început. Nu este nevoie să petreci ore întregi pregătind compoziții complicate pentru a impresiona; secretul stă în ingrediente de bază, proaspete și bine prezentate, care să amintească de gustul […]
16:10
Parlamentul alocă fonduri pentru studiul de fezabilitate al Stadionului Național și un nou centru cultural la Chișinău # TV Nord
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat majorarea bugetului Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu 12 milioane de lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate al proiectului Stadionului Național „Arena Națională". Anunțul a fost făcut de deputatul Radu Marian. Potrivit acestuia, inițiativa a fost înaintată împreună cu deputatul Maxim Potîrniche și reprezintă primul pas concret în realizarea unui […]
15:30
Poliția Republicii Moldova anunță că, în noaptea dintre ani, efectivele vor fi mobilizate în regim sporit pentru menținerea ordinii publice și prevenirea incidentelor. Măsura vizează asigurarea unui climat de siguranță pentru toți cetățenii care vor sărbători trecerea în noul an. Potrivit comunicatului oficial, echipajele de poliție vor patrula intens în zonele aglomerate, în apropierea evenimentelor […]
14:40
/VIDEO/ Pădurile în pericol din cauza tăierilor ilicite. Cum sunt protejate și de ce contează pentru viitor # TV Nord
Pădurile din țară rămân vulnerabile în fața tăierilor ilegale, un fenomen care afectează direct echilibrul ecologic și viitorul generațiilor următoare. Specialiștii din domeniul silvic spun că lupta pentru protejarea fondului forestier este una continuă și necesită implicarea tuturor. Fiecare tăiere ilegală depistată este documentată cu minuțiozitate. VITALIE FRUNZĂ, inginer-silvic șef, Silvicultura Bălți: „Efectuăm măsurările cu […]
13:10
Sărbătorile de iarnă reprezintă una dintre cele mai frumoase și importante perioade ale anului, un timp al tradițiilor păstrate din generație în generație, al colindelor, urărilor de bine și al momentelor petrecute alături de cei dragi. În această atmosferă plină de magie și lumină, discutăm astăzi despre semnificația sărbătorilor de iarnă, obiceiurile care ne definesc […]
10:40
O femeie de aproximativ 60 de ani a fost depistată decedată în dimineața zilei de astăzi, între localitățile Pepeni și Bălășești, din raionul Sîngerei. Potrivit primarului satului Pepeni, Oleg Cernei, care a declarat pentru TV Nord, femeia ar fi căzut și nu s-ar mai fi putut ridica, fapt observat și la momentul depistării cadavrului. La […]
10:10
Polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei „Leușeni-Albița" au depistat o substanță vegetală suspectă, asupra unui conațional, în timpul controlului de frontieră pe sensul de intrare în țară. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 30 decembrie 2025, la verificarea unui autocar de pe ruta Cehia – Republica Moldova. În baza […]
10:10
/VIDEO/ Autoritățile din nordul țării avansează în gestionarea deșeurilor. Zona 8 este în proces de implementare # TV Nord
Autoritățile din nordul Republicii Moldova anunță progrese importante în soluționarea problemei gestionării deșeurilor. Zona 8, una dintre cele opt regiuni prevăzute în Strategia Națională de gestionare a deșeurilor, se află într-un stadiu avansat de implementare. CONSTANTIN COJOCARU, primarul municipiului Edineț: „În primul rând, noi am avut o problemă foarte gravă cu gunoiștea și am reușit în […]
09:30
Atenție, șoferi: condiții de iarnă pe trasee. Drumarii au folosit peste 200 de tone de sare # TV Nord
Circulația rutieră pe drumurile publice naționale din Republica Moldova se desfășoară, la ora 09:00, în condiții de iarnă, ca urmare a ninsorilor și temperaturilor scăzute. Pe parcursul nopții și în această dimineață, drumarii au intervenit în zonele de Nord și Centru, unde au efectuat lucrări de patrulare, combatere a lunecușului și deszăpezire. În zona de […]
08:40
Moldovenii care decid să revină în țară din diasporă vor beneficia de facilități extinse, după ce Parlamentul a votat, în lectura a doua, un proiect de lege ce modifică cadrul legal privind repatrierea bunurilor. Inițiativa legislativă aparține deputaților din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate" – Valeriu Robu, Alic Baraboi, Ana Butucea, Ilie Ionaș și […]
Ieri
07:30
