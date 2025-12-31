Vreme rece și vânt în ultima zi a anului. Prognoza meteo pentru 31 decembrie
TV Nord, 31 decembrie 2025 07:30
Ultima zi a anului aduce vreme rece pe întreg teritoriul țării. Potrivit prognozei meteorologice, cerul va fi predominant noros. Pe parcursul nopții nu se vor înregistra precipitații esențiale, însă ziua izolat va ninge slab. Meteorologii avertizează că, izolat pe drumuri, se va forma ghețuș, ceea ce poate îngreuna circulația rutieră. Vântul va sufla din sectorul […] Acest articol Vreme rece și vânt în ultima zi a anului. Prognoza meteo pentru 31 decembrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
• • •
Acum 30 minute
07:30
Acum 24 ore
18:20
/VIDEO/ Tineri antreprenori din nordul țării își dezvoltă afacerile datorită granturilor europene # TV Nord
Zeci de tineri din raioanele Rîșcani și Glodeni au reușit să își deschidă sau să își modernizeze afacerile cu ajutorul proiectului Abilitarea Tinerilor Antreprenori, implementat de Asociația Obștească „BAȘTINA” și susținut financiar de Uniunea Europeană. De la cabinete logopedice modernizate, cafenele rurale, până la ateliere de sculptură, echipamente agricole și apicole, beneficiarii spun că finanțarea […] Acest articol /VIDEO/ Tineri antreprenori din nordul țării își dezvoltă afacerile datorită granturilor europene a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:40
Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocaru, se află în vizorul Autorității Naționale de Integritate (ANI), fiind vizat într-o procedură ce ține de nedeclararea unei sume de 343.000 de lei, asociată procurării unui apartament. Edilul susține că este vorba despre un apartament cu o cameră, procurat în anul 2019 pentru copilul său, împreună cu membrii familiei. Potrivit […] Acest articol /VIDEO/ Cazul primarului de Edineț: acuzații, explicații și poziția oficială a ANI a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:40
Curier neoficial al unui partid politic, deferit justiției într-un dosar de finanțare ilegală # TV Nord
Un curier care activa neoficial în interesul unui partid politic a fost deferit justiției, fiind învinuit de acordarea de mijloace și instrumente în vederea acceptării cu bună știință a finanțării partidului din partea unui grup criminal organizat. Informația a fost comunicată de Procuratura Anticorupție. Potrivit procurorilor, urmărirea penală a fost finalizată, iar cauza penală a […] Acest articol Curier neoficial al unui partid politic, deferit justiției într-un dosar de finanțare ilegală a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:30
Zeci de pungășii în transportul public: un bărbat de 50 de ani, condamnat la 8 ani de închisoare # TV Nord
Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost condamnat la 8 ani de închisoare, după ce a fost recunoscut vinovat de comiterea a 20 de episoade de pungășie în transportul public din municipiul Chișinău. Informația a fost comunicată de Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit materialelor dosarului, în perioada mai 2023 – martie 2024, inculpatul […] Acest articol Zeci de pungășii în transportul public: un bărbat de 50 de ani, condamnat la 8 ani de închisoare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:30
Zgomotul stativelor care acum rar se mai aude în satele din Moldova, pe timpuri era un semn că în casă se trăia. Pentru femeile din mediul rural, țesutul a fost, timp de generații, o formă de supraviețuire într-o lume în care banii lipseau, iar magazinele erau departe, inexistente sau nu aveau pe rafturi lucrurile de […] Acest articol /VIDEO/ Țesutul a crescut generații și a păstrat comunitatea vie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:50
Medicamente cu regim special, transportate fără documente permisive, au fost depistate la data de 29 decembrie 2025, în punctul de trecere a frontierei „Palanca–Maiaki–Udobnoe”, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Descoperirea a fost făcută de polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționarii vamali și omologii din Ucraina, în urma unui control amănunțit efectuat în […] Acest articol Medicamente cu regim special, transportate fără acte, depistate la frontiera Palanca a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Odată cu scăderea temperaturilor, organismul nostru devine mai vulnerabil în fața virusurilor respiratorii care cauzează răceala și gripa. Deși odihna rămâne factorul esențial pentru