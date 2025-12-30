Cod galben de vânt puternic. Meteorologii avertizează asupra intensificărilor

12:20

Începând cu data de 25 decembrie, elevii din toate instituțiile de învățământ general din Republica Moldova intră în vacanța de iarnă. Reluarea lecțiilor pentru semestrul al II-lea va fi stabilită de fiecare instituție de învățământ, în urma consultării comunității educaționale. Astfel, elevii vor reveni la cursuri fie pe 9 ianuarie 2026, fie pe 12 ianuarie