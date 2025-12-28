Peste 300 de zboruri au fost întârziate sau anulate pe aeroporturile din Moscova în urma atacurilor cu drone

Peste 270 de zboruri au fost întârziate pe aeroporturile din Moscova, 42 au fost anulate, iar alte 69 au fost deviate către aerodromuri alternative din cauza restricțiilor introduse cu o zi înainte, informează știrileprotv.ro. Aeroflot a anunțat că a fost nevoită să „își ajusteze programul” prin reprogramarea unui număr de zboruri. Unele zboruri către Moscova au fost […] Articolul Peste 300 de zboruri au fost întârziate sau anulate pe aeroporturile din Moscova în urma atacurilor cu drone apare prima dată în Realitatea.md.