recuperare, natura ne pune la dispoziție o serie de aliați puternici care pot grăbi procesul de vindecare. Utilizarea unor remedii naturale corect alese nu doar că ameliorează simptomele neplăcute, precum nasul […] Acest articol Top 5 remedii naturale pentru răceală și gripă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea infecțiilor respiratorii acute și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel național. În perioada 22–28 decembrie 2025 (săptămâna 52/2025), au fost înregistrate 2.340 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea fiind raportate în rândul copiilor. Potrivit ANSP, numărul cazurilor este în descreștere […] Acest articol ANSP: peste 2.300 de cazuri de infecții respiratorii, majoritatea la copii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) a achiziționat, la data de 29 decembrie 2025, un lot de îmbrăcăminte specială destinat salariaților întreprinderii. Lotul cuprinde 1.475 de seturi de costume de lucru, care urmează să fie distribuite în perioada următoare. Potrivit reprezentanților CFM, echipamentul special de lucru va fi oferit angajaților implicați în reabilitarea […] Acest articol Calea Ferată din Moldova a procurat îmbrăcăminte specială pentru angajați a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:30
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana, a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală pe numele unui bărbat de 38 de ani, învinuit de vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, faptă care a dus la decesul victimei. Potrivit procurorilor, cazul a avut loc în luna septembrie 2025. Inculpatul […] Acest articol Bărbat trimis în judecată după ce și-ar fi bătut gazda până la moarte a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:30
Municipiul Bălți va reveni, începând cu 1 ianuarie 2026, la sistemul de numerotare cu trei cifre pentru patru rute de autobuz. Anunțul a fost făcut de viceprimarul municipiului Bălți, Vitalie Balan, în cadrul unei ședințe cu participarea reprezentanților serviciilor comunale. Potrivit autorităților locale, rutele existente vor fi redenumite după cum urmează: Viceprimarul a precizat că […] Acest articol Patru rute de autobuz din Bălți vor avea numerotare nouă din 2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
Inspectorii de mediu din raionul Sîngerei, în comun cu angajații Inspectoratului de Poliție Sîngerei, au desfășurat razii de control pentru verificarea respectării legislației de mediu pe teritoriul raionului. În cadrul acțiunilor de control, a fost depistat un caz de braconaj. Incidentul a avut loc în adiacentul satului Rădoaia, unde a fost reținut un cetățean suspectat […] Acest articol Vânătoare ilegală dejucată la Săngerei de inspectorii de mediu și poliție a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo de cod galben privind intensificări ale vântului pe teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea a fost emisă la data de 30 decembrie 2025, ora 11:00, și este valabilă în intervalul 30 decembrie, ora 20:00 – 31 decembrie, ora 17:00. Potrivit meteorologilor, în perioada menționată se vor înregistra intensificări […] Acest articol Cod galben de vânt puternic. Meteorologii avertizează asupra intensificărilor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Aprobat de Guvern: Moratoriu de un an la angajările bugetare. Aproape 17 mii de posturi rămân vacante # TV Nord
Guvernul a suspendat pentru un an angajările în sectorul bugetar, iar în urma acestei măsuri, aproape 17.000 de posturi rămân vacante. Proiectul a fost aprobat în ședința de ieri a Executivului, potrivit tv8.md. Astfel, a fost instituit un moratoriu temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistrate la Casa Națională de Asigurări […] Acest articol Aprobat de Guvern: Moratoriu de un an la angajările bugetare. Aproape 17 mii de posturi rămân vacante a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:00
/VIDEO/ Angajarea persoanelor cu dizabilități în Republica MoldovaDrepturi, proceduri și pași principali # TV Nord
