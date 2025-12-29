/VIDEO/ Cum să îngrijești corect aparatele auditive
TV Nord, 29 decembrie 2025 16:30
Îngrijirea aparatelor auditive este foarte importantă. Dacă le întreții zilnic, vei auzi mai clar, aparatele vor fi mai confortabile în utilizare și vor avea o durată de viață mai lungă. În primul rând, este necesar să curățați aparatele auditive în fiecare seară, după ce le-ați dat jos. Ștergeți-le cu o cârpă moale și uscată. Nu […]
• • •
Alte ştiri de TV Nord
Acum 10 minute
16:40
Bun găsit, În această ediție a emisiunii «Factor decizional» vorbim despre muzică, talent și realitatea din spatele scenei. Ce înseamnă să fii tânăr interpret în Republica Moldova, care sunt provocările începutului de drum și cât de mult sprijină sistemul cultural noile generații de artiști. Discutăm astăzi cu Tudor Pușcașu, tânăr interpret din nordul țării, despre […]
Acum 30 minute
16:30
Acum o oră
16:10
Bălășești – o comunitate care se dezvoltă prin proiecte și parteneriate europene.Discutăm cu Elena Neaga despre noul centru comunitar, proiectele transfrontaliere cu România, fondurile europene atrase și planurile de dezvoltare pentru 2026, care schimbă viața oamenilor din comună.
Acum 4 ore
14:00
Guvernul a aprobat astăzi un set de decizii menite să consolideze protecția socială a persoanelor vârstnice, a persoanelor cu dizabilități, a victimelor infracțiunilor și a altor categorii de beneficiari ai serviciilor sociale. Pentru îmbunătățirea calității vieții și menținerea incluziunii sociale a persoanelor în etate, va fi consolidat serviciul Centrul de zi pentru persoane vârstnice. Aceste […]
13:40
/ANALIZĂ/ FIV în Republica Moldova. Un singur bilet gratuit la o șansă de a deveni părinte # TV Nord
Maria* își amintește perfect fiecare moment. Pe 3 martie 2023 a depus dosarul pentru fertilizare in vitro prin CNAM. A urmat comisia, pe 5 mai, apoi restul etapelor. După luni de așteptare și emoții, pe 27 februarie 2024 a avut loc transferul embrionului. 3 martie 2023 – ziua în care a depus dosarul 5 mai […]
Acum 6 ore
11:30
Alimentația a peste 14.000 de elevi din municipiul Bălți a fost transferată, în septembrie 2025, din gestiunea unei întreprinderi municipale către o companie privată cu capital străin. Decizia autorităților locale a declanșat proteste, tensiuni politice, nemulțumirea părinților și acuzații grave legate de calitatea hranei, legalitatea procedurii și identitatea reală a furnizorului. Detalii în ancheta ce […]
11:30
Un grav accident rutier s-a produs astăzi dimineață, în jurul orei 09:00, în apropierea satului Copceac, raionul Ceadîr-Lunga. Poliția a fost sesizată despre incident la scurt timp după producerea acestuia. Potrivit informațiilor preliminare, un automobil de marca Opel a derapat din cauza neadaptării vitezei la condițiile meteo. Mașina a ieșit de pe carosabil și s-a […]
Acum 8 ore
10:20
Un bărbat a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz de la un aragaz. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 28 decembrie 2025, într-o gospodărie din satul Filipeni, raionul Leova. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 07:58. Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul General pentru Situații […]
10:00
Un bărbat de 44 de ani a fost reținut de carabinieri în municipiul Edineț, fiind suspectat de deținerea ilegală a unei arme pneumatice. Incidentul a avut loc pe strada Energeticienilor, în timpul unei misiuni de menținere a ordinii publice. Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri, echipajul Direcției regionale „Nord" a observat o persoană de gen masculin […]
Ieri
00:20
Un grav accident rutier s-a produs în seara zilei de 27 decembrie pe bulevardul Dacia din municipiul Chișinău, soldat cu moartea a două persoane. Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliție, un automobil de marca Volkswagen, condus de un tânăr de 24 de ani, a tamponat, în timpul deplasării, un vehicul de tip evacuator, care era […]
27 decembrie 2025
21:00
Începând din noaptea de 27 decembrie și până în dimineața zilei de 29 decembrie, România se va confrunta cu o deteriorare accentuată a vremii, care poate afecta deplasările și activitățile turistice, în special pentru cetățenii din Republica Moldova aflați sau care urmează să călătorească peste Prut. Ninsorile vor fi viscolite în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Polițiștii și procurorii din Bălți au reținut trei persoane cu vârstele de 22, 41 și 49 de ani, originare din Ucraina și din stânga Nistrului. Aceștia sunt suspectați de implicare într-un grup criminal organizat, specializat în comiterea escrocheriilor. Potrivit oamenilor legii, în cadrul investigațiilor s-a stabilit că, la data de 20 decembrie curent, un bărbat […]