Ultima zi a anului aduce vreme rece pe întreg teritoriul țării. Potrivit prognozei meteorologice, cerul va fi predominant noros. Pe parcursul nopții nu se vor înregistra precipitații esențiale, însă ziua izolat va ninge slab. Meteorologii avertizează că, izolat pe drumuri, se va forma ghețuș, ceea ce poate îngreuna circulația rutieră. Vântul va sufla din sectorul […]
30 decembrie 2025
18:20
/VIDEO/ Tineri antreprenori din nordul țării își dezvoltă afacerile datorită granturilor europene # TV Nord
Zeci de tineri din raioanele Rîșcani și Glodeni au reușit să își deschidă sau să își modernizeze afacerile cu ajutorul proiectului Abilitarea Tinerilor Antreprenori, implementat de Asociația Obștească „BAȘTINA" și susținut financiar de Uniunea Europeană. De la cabinete logopedice modernizate, cafenele rurale, până la ateliere de sculptură, echipamente agricole și apicole, beneficiarii spun că finanțarea […]
17:40
Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocaru, se află în vizorul Autorității Naționale de Integritate (ANI), fiind vizat într-o procedură ce ține de nedeclararea unei sume de 343.000 de lei, asociată procurării unui apartament. Edilul susține că este vorba despre un apartament cu o cameră, procurat în anul 2019 pentru copilul său, împreună cu membrii familiei. Potrivit […]
17:40
Curier neoficial al unui partid politic, deferit justiției într-un dosar de finanțare ilegală # TV Nord
Un curier care activa neoficial în interesul unui partid politic a fost deferit justiției, fiind învinuit de acordarea de mijloace și instrumente în vederea acceptării cu bună știință a finanțării partidului din partea unui grup criminal organizat. Informația a fost comunicată de Procuratura Anticorupție. Potrivit procurorilor, urmărirea penală a fost finalizată, iar cauza penală a […]
17:30
Zeci de pungășii în transportul public: un bărbat de 50 de ani, condamnat la 8 ani de închisoare # TV Nord
Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost condamnat la 8 ani de închisoare, după ce a fost recunoscut vinovat de comiterea a 20 de episoade de pungășie în transportul public din municipiul Chișinău. Informația a fost comunicată de Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit materialelor dosarului, în perioada mai 2023 – martie 2024, inculpatul […]
16:30
Zgomotul stativelor care acum rar se mai aude în satele din Moldova, pe timpuri era un semn că în casă se trăia. Pentru femeile din mediul rural, țesutul a fost, timp de generații, o formă de supraviețuire într-o lume în care banii lipseau, iar magazinele erau departe, inexistente sau nu aveau pe rafturi lucrurile de […]
14:50
Medicamente cu regim special, transportate fără documente permisive, au fost depistate la data de 29 decembrie 2025, în punctul de trecere a frontierei „Palanca–Maiaki–Udobnoe", pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Descoperirea a fost făcută de polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționarii vamali și omologii din Ucraina, în urma unui control amănunțit efectuat în […]
14:10
Odată cu scăderea temperaturilor, organismul nostru devine mai vulnerabil în fața virusurilor respiratorii care cauzează răceala și gripa. Deși odihna rămâne factorul esențial pentru recuperare, natura ne pune la dispoziție o serie de aliați puternici care pot grăbi procesul de vindecare. Utilizarea unor remedii naturale corect alese nu doar că ameliorează simptomele neplăcute, precum nasul […]
14:10
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea infecțiilor respiratorii acute și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel național. În perioada 22–28 decembrie 2025 (săptămâna 52/2025), au fost înregistrate 2.340 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea fiind raportate în rândul copiilor. Potrivit ANSP, numărul cazurilor este în descreștere […]
13:30
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova" (CFM) a achiziționat, la data de 29 decembrie 2025, un lot de îmbrăcăminte specială destinat salariaților întreprinderii. Lotul cuprinde 1.475 de seturi de costume de lucru, care urmează să fie distribuite în perioada următoare. Potrivit reprezentanților CFM, echipamentul special de lucru va fi oferit angajaților implicați în reabilitarea […]
12:30
