Facilități extinse pentru moldovenii care revin din diasporă

O adolescentă de 16 ani din municipiul Bălți, Valeria Șinkariuk, este căutată de familie după ce a dispărut pe 24 decembrie, în jurul orei 13:00. Potrivit apropiaților, fata a plecat de acasă și nu a mai revenit, iar până în prezent nu se cunoaște locul aflării acesteia. Rudele presupun că Valeria s-ar fi deplasat la […]