15:30
Primii absolvenți ai STEP IT Academy Moldova, filiala Bălți, au ajuns la finalul unui parcurs educațional de trei ani în domeniul tehnologiilor informaționale. În cadrul unui eveniment festiv, tinerii și-au prezentat proiectele finale și au primit diplome de performanță. Absolvenții spun că anii de studii au reprezentat primul lor contact cu domeniul IT și o […]
14:30
Agenția Servicii Publice informează cetățenii că au fost modificate unele rute de examinare auto la proba practică în mai multe localități din țară, Schimbările vizează municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei. Decizia a fost luată în urma unei analize a infrastructurii rutiere și a fluxului de trafic pe traseele utilizate până acum, cu scopul de […]
13:30
Carabinierii din cadrul Direcției Regionale „Nord", aflați în misiune de patrulare în municipiul Bălți, au demonstrat responsabilitate și profesionalism, după ce au identificat un buletin de identitate pierdut. Prin implicare și promptitudine, oamenii legii au reușit să identifice rapid proprietarul actului și să i-l restituie în cel mai scurt timp.
13:20
Un incident grav a avut loc într-un sat din raionul Slobozia, unde o fetiță de doar trei ani a fost rănită după ce o parte din tavanul locuinței s-a prăbușit peste ea. Potrivit informațiilor, copilul dormea într-o cameră, în timp ce mama sa se afla în bucătărie. La un moment dat, femeia a auzit un […]
11:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo de Cod galben de intensificări ale vântului, valabilă în perioada 26 decembrie, ora 14:00 – 29 decembrie, ora 17:00. Potrivit meteorologilor, în intervalul 26–27 decembrie, fenomenul va afecta anumite regiuni ale țării, iar în zilele de 28–29 decembrie, intensificările vântului se vor extinde pe întreg teritoriul […]
11:30
Vești bune pentru locuitorii raionului Sângerei. A fost semnat un contract de antrepriză în valoare de 49 de milioane de lei pentru conectarea a 10 localități la apeductul magistral Soroca–Bălți–Sângerei. Proiectul prevede construcția unui apeduct cu lungimea de 46 de kilometri, care va asigura acces la apă potabilă de calitate pentru aproximativ 12 mii de […]
11:10
Ofițerii Direcției investigații criminale a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu polițiștii din Inspectoratul de Poliție Anenii Noi și procurorii, desfășoară acțiuni complexe într-o cauză penală inițiată în luna septembrie, pe faptul dispariției unui bărbat de 61 de ani din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi. În urma măsurilor speciale de […]
10:00
Zelenski anunță o întâlnire cu Donald Trump. Kievul mizează pe un progres privind acordul de pace înainte de Anul Nou # TV Nord
Volodimir Zelenski a anunțat, vineri, că se va întâlni în curând cu preşedintele SUA, Donald Trump, în contextul eforturilor de a pune capăt războiului cu Rusia, scrie digi24.ro. „Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel – cu preşedintele Trump – în viitorul apropiat", a anunţat Zelenski pe platforma X. Potrivit dpa, Zelenski […]
25 decembrie 2025
17:30
/VIDEO/ Creativitatea și implicarea au transformat grădinița din Lipcani într-o poveste de iarnă # TV Nord
Ograda grădiniței „Steluța" din orașul Lipcani s-a transformat, în ajun de sărbători, într-un adevărat tărâm de poveste. Un spațiu care altădată era pustiu a prins viață datorită unei frumoase colaborări dintre părinți și cadrele didactice, care au confecționat figurine tematice și au creat o atmosferă de sărbătoare pentru cei mici. IRINA VORONCENCO,mama: „Foarte interesant, educatorii […]
17:20
Cel mai lung tunel de autostradă din lume a fost finalizat. Chinezii îl inaugurează până la finalul acestui an # TV Nord
Cel mai lung tunel de autostradă din lume va fi deschis până la sfârșitul acestui an. Acesta este situat în nord-vestul Chinei, pe autostrada Urumqi-Yuli din Regiunea Autonomă Xinjiang. Tunelul Tianshan Shengli are o lungime de 22,13 kilometri și traversează Munții Tian Shan, scrie digi24.ro Construcția tunelului a început în aprilie 2020, iar peste 3.000 […]
17:00
/VIDEO/ Copiii din Bălți au încheiat anul prin dans, cu performanțe internaționale remarcabile # TV Nord
Elevii unei școli de dans sportiv din municipiul Bălți au încheiat anul 2025 cu un concert de totalizare, organizat
16:50
Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție „Factor decizional”,emisiunea în care discutăm despre deciziile care influențează direct viața comunităților. În această ediție vorbim despre raionul Sîngerei – despre infrastructură, drumuri, educație, cultură, buget și problemele cu care se confruntă locuitorii. Ce s-a reușit până acum, ce nu a funcționat și care sunt […] Acest articol /FACTOR DECIZIONAL/ RAIONUL SÎNGEREI, ÎNTRE REALIZĂRI ȘI PROVOCĂRI a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:40