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana, a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală pe numele unui bărbat de 38 de ani, învinuit de vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, faptă care a dus la decesul victimei. Potrivit procurorilor, cazul a avut loc în luna septembrie 2025. Inculpatul […]
12:30
Municipiul Bălți va reveni, începând cu 1 ianuarie 2026, la sistemul de numerotare cu trei cifre pentru patru rute de autobuz. Anunțul a fost făcut de viceprimarul municipiului Bălți, Vitalie Balan, în cadrul unei ședințe cu participarea reprezentanților serviciilor comunale. Potrivit autorităților locale, rutele existente vor fi redenumite după cum urmează: Viceprimarul a precizat că […]
11:30
Inspectorii de mediu din raionul Sîngerei, în comun cu angajații Inspectoratului de Poliție Sîngerei, au desfășurat razii de control pentru verificarea respectării legislației de mediu pe teritoriul raionului. În cadrul acțiunilor de control, a fost depistat un caz de braconaj. Incidentul a avut loc în adiacentul satului Rădoaia, unde a fost reținut un cetățean suspectat […]
11:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo de cod galben privind intensificări ale vântului pe teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea a fost emisă la data de 30 decembrie 2025, ora 11:00, și este valabilă în intervalul 30 decembrie, ora 20:00 – 31 decembrie, ora 17:00. Potrivit meteorologilor, în perioada menționată se vor înregistra intensificări […]
11:10
Aprobat de Guvern: Moratoriu de un an la angajările bugetare. Aproape 17 mii de posturi rămân vacante # TV Nord
Guvernul a suspendat pentru un an ang
11:00
/VIDEO/ Angajarea persoanelor cu dizabilități în Republica MoldovaDrepturi, proceduri și pași principali # TV Nord
În Republica Moldova, persoanele cu dizabilități au dreptul la muncă. Acest drept este protejat prin lege. Nimeni nu are dreptul să refuze angajarea unei persoane doar din cauza dizabilității acesteia. Statul sprijină persoanele cu dizabilități în căutarea unui loc de muncă. Există servicii și programe speciale de suport atât pentru candidați, cât și pentru angajatori. […] Acest articol /VIDEO/ Angajarea persoanelor cu dizabilități în Republica MoldovaDrepturi, proceduri și pași principali a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Pe parcursul nopții trecute, echipele de drumari au intervenit pe rețeaua drumurilor publice naționale pentru a asigura circulația rutieră în condiții de iarnă, indiferent de oră și de condițiile meteorologice. Intervențiile au inclus monitorizarea permanentă a situației din teren, patrularea sectoarelor de drum, curățarea părții carosabile și combaterea lunecușului, în funcție de evoluția vremii. Prioritate […] Acest articol Drumarii au intervenit noaptea pe drumurile naționale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat că fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare și anunțat vineri în căutare, s-ar afla în regiunea transnistreană, transmite IPN. „Conform dosarului de căutare, la această etapă putem comunica doar că persoana s-a deplasat în direcția regiunii transnistrene”, a spus […] Acest articol Ministra de Interne confirmă că Dmitri Constantinov s-ar afla în regiunea transnistreană a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:40
Bun găsit, În această ediție a emisiunii «Factor decizional» vorbim despre muzică, talent și realitatea din spatele scenei. Ce înseamnă să fii tânăr interpret în Republica Moldova, care sunt provocările începutului de drum și cât de mult sprijină sistemul cultural noile generații de artiști. Discutăm astăzi cu Tudor Pușcașu, tânăr interpret din nordul țării, despre […] Acest articol /FACTOR DECIZIONAL/ TINERII INTERPREȚI, ÎNTRE PROBLEME ȘI SUCCES a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:30
Îngrijirea aparatelor auditive este foarte importantă. Dacă le întreții zilnic, vei auzi mai clar, aparatele vor fi mai confortabile în utilizare și vor avea o durată de viață mai lungă. În primul rând, este necesar să curățați aparatele auditive în fiecare seară, după ce le-ați dat jos. Ștergeți-le cu o cârpă moale și uscată. Nu […] Acest articol /VIDEO/ Cum să îngrijești corect aparatele auditive a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:10
