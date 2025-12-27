Ministerul Economiei va avea un departament pentru turism: APIT salută decizia

15:10

Un bărbat de 44 de ani din orașul Huedin, județul Cluj, România, a ajuns în stare gravă la spital, în ajun de Crăciun, după ce ar fi fost agresat cu o bâtă de doi tineri, în vârstă de 23 și 17 ani. Potrivit poliției, pe fondul unui conflict spontan, tânărul de 23 de ani l-ar […]