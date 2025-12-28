Brigitte Bardot, legenda cinematografiei franceze, a murit la 91 de ani
Realitatea.md, 28 decembrie 2025 12:40
Brigitte Bardot, un adevărat simbol al cinematografiei mondiale și una dintre cele mai cunoscute figuri ale Franței secolului XX, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani, anunță Fundația care îi poartă numele. Actrița a părăsit scena filmului acum aproape cinci decenii, însă impactul ei asupra culturii și societății de neșters, scrie România
• • •
Acum 5 minute
13:20
Rusia continuă atacurile cu puțin timp înainte de întâlnirea dintre Zelenski și Trump din Florida # Realitatea.md
Forțele armate ruse și-au continuat atacurile împotriva Ucrainei cu puțin timp înainte de întâlnirea de duminică, în Florida, dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump, pentru a discuta despre planul de pace care să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, informează agerpres.ro. Rușii au lansat un atac asupra zonelor rezidențiale și
Acum o oră
12:40
Acum 2 ore
12:10
Bălți: Viteza excesivă a unui șofer provoacă un impact cu ambulanța în care era soția sa # Realitatea.md
O situație neobișnuită din comun a avut loc la Bălți. Șoferița unui autoturism a fost rănită într-un accident rutier, iar la fața locului a intervenit o echipă medicală pentru a-i acorda primul ajutor. Între timp, soțul femeii, grăbindu-se să ajungă la locul incidentului, a condus cu viteză excesivă un alt automobil și a intrat în
11:40
O româncă din Franţa i-a şocat pe medici care au descoperit că avea un vierme de 11 cm în frunte # Realitatea.md
O româncă din Franţa a mers la doctor după ce a observat un mic nodul în tâmpla sa dreaptă şi a avut şocul de a afla că era vorba despre un vierme de 11 centimetri. Dacă medicii nu ar fi intervenit, femeia şi-ar fi putut pierde ochiul stâng, scrie antena3.ro. Totul a început când femeia
Acum 4 ore
11:10
Nivel sporit de intervenție în Capitală: 50 de pompieri au stins un incendiu într-un town house # Realitatea.md
Un incendiu a izbucnit în noaptea de 28 decembrie într-un complex de locuințe de tip town house de pe strada Măcieșilor din municipiul Chișinău. La fața locului au fost trimise 8 autospeciale cu 50 de salvatori și pompieri. Potrivit pompierilor, salvatorii au fost alertați la ora 00:37, printr-un apel la Serviciul 112. „Conform primelor informații,
10:50
Postul vamal de tip debarcader „Molovata" și-a întrerupt temporar activitatea din cauza rafalelor puternice de vânt care afectează circulația pe râul Nistru. „Călătorii sunt îndemnați să utilizeze postul vamal intern de control „Criuleni 18", aflat la aproximativ 32 km distanță". Activitatea la „Molovata" va fi reluată imediat ce condițiile meteorologice o vor permite. Autoritățile recomandă
10:20
Tragedie pe bulevardul Dacia din capitală: două persoane și-au pierdut viața într-un accident rutier # Realitatea.md
Doi tineri de 23 și 24 de ani au murit în urma unui accident rutier produs pe bulevardul Dacia din Chișinău, produs în noaptea de 27 spre 28 decembrie, curent. Potrivit poliției, un Volkswagen, condus de un tânăr de 24 de ani, în timpul deplasării, în circumstanțe care urmează a fi stabilite, a tamponat un
10:00
Pe 28 decembrie, vremea va fi geroasă, cu ninsori slabe în majoritatea regiunilor țării. În sud, precipitațiile lipsesc, iar cerul va fi predominant noros. Meteorologii anunță maxime de până la +4 grade Celsius pe parcursul zilei, iar minimele nocturne vor coborî până la -2 grade. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 0
Acum 24 ore
20:10
Thailanda și Cambodgia au convenit, sâmbătă, 27 decembrie, asupra unui nou armistițiu privind conflictul de la frontieră, transmite G4media.ro. Anunțul vine în contextul în care ciocnirile au reizbucnit la începutul lunii curente. Într-o declarație pentru agenția Reuters, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Thailanda a declarat că armistițiul a fost respectat, la aproximativ două
19:30