Bălășești – o comunitate care se dezvoltă prin proiecte și parteneriate europene.Discutăm cu Elena Neaga despre noul centru comunitar, proiectele transfrontaliere cu România, fondurile europene atrase și planurile de dezvoltare pentru 2026, care schimbă viața oamenilor din comună. Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram. Acest articol Ora Primarului // Elena Neaga, primara comunei Bălășești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:00
Guvernul a aprobat astăzi un set de decizii menite să consolideze protecția socială a persoanelor vârstnice, a persoanelor cu dizabilități, a victimelor infracțiunilor și a altor categorii de beneficiari ai serviciilor sociale. Pentru îmbunătățirea calității vieții și menținerea incluziunii sociale a persoanelor în etate, va fi consolidat serviciul Centrul de zi pentru persoane vârstnice. Aceste […] Acest articol Guvernul îmbunătățește serviciile sociale pentru vârstnici și persoane cu dizabilități a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:40
/ANALIZĂ/ FIV în Republica Moldova. Un singur bilet gratuit la o șansă de a deveni părinte # TV Nord
Maria* își amintește perfect fiecare moment. Pe 3 martie 2023 a depus dosarul pentru fertilizare in vitro prin CNAM. A urmat comisia, pe 5 mai, apoi restul etapelor. După luni de așteptare și emoții, pe 27 februarie 2024 a avut loc transferul embrionului. 3 martie 2023 – ziua în care a depus dosarul 5 mai […] Acest articol /ANALIZĂ/ FIV în Republica Moldova. Un singur bilet gratuit la o șansă de a deveni părinte a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
Alimentația a peste 14.000 de elevi din municipiul Bălți a fost transferată, în septembrie 2025, din gestiunea unei întreprinderi municipale către o companie privată cu capital străin. Decizia autorităților locale a declanșat proteste, tensiuni politice, nemulțumirea părinților și acuzații grave legate de calitatea hranei, legalitatea procedurii și identitatea reală a furnizorului. Detalii în ancheta ce […] Acest articol /INVESTIGAȚIE/ Scandalul alimentației în școlile din Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
Un grav accident rutier s-a produs astăzi dimineață, în jurul orei 09:00, în apropierea satului Copceac, raionul Ceadîr-Lunga. Poliția a fost sesizată despre incident la scurt timp după producerea acestuia. Potrivit informațiilor preliminare, un automobil de marca Opel a derapat din cauza neadaptării vitezei la condițiile meteo. Mașina a ieșit de pe carosabil și s-a […] Acest articol Accident mortal în apropierea satului Copceac, raionul Ceadîr-Lunga a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:20
Un bărbat a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz de la un aragaz. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 28 decembrie 2025, într-o gospodărie din satul Filipeni, raionul Leova. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 07:58. Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul General pentru Situații […] Acest articol Explozie din cauza gazului în Leova: bărbat cu arsuri grave a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
Un bărbat de 44 de ani a fost reținut de carabinieri în municipiul Edineț, fiind suspectat de deținerea ilegală a unei arme pneumatice. Incidentul a avut loc pe strada Energeticienilor, în timpul unei misiuni de menținere a ordinii publice. Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri, echipajul Direcției regionale „Nord” a observat o persoană de gen masculin […] Acest articol Bărbat reținut la Edineț pentru deținerea ilegală a unei arme pneumatice a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
27 decembrie 2025
00:20
Un grav accident rutier s-a produs în seara zilei de 27 decembrie pe bulevardul Dacia din municipiul Chișinău, soldat cu moartea a două persoane. Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliție, un automobil de marca Volkswagen, condus de un tânăr de 24 de ani, a tamponat, în timpul deplasării, un vehicul de tip evacuator, care era […] Acest articol Doi tineri au murit într-un accident pe bulevardul Dacia din Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
27 decembrie 2025
21:00