În Republica Moldova, persoanele cu dizabilități au dreptul la muncă. Acest drept este protejat prin lege. Nimeni nu are dreptul să refuze angajarea unei persoane doar din cauza dizabilității acesteia. Statul sprijină persoanele cu dizabilități în căutarea unui loc de muncă. Există servicii și programe speciale de suport atât pentru candidați, cât și pentru angajatori. […] Acest articol /VIDEO/ Angajarea persoanelor cu dizabilități în Republica MoldovaDrepturi, proceduri și pași principali a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Pe parcursul nopții trecute, echipele de drumari au intervenit pe rețeaua drumurilor publice naționale pentru a asigura circulația rutieră în condiții de iarnă, indiferent de oră și de condițiile meteorologice. Intervențiile au inclus monitorizarea permanentă a situației din teren, patrularea sectoarelor de drum, curățarea părții carosabile și combaterea lunecușului, în funcție de evoluția vremii. Prioritate […] Acest articol Drumarii au intervenit noaptea pe drumurile naționale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Ieri
16:50
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat că fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare și anunțat vineri în căutare, s-ar afla în regiunea transnistreană, transmite IPN. „Conform dosarului de căutare, la această etapă putem comunica doar că persoana s-a deplasat în direcția regiunii transnistrene”, a spus […] Acest articol Ministra de Interne confirmă că Dmitri Constantinov s-ar afla în regiunea transnistreană a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:40
Bun găsit, În această ediție a emisiunii «Factor decizional» vorbim despre muzică, talent și realitatea din spatele scenei. Ce înseamnă să fii tânăr interpret în Republica Moldova, care sunt provocările începutului de drum și cât de mult sprijină sistemul cultural noile generații de artiști. Discutăm astăzi cu Tudor Pușcașu, tânăr interpret din nordul țării, despre […] Acest articol /FACTOR DECIZIONAL/ TINERII INTERPREȚI, ÎNTRE PROBLEME ȘI SUCCES a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:30
Îngrijirea aparatelor auditive este foarte importantă. Dacă le întreții zilnic, vei auzi mai clar, aparatele vor fi mai confortabile în utilizare și vor avea o durată de viață mai lungă. În primul rând, este necesar să curățați aparatele auditive în fiecare seară, după ce le-ați dat jos. Ștergeți-le cu o cârpă moale și uscată. Nu […] Acest articol /VIDEO/ Cum să îngrijești corect aparatele auditive a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:10
Bălășești – o comunitate care se dezvoltă prin proiecte și parteneriate europene.Discutăm cu Elena Neaga despre noul centru comunitar, proiectele transfrontaliere cu România, fondurile europene atrase și planurile de dezvoltare pentru 2026, care schimbă viața oamenilor din comună. Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram. Acest articol Ora Primarului // Elena Neaga, primara comunei Bălășești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:00
Guvernul a aprobat astăzi un set de decizii menite să consolideze protecția socială a persoanelor vârstnice, a persoanelor cu dizabilități, a victimelor infracțiunilor și a altor categorii de beneficiari ai serviciilor sociale. Pentru îmbunătățirea calității vieții și menținerea incluziunii sociale a persoanelor în etate, va fi consolidat serviciul Centrul de zi pentru persoane vârstnice. Aceste […] Acest articol Guvernul îmbunătățește serviciile sociale pentru vârstnici și persoane cu dizabilități a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:40
/ANALIZĂ/ FIV în Republica Moldova. Un singur bilet gratuit la o șansă de a deveni părinte # TV Nord
Maria* își amintește perfect fiecare moment. Pe 3 martie 2023 a depus dosarul pentru fertilizare in vitro prin CNAM. A urmat comisia, pe 5 mai, apoi restul etapelor. După luni de așteptare și emoții, pe 27 februarie 2024 a avut loc transferul embrionului. 3 martie 2023 – ziua în care a depus dosarul 5 mai […] Acest articol /ANALIZĂ/ FIV în Republica Moldova. Un singur bilet gratuit la o șansă de a deveni părinte a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
Alimentația a peste 14.000 de elevi din municipiul Bălți a fost transferată, în septembrie 2025, din gestiunea unei întreprinderi municipale către o companie privată cu capital străin. Decizia autorităților locale a declanșat proteste, tensiuni politice, nemulțumirea părinților și acuzații grave legate de calitatea hranei, legalitatea procedurii și identitatea reală a furnizorului. Detalii în ancheta ce […] Acest articol /INVESTIGAȚIE/ Scandalul alimentației în școlile din Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
Un grav accident rutier s-a produs astăzi dimineață, în jurul orei 09:00, în apropierea satului Copceac, raionul Ceadîr-Lunga. Poliția a fost sesizată despre incident la scurt timp după producerea acestuia. Potrivit informațiilor preliminare, un automobil de marca Opel a derapat din cauza neadaptării vitezei la condițiile meteo. Mașina a ieșit de pe carosabil și s-a […] Acest articol Accident mortal în apropierea satului Copceac, raionul Ceadîr-Lunga a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:20