Sărbătorile sunt un prilej de bucurie, timp petrecut cu familia și, inevitabil, mese bogate în preparate tradiționale. Deși tentațiile culinare sunt multe, excesele pot afecta digestia și starea generală de bine. Vestea bună este că mâncatul sănătos de sărbători nu înseamnă renunțarea la gust, ci adoptarea unor alegeri echilibrate, care îți permit să te bucuri […] Acest articol Top 5 trucuri pentru a mânca sănătos la masa de sărbătoare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a adresat miercuri un mesaj de Crăciun cetățenilor săi, marcând al patrulea an consecutiv în care sărbătoarea este trăită în condițiile războiului. Șeful statului a subliniat că dorința comună a ucrainenilor rămâne pacea și încetarea cât mai grabnică a conflictului. În discursul său, Zelenski a făcut referire la atacurile lansate de […] Acest articol Zelenski, mesaj de Crăciun: Ucraina cere pace în al patrulea an de război a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
Un conducător auto fără permis de conducere a fost depistat în seara zilei de ieri pe străzile municipiului Edineț. Potrivit informațiilor, un echipaj mixt de intervenție și reacționare operativă, format din carabinierii Direcției regionale „Nord” și un angajat al Inspectoratului de Poliție Edineț, a observat un automobil de model Porsche Cayenne care se deplasa haotic. […] Acest articol Șofer fără permis, depistat la volanul unui Porsche în Edineț a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
O adolescentă de 16 ani din municipiul Bălți, Valeria Șinkariuk, este căutată de familie după ce a dispărut pe 24 decembrie, în jurul orei 13:00. Potrivit apropiaților, fata a plecat de acasă și nu a mai revenit, iar până în prezent nu se cunoaște locul aflării acesteia. Rudele presupun că Valeria s-ar fi deplasat la […] Acest articol O minoră din Bălți este căutată de rude. Ar putea fi în Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
Lucrările de reparație pe sectorul străzii Sfântul Nicolae din municipiul Bălți, unde în luna septembrie 2024 s-a produs o alunecare de teren, au fost finalizate. Începând cu 24 decembrie, tronsonul de drum a fost redeschis pentru circulația rutieră. Totodată, au fost aplicate marcajele rutiere necesare și au fost instalate semnele de circulație corespunzătoare, pentru a […] Acest articol Strada Sf. Nicolae din Bălți, redeschisă circulației rutiere a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:10
Creștinii de rit vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ierarh Spiridon, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinătății, cunoscut în popor și sub numele de Scridon. În calendarul creștin ortodox, sărbătoarea este marcată la 12/25 decembrie, conform calendarului iulian. Sfântul Spiridon este considerat făcător de minuni, ocrotitor al celor nevoiași și apărător împotriva bolilor […] Acest articol Sfântul Spiridon, făcătorul de minuni, sărbătorit azi de creștinii de rit vechi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
24 decembrie 2025
19:50
/VIDEO/ O ceată, o tradiție, un sat. „Sofienii” și colinda care ține satul unit de aproape un secol # TV Nord
În ajun de sărbătoare, liniștea satului Sofia este spartă de pași hotărâți și voci bărbătești care se adună într-un singur glas. Sunt „Sofienii” – ceata de colindători care, de zeci de ani, păstrează vie o tradiție transmisă din generație în generație. „La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți. Zile senine […] Acest articol /VIDEO/ O ceată, o tradiție, un sat. „Sofienii” și colinda care ține satul unit de aproape un secol a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:50
/VIDEO/ Patru ani de așteptare și o sentință controversată. Familia tânărului ucis la Pelinia cere dreptate # TV Nord
Un rezultat neașteptat pentru rudele lui Alexandru Babaleu din satul Pelinia ucis în bătaie acum patru ani, într-un parc din localitate. După ani întregi de procese și zeci de ședințe de judecată, instanța de fond a pronunțat o sentință care potrivit rudelor tânărului, nu trage la răspundere pe toți cei considerați vinovați de moartea acestuia. Acest articol /VIDEO/ Patru ani de așteptare și o sentință controversată. Familia tânărului ucis la Pelinia cere dreptate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:00
Ancheta în cazul dispariției unui bărbat din Anenii Noi: trei persoane reținute, principala versiune – omorul # TV Nord