Începând din noaptea de 27 decembrie și până în dimineața zilei de 29 decembrie, România se va confrunta cu o deteriorare accentuată a vremii, care poate afecta deplasările și activitățile turistice, în special pentru cetățenii din Republica Moldova aflați sau care urmează să călătorească peste Prut. Ninsorile vor fi viscolite în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea […] Acest articol Atenție pentru moldovenii care planifică o vacanță în România. Cod Portocaliu de viscol a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
26 decembrie 2025
16:10
Polițiștii și procurorii din Bălți au reținut trei persoane cu vârstele de 22, 41 și 49 de ani, originare din Ucraina și din stânga Nistrului. Aceștia sunt suspectați de implicare într-un grup criminal organizat, specializat în comiterea escrocheriilor. Potrivit oamenilor legii, în cadrul investigațiilor s-a stabilit că, la data de 20 decembrie curent, un bărbat […] Acest articol Escrocherie de zeci de mii de dolari la Bălți. Trei suspecți reținuți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
Primii absolvenți ai STEP IT Academy Moldova, filiala Bălți, au ajuns la finalul unui parcurs educațional de trei ani în domeniul tehnologiilor informaționale. În cadrul unui eveniment festiv, tinerii și-au prezentat proiectele finale și au primit diplome de performanță. Absolvenții spun că anii de studii au reprezentat primul lor contact cu domeniul IT și o […] Acest articol /VIDEO/ Primii absolvenți STEP IT Academy Moldova Bălți și-au primit diplomele a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
Agenția Servicii Publice informează cetățenii că au fost modificate unele rute de examinare auto la proba practică în mai multe localități din țară, Schimbările vizează municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei. Decizia a fost luată în urma unei analize a infrastructurii rutiere și a fluxului de trafic pe traseele utilizate până acum, cu scopul de […] Acest articol ASP anunță modificarea unor rute de examinare la proba practică auto a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
Carabinierii din cadrul Direcției Regionale „Nord”, aflați în misiune de patrulare în municipiul Bălți, au demonstrat responsabilitate și profesionalism, după ce au identificat un buletin de identitate pierdut. Prin implicare și promptitudine, oamenii legii au reușit să identifice rapid proprietarul actului și să i-l restituie în cel mai scurt timp. Fii mai aproape de echipa […] Acest articol Carabinierii din Bălți au restituit un buletin de identitate pierdut a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
Un incident grav a avut loc într-un sat din raionul Slobozia, unde o fetiță de doar trei ani a fost rănită după ce o parte din tavanul locuinței s-a prăbușit peste ea. Potrivit informațiilor, copilul dormea într-o cameră, în timp ce mama sa se afla în bucătărie. La un moment dat, femeia a auzit un […] Acest articol O fetiță de 3 ani, rănită după prăbușirea tavanului într-o casă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo de Cod galben de intensificări ale vântului, valabilă în perioada 26 decembrie, ora 14:00 – 29 decembrie, ora 17:00. Potrivit meteorologilor, în intervalul 26–27 decembrie, fenomenul va afecta anumite regiuni ale țării, iar în zilele de 28–29 decembrie, intensificările vântului se vor extinde pe întreg teritoriul […] Acest articol Cod galben de vânt în Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
Vești bune pentru locuitorii raionului Sângerei. A fost semnat un contract de antrepriză în valoare de 49 de milioane de lei pentru conectarea a 10 localități la apeductul magistral Soroca–Bălți–Sângerei. Proiectul prevede construcția unui apeduct cu lungimea de 46 de kilometri, care va asigura acces la apă potabilă de calitate pentru aproximativ 12 mii de […] Acest articol 10 localități din Sângerei vor fi conectate la apeductul magistral a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Ofițerii Direcției investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS, au reținut două femei din Ucraina, refugiate în Republica Moldova, în urma unei capturi de droguri de aproximativ 20 de milioane de lei. Potrivit oamenilor legii, substanțele narcotice ar fi fost introduse în țară prin colete […] Acest articol /VIDEO/ Două femei din Ucraina, reținute după o captură de droguri de 20 mil. lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