Un bărbat a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz de la un aragaz. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 28 decembrie 2025, într-o gospodărie din satul Filipeni, raionul Leova. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 07:58. Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul General pentru Situații […] Acest articol Explozie din cauza gazului în Leova: bărbat cu arsuri grave a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
Un bărbat de 44 de ani a fost reținut de carabinieri în municipiul Edineț, fiind suspectat de deținerea ilegală a unei arme pneumatice. Incidentul a avut loc pe strada Energeticienilor, în timpul unei misiuni de menținere a ordinii publice. Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri, echipajul Direcției regionale „Nord” a observat o persoană de gen masculin […] Acest articol Bărbat reținut la Edineț pentru deținerea ilegală a unei arme pneumatice a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:20
Un grav accident rutier s-a produs în seara zilei de 27 decembrie pe bulevardul Dacia din municipiul Chișinău, soldat cu moartea a două persoane. Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliție, un automobil de marca Volkswagen, condus de un tânăr de 24 de ani, a tamponat, în timpul deplasării, un vehicul de tip evacuator, care era […] Acest articol Doi tineri au murit într-un accident pe bulevardul Dacia din Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
27 decembrie 2025
21:00
Începând din noaptea de 27 decembrie și până în dimineața zilei de 29 decembrie, România se va confrunta cu o deteriorare accentuată a vremii, care poate afecta deplasările și activitățile turistice, în special pentru cetățenii din Republica Moldova aflați sau care urmează să călătorească peste Prut. Ninsorile vor fi viscolite în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea […] Acest articol Atenție pentru moldovenii care planifică o vacanță în România. Cod Portocaliu de viscol a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
26 decembrie 2025
16:10
Polițiștii și procurorii din Bălți au reținut trei persoane cu vârstele de 22, 41 și 49 de ani, originare din Ucraina și din stânga Nistrului. Aceștia sunt suspectați de implicare într-un grup criminal organizat, specializat în comiterea escrocheriilor. Potrivit oamenilor legii, în cadrul investigațiilor s-a stabilit că, la data de 20 decembrie curent, un bărbat […] Acest articol Escrocherie de zeci de mii de dolari la Bălți. Trei suspecți reținuți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
Primii absolvenți ai STEP IT Academy Moldova, filiala Bălți, au ajuns la finalul unui parcurs educațional de trei ani în domeniul tehnologiilor informaționale. În cadrul unui eveniment festiv, tinerii și-au prezentat proiectele finale și au primit diplome de performanță. Absolvenții spun că anii de studii au reprezentat primul lor contact cu domeniul IT și o […] Acest articol /VIDEO/ Primii absolvenți STEP IT Academy Moldova Bălți și-au primit diplomele a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
Agenția Servicii Publice informează cetățenii că au fost modificate unele rute de examinare auto la proba practică în mai multe localități din țară, Schimbările vizează municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei. Decizia a fost luată în urma unei analize a infrastructurii rutiere și a fluxului de trafic pe traseele utilizate până acum, cu scopul de […] Acest articol ASP anunță modificarea unor rute de examinare la proba practică auto a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
Carabinierii din cadrul Direcției Regionale „Nord”, aflați în misiune de patrulare în municipiul Bălți, au demonstrat responsabilitate și profesionalism, după ce au identificat un buletin de identitate pierdut. Prin implicare și promptitudine, oamenii legii au reușit să identifice rapid proprietarul actului și să i-l restituie în cel mai scurt timp. Fii mai aproape de echipa […] Acest articol Carabinierii din Bălți au restituit un buletin de identitate pierdut a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