Un cutremur cu magnitudinea 7,0 a avut loc sâmbătă seara, 27 decembrie, la aproximativ 32 de km în largul orașului de coastă Yilan din nord-estul Taiwanului. Seismul a zguduit clădiri din capitala Taipei și a avut o adâncime de 73 km, a adăugat administraţia meteorologică a insulei, conform Reuters. Evaluarea pagubelor a fost în curs
19:00
„Un act ilegal”. Un preot a pus la vânzare porțile bisericii pe o platformă de vânzări de obiecte uzate # Realitatea.md
Un preot din Spania a încercat să vândă porțile bisericii pe care o păstorește prin intermediul Wallapop, o platformă de vânzări de obiecte uzate. Anunțul, intitulat „Portada de madera iglesia barroca s. XVI", a fost descoperit de o tânără, care a atras atenția asupra situației pe rețelele de socializare, transmite Libertatea.ro. Porțile au fost puse
18:40
Incident grav în raionul Ialoveni. O copilă a fost agresată fizic de două adolescente, în timp ce mai mulți băieți priveau și filmau întreaga scenă, transmite Unimedia.info. Adolescentele ar fi venit „să rezolve" un conflict cu victima. Potrivit sursei citate, agresiunea a escaladat, iar la un moment dat, acestea ar fi încercat să o înece
18:30
Trei femei au fost înjunghiate cu un cuţit în timp ce aşteptau metroul. Incidentul șocant s-a produs în Franța. Potrivit autorităţilor, atacurile au avut loc unul după altul, în staţii diferite și pe aceeaşi magistrală. Atacatorul a fugit, însă poliţiştii au reuşit să îl localizeze destul de repede, prin intermediul telefonului, transmite Observatornews.ro. Pentru cele
18:00
Avarie de proporţii în Bucureşti. Sute de blocuri au rămas fără apă caldă şi căldură # Realitatea.md
O avarie s-a produs sâmbătă, 27 decembrie, în București, iar mai mulți locuitori au rămas fără apă caldă și căldură. Termoenergetica anunță că avaria va fi remediată în cursul zilei, însă anunță că ar putea dura până la 24 de ore până când apa și căldura vor ajunge complet la robinete și calorifere, transmite Observatornews.ro.
17:40
Israelul înfurie Somalia prin recunoaşterea regiunii separatiste somaleze Somaliland ca stat # Realitatea.md
Israelul, care a anunțat că recunoaște oficial Somaliland, republica autoproclamata desprinsă prin secesiune din Somalia, a stârnit furia Mogadiscio, care a condamnat gestul drept un „atac deliberat" la adresa suveranității sale. Analişti regionali apreciază că o apropiere de Somaliland, care şi-a declarat în mod unilateral independenţa în 1991, ar putea permite Israelului să obţină un
17:00
Vulcanul Etna dă din nou semne de activitate: Material incandescent și cenușă aruncată din crater # Realitatea.md
Vulcanul Etna de pe insula Sicilia a prezentat, vineri, 26 decembrie, noi semne de activitate, prin aruncarea unor materiale incandescente și a unor mici cantități de cenușă din craterul său de nord-est, a anunțat Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV) din Italia. Agenţia regională de protecţie civilă a mărit temporar nivelul de alertă pentru
16:30
Premieră medicală în Moldova! O femeie a fost salvată după o operație complexă la bazin # Realitatea.md
O intervenție chirurgicală realizată pentru prima dată în Republica Moldova, la Institutul Oncologic, i-a permis unei femei de 63 de ani din Chișinău, diagnosticată cu o tumoare malignă, să-și păstreze mobilitatea după ce i-a fost înlăturată jumătate din bazin. Pacienta a fost diagnosticată cu o tumoare malignă la nivelul bazinului, apărută la aproximativ zece ani
16:00
Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova salută decizia Guvernului și a ministrului Economiei, Eugen Osmochescu, de a readuce industria turismului în rândul sectoarelor economice strategice ale țării, alături de alte domenii cu impact major asupra creșterii economice. „Considerăm oportună finalizarea reformei instituționale printr-o comasare funcțională și strategică a instituțiilor cu atribuții suprapuse în
15:20
Vlad Filat, după ce a fost anunțat în căutare internațională: „Sunt pe loc, nu mă eschivez” # Realitatea.md
„Sunt pe loc, nu mă eschivez și nu evit nicio procedură". Este reacția lui Vlad Filat după ce a fost anunțat în căutare internațională, la solicitarea Biroului Central Național INTERPOL Paris. „Așa cum am procedat tot timpul, sunt pe loc, nu mă eschivez și nu evit nicio procedură. Îmi exercit drepturile legale în mod deschis