De aproape două luni, ofițerii Direcției investigații criminale a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu polițiștii din Inspectoratul de Poliție Anenii Noi și procurorii, desfășoară acțiuni complexe într-o cauză penală inițiată în luna septembrie, pe faptul dispariției unui bărbat de 61 de ani din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi. În urma măsurilor speciale de […] Acest articol Ancheta în cazul dispariției unui bărbat din Anenii Noi: trei persoane reținute, principala versiune – omorul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:10
La data de 23 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința secretarului oficiului teritorial Rîșcani al Partidului Politic „Șor”, pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale a formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Instanța a stabilit o pedeapsă de 4 ani de închisoare, cu executarea acesteia […] Acest articol Secretar al Partidului „Șor” din Rîșcani, condamnat la închisoare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Lopatnic au contracarat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat, în timpul misiunilor de supraveghere desfășurate în zona de responsabilitate. În timpul acțiunilor de monitorizare, patrula de serviciu a observat un bărbat care se deplasa în direcția liniei frontierei moldo-române. Intervenția promptă a echipajului […] Acest articol Tentativă de trecere ilegală a frontierei, dejucată la Lopatnic a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:40
Sărbătorile de iarnă sunt întotdeauna despre familie, căldură și, bineînțeles, cadouri. Despre momente pe care vrei să le trăiești alături de cei dragi și despre atenția exprimată în detalii. În spatele fiecărui cadou care bucură și rămâne în memorie, stă o istorie reală – idei, decizii curajoase și parcursul unor antreprenori care creează produse și […] Acest articol /P/ TOP 3 idei de cadouri de la branduri locale, finanțate în dezvoltare de Microinvest a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:00
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Nord a Poliției de Frontieră, sub coordonarea Procuraturii Edineț, Oficiul Ocnița, și cu suportul angajaților Direcției Analiză Strategică și Finanțe a IGPF, au documentat activitatea unei grupări criminale organizate, specializată în facilitarea migrației ilegale pe teritoriul Republicii Moldova. În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de […] Acest articol Grupare criminală specializată în migrație ilegală, destructurată în nordul țării a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de Cod galben, ce vizează scăderea temperaturii medii zilnice pe teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea a fost emisă pe 24 decembrie 2025, la ora 13:30, și este valabilă pentru data de 25 decembrie 2025. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse ale țării, temperatura medie zilnică a aerului va […] Acest articol Cod galben de răcire bruscă a vremii în Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:40
Polițiștii din raionul Briceni au desfășurat percheziții în mai multe unități comerciale din diferite localități ale raionului, în urma unor informații operative privind comercializarea și păstrarea bunurilor fără acte de proveniență legală. Acțiunile au vizat unități administrate de un agent economic, unde au fost depistate băuturi alcoolice ambalate în recipiente din plastic, articole pirotehnice, precum […] Acest articol Bunuri fără acte, depistate în mai multe unități comerciale din Briceni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
Începând cu data de 25 decembrie, elevii din toate instituțiile de învățământ general din Republica Moldova intră în vacanța de iarnă. Reluarea lecțiilor pentru semestrul al II-lea va fi stabilită de fiecare instituție de învățământ, în urma consultării comunității educaționale. Astfel, elevii vor reveni la cursuri fie pe 9 ianuarie 2026, fie pe 12 ianuarie […] Acest articol Vacanța de iarnă începe pe 25 decembrie pentru elevii din țară a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Două persoane, dintre care o minoră, au suferit intoxicație cu monoxid de carbon emanat de la o sobă necurățată, într-o locuință din satul Grozești, raionul Nisporeni. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 22 decembrie 2025. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:24. Potrivit informațiilor preliminare, este vorba despre o tânără […] Acest articol Două persoane, dintre care o minoră, intoxicate cu monoxid de carbon la Nisporeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