Un incident grav a avut loc într-un sat din raionul Slobozia, unde o fetiță de doar trei ani a fost rănită după ce o parte din tavanul locuinței s-a prăbușit peste ea. Potrivit informațiilor, copilul dormea într-o cameră, în timp ce mama sa se afla în bucătărie. La un moment dat, femeia a auzit un […] Acest articol O fetiță de 3 ani, rănită după prăbușirea tavanului într-o casă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo de Cod galben de intensificări ale vântului, valabilă în perioada 26 decembrie, ora 14:00 – 29 decembrie, ora 17:00. Potrivit meteorologilor, în intervalul 26–27 decembrie, fenomenul va afecta anumite regiuni ale țării, iar în zilele de 28–29 decembrie, intensificările vântului se vor extinde pe întreg teritoriul […] Acest articol Cod galben de vânt în Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
Vești bune pentru locuitorii raionului Sângerei. A fost semnat un contract de antrepriză în valoare de 49 de milioane de lei pentru conectarea a 10 localități la apeductul magistral Soroca–Bălți–Sângerei. Proiectul prevede construcția unui apeduct cu lungimea de 46 de kilometri, care va asigura acces la apă potabilă de calitate pentru aproximativ 12 mii de […] Acest articol 10 localități din Sângerei vor fi conectate la apeductul magistral a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Ofițerii Direcției investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS, au reținut două femei din Ucraina, refugiate în Republica Moldova, în urma unei capturi de droguri de aproximativ 20 de milioane de lei. Potrivit oamenilor legii, substanțele narcotice ar fi fost introduse în țară prin colete […] Acest articol /VIDEO/ Două femei din Ucraina, reținute după o captură de droguri de 20 mil. lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
Zelenski anunță o întâlnire cu Donald Trump. Kievul mizează pe un progres privind acordul de pace înainte de Anul Nou # TV Nord
Volodimir Zelenski a anunțat, vineri, că se va întâlni în curând cu preşedintele SUA, Donald Trump, în contextul eforturilor de a pune capăt războiului cu Rusia, scrie digi24.ro. „Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel – cu preşedintele Trump – în viitorul apropiat”, a anunţat Zelenski pe platforma X. Potrivit dpa, Zelenski […] Acest articol Zelenski anunță o întâlnire cu Donald Trump. Kievul mizează pe un progres privind acordul de pace înainte de Anul Nou a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
25 decembrie 2025
17:30
/VIDEO/ Creativitatea și implicarea au transformat grădinița din Lipcani într-o poveste de iarnă # TV Nord
Ograda grădiniței „Steluța” din orașul Lipcani s-a transformat, în ajun de sărbători, într-un adevărat tărâm de poveste. Un spațiu care altădată era pustiu a prins viață datorită unei frumoase colaborări dintre părinți și cadrele didactice, care au confecționat figurine tematice și au creat o atmosferă de sărbătoare pentru cei mici. IRINA VORONCENCO,mama: „Foarte interesant, educatorii […] Acest articol /VIDEO/ Creativitatea și implicarea au transformat grădinița din Lipcani într-o poveste de iarnă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:20
Cel mai lung tunel de autostradă din lume a fost finalizat. Chinezii îl inaugurează până la finalul acestui an # TV Nord
Cel mai lung tunel de autostradă din lume va fi deschis până la sfârșitul acestui an. Acesta este situat în nord-vestul Chinei, pe autostrada Urumqi-Yuli din Regiunea Autonomă Xinjiang. Tunelul Tianshan Shengli are o lungime de 22,13 kilometri și traversează Munții Tian Shan, scrie digi24.ro Construcția tunelului a început în aprilie 2020, iar peste 3.000 […] Acest articol Cel mai lung tunel de autostradă din lume a fost finalizat. Chinezii îl inaugurează până la finalul acestui an a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:00
/VIDEO/ Copiii din Bălți au încheiat anul prin dans, cu performanțe internaționale remarcabile # TV Nord
Elevii unei școli de dans sportiv din municipiul Bălți au încheiat anul 2025 cu un concert de totalizare, organizat în ajunul sărbătorilor de iarnă Evenimentul a inclus numere artistice de grup, dar și evoluții solo DANIELA CEREDNICENCO, conducător de dans: „Astăzi suntem la un concert de totalizare, dedicat sărbătorilor de iarnă. Copiii au pregătit numere […] Acest articol /VIDEO/ Copiii din Bălți au încheiat anul prin dans, cu performanțe internaționale remarcabile a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție „Factor decizional”,emisiunea în care discutăm despre deciziile care influențează direct viața comunităților. În această ediție vorbim despre raionul Sîngerei – despre infrastructură, drumuri, educație, cultură, buget și problemele cu care se confruntă locuitorii. Ce s-a reușit până acum, ce nu a funcționat și care sunt […] Acest articol /FACTOR DECIZIONAL/ RAIONUL SÎNGEREI, ÎNTRE REALIZĂRI ȘI PROVOCĂRI a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:40
