Clipe de coșmar în Franța! Trei femei au fost înjunghiate de un individ în metrou

16:20

Bărbatul din localitatea Beriozchi, Anenii Noi, reținut pentru că ar fi ucis un om și l-ar fi dat hrană la porci ar fi și mai periculos decât se credea. Aproximativ acum 25 de ani, acesta și-ar fi legat propriul fiu cu un lanț de fier și l-ar fi ținut în curte „în loc de câine”, […] Articolul Asasinul de la Anenii Noi: Acum 25 de ani și-ar fi legat propriul fiu cu lanț „în loc de câine” apare prima dată în Realitatea.md.