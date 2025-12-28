O româncă din Franţa i-a şocat pe medici care au descoperit că avea un vierme de 11 cm în frunte

17:40

Obiectul zburător de la nordul Moldovei, despre care canalele de Telegram din Ucraina spunea că ar fi o dronă, era de fapt un balon cu aer cald. Precizările le-au făcut polițiștii de frontieră din Republica Moldova. Potrivit lor, la ora 15:45, autoritățile ucrainene au informat despre obiectul zburător care survolează nordul țării noastre pe direcția