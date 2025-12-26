/VIDEO/ Două femei din Ucraina, reținute după o captură de droguri de 20 mil. lei

12:40

În dimineața zilei de 22 decembrie 2025, pompierii din capitală au fost alertați pentru a lichida un incendiu izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu", situat pe strada Titulescu, nr. 18 din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:43. La fața locului au fost îndreptate cinci echipaje de pompieri și […]