Pentru a spori siguranța pasagerilor și a preveni accidentele rutiere, polițiștii din Bălți au efectuat controale la transportul public și serviciile de taximetrie. Controalele au vizat atât prestatorii de servicii de taximetrie, cât și transportatorii care activează pe rutele regulate din municipiu. Scopul acestor acțiuni a fost prevenirea accidentelor rutiere, respectarea regulilor de circulație, a […] Acest articol Transportul public din Bălți, verificat de poliție a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
Un bărbat de 64 de ani din municipiul Bălți, aflat în stop cardio-respirator, a fost resuscitat cu succes de echipa de asistență medicală urgentă a SAMU Bălți. Potrivit IMSP CNAMUP, cazul a fost înregistrat pe 19 decembrie, la ora 14:17, de către Dispeceratul comun de urgență, fiind încadrat în categoria urgențelor medico-chirurgicale majore – „Cod […] Acest articol Stop cardio-respirator pe stradă. Intervenție rapidă a echipei SAMU Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:50
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare, pe drumurile naționale din regiunile de nord și centru ale Republicii Moldova s-au format condiții de polei și carosabil înzăpezit. Echipele de muncitori ale întreprinderilor teritoriale S.A. „Drumuri” sunt mobilizate pe traseele naționale, unde desfășoară lucrări de patrulare, combatere a […] Acest articol Circulație în condiții de iarnă pe traseele din nordul și centrul țării a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
06:20
Pentru intervalul 23 decembrie 2025, ora 20:00 – 24 decembrie 2025, ora 20:00, meteorologii prognozează un cer predominant noros pe întreg teritoriul țării. Pe parcursul nopții, pe arii extinse, iar ziua izolat, sunt așteptate precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare și lapoviță. Izolat, pe drumuri, se va forma ghețuș, ceea ce poate crea dificultăți […] Acest articol Ninsori slabe și ghețuș. Prognoza meteo pentru 24 decembrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
23 decembrie 2025
19:00
O situație de avarie a fost înregistrată la colectorul de canalizare din zona întreprinderii Basarabia-Nord, municipiul Bălți. Incidentul s-a produs în urma prăbușirii unui colector din beton armat, construit la începutul anilor ’60. Potrivit autorităților, există riscul unor întreruperi în funcționarea sistemului de canalizare pentru locuitorii cartierelor 5, 6, 7 și 8, dar și pentru […] Acest articol Avarie la colectorul de canalizare din Bălți: risc de întreruperi în mai multe cartiere a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:00
Relațiile ar trebui să fie o sursă de siguranță, creștere și fericire, însă uneori granița dintre iubire și toxicitate devine neclară. Este dificil să accepți că persoana de lângă tine îți poate face rău, mai ales când există sentimente puternice sau o istorie comună la mijloc. Recunoașterea adevărului, oricât de dureros ar fi, reprezintă primul […] Acest articol 5 semne că ești într-o relație toxică a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:00
Sportivii secției de haltere a Școlii Sportive Specializate „Boris Petuhov” din municipiul Bălți au obținut rezultate remarcabile la Turneul Internațional de Haltere „Cupa Moș Nicolae”, desfășurat la Botoșani. Halterofilii bălțeni au revenit acasă cu un palmares impresionant de nouă medalii de aur. Participarea sportivilor din Bălți a fost una deosebit de reușită, aceștia demonstrând forță, […] Acest articol 9 medalii de aur pentru halterofilii din Bălți la Cupa „Moș Nicolae” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Guvernul a aprobat reguli de siguranță pentru operațiunile cu nave vrachier la Giurgiulești # TV Nord
Guvernul a aprobat, astăzi, un set de cerințe și proceduri care stabilesc modul de desfășurare, în condiții de siguranță, a operațiunilor de încărcare și descărcare a navelor de tip vrachier în complexul portuar Giurgiulești. Noile prevederi au drept obiectiv reducerea riscurilor de accidente și protejarea personalului portuar, a navelor și a mărfurilor transportate. Documentul pune […] Acest articol Guvernul a aprobat reguli de siguranță pentru operațiunile cu nave vrachier la Giurgiulești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:40
/VIDEO/ ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri” Bălți are un nou administrator interimar # TV Nord
Întreprinderea Municipală „Direcția Reparații și Construcții Drumuri” (DRCD) Bălți are un nou administrator interimar. Consilierii municipali au aprobat, în ședința de astăzi, ca Serghei Rubțov să exercite funcția de administrator interimar al întreprinderii. Numirea vine după ce, la ședința precedentă a Consiliului Municipal Bălți, Cristina Sochircă și-a depus cererea de demisie. Decizia survine după o […] Acest articol /VIDEO/ ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri” Bălți are un nou administrator interimar a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
