Zeci de pungășii în transportul public: un bărbat de 50 de ani, condamnat la 8 ani de închisoare

Creștinii de rit vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ierarh Spiridon, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinătății, cunoscut în popor și sub numele de Scridon. În calendarul creștin ortodox, sărbătoarea este marcată la 12/25 decembrie, conform calendarului iulian. Sfântul Spiridon este considerat făcător de minuni, ocrotitor al celor nevoiași și apărător împotriva bolilor