Sărbătorile sunt un prilej de bucurie, timp petrecut cu familia și, inevitabil, mese bogate în preparate tradiționale. Deși tentațiile culinare sunt multe, excesele pot afecta digestia și starea generală de bine. Vestea bună este că mâncatul sănătos de sărbători nu înseamnă renunțarea la gust, ci adoptarea unor alegeri echilibrate, care îți permit să te bucuri […] Acest articol Top 5 trucuri pentru a mânca sănătos la masa de sărbătoare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a adresat miercuri un mesaj de Crăciun cetățenilor săi, marcând al patrulea an consecutiv în care sărbătoarea este trăită în condițiile războiului. Șeful statului a subliniat că dorința comună a ucrainenilor rămâne pacea și încetarea cât mai grabnică a conflictului. În discursul său, Zelenski a făcut referire la atacurile lansate de […] Acest articol Zelenski, mesaj de Crăciun: Ucraina cere pace în al patrulea an de război a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
Un conducător auto fără permis de conducere a fost depistat în seara zilei de ieri pe străzile municipiului Edineț. Potrivit informațiilor, un echipaj mixt de intervenție și reacționare operativă, format din carabinierii Direcției regionale „Nord” și un angajat al Inspectoratului de Poliție Edineț, a observat un automobil de model Porsche Cayenne care se deplasa haotic. […] Acest articol Șofer fără permis, depistat la volanul unui Porsche în Edineț a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
O adolescentă de 16 ani din municipiul Bălți, Valeria Șinkariuk, este căutată de familie după ce a dispărut pe 24 decembrie, în jurul orei 13:00. Potrivit apropiaților, fata a plecat de acasă și nu a mai revenit, iar până în prezent nu se cunoaște locul aflării acesteia. Rudele presupun că Valeria s-ar fi deplasat la […] Acest articol O minoră din Bălți este căutată de rude. Ar putea fi în Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
Lucrările de reparație pe sectorul străzii Sfântul Nicolae din municipiul Bălți, unde în luna septembrie 2024 s-a produs o alunecare de teren, au fost finalizate. Începând cu 24 decembrie, tronsonul de drum a fost redeschis pentru circulația rutieră. Totodată, au fost aplicate marcajele rutiere necesare și au fost instalate semnele de circulație corespunzătoare, pentru a […] Acest articol Strada Sf. Nicolae din Bălți, redeschisă circulației rutiere a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:10
Creștinii de rit vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ierarh Spiridon, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinătății, cunoscut în popor și sub numele de Scridon. În calendarul creștin ortodox, sărbătoarea este marcată la 12/25 decembrie, conform calendarului iulian. Sfântul Spiridon este considerat făcător de minuni, ocrotitor al celor nevoiași și apărător împotriva bolilor […] Acest articol Sfântul Spiridon, făcătorul de minuni, sărbătorit azi de creștinii de rit vechi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
24 decembrie 2025
19:50
/VIDEO/ O ceată, o tradiție, un sat. „Sofienii” și colinda care ține satul unit de aproape un secol # TV Nord
În ajun de sărbătoare, liniștea satului Sofia este spartă de pași hotărâți și voci bărbătești care se adună într-un singur glas. Sunt „Sofienii” – ceata de colindători care, de zeci de ani, păstrează vie o tradiție transmisă din generație în generație. „La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți. Zile senine […] Acest articol /VIDEO/ O ceată, o tradiție, un sat. „Sofienii” și colinda care ține satul unit de aproape un secol a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:50
/VIDEO/ Patru ani de așteptare și o sentință controversată. Familia tânărului ucis la Pelinia cere dreptate # TV Nord
Un rezultat neașteptat pentru rudele lui Alexandru Babaleu din satul Pelinia ucis în bătaie acum patru ani, într-un parc din localitate. După ani întregi de procese și zeci de ședințe de judecată, instanța de fond a pronunțat o sentință care potrivit rudelor tânărului, nu trage la răspundere pe toți cei considerați vinovați de moartea acestuia. Acest articol /VIDEO/ Patru ani de așteptare și o sentință controversată. Familia tânărului ucis la Pelinia cere dreptate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
