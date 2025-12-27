Israelul înfurie Somalia prin recunoaşterea regiunii separatiste somaleze Somaliland ca stat

15:30

În mai mult regiuni ale țării ninge, iar pe unele trasee se formează polei și gheață, vizibilitatea și aderența fiind reduse. Drept urmare, șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile vremii și traficului. Poliția recomandă automobiliștilor să nu pornească la drum dacă vehiculul nu este echipat cu anvelope corespunzătoare […]