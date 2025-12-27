O zi plină de echilibru și vești bune pentru zodii: Ce rezervă sâmbăta de 27 decembrie

13:30

Un camion s-a răsturnat în satul Drochia. S-a întâmplat după ce șoferul unei Dacia nu i-a acordat prioritate, în timp ce ieșea de pe un drum fără prioritate. Accidentul a avut loc în dimineața de 25 decembrie. Imagini de la fața locului au apărut pe rețelele de socializare de către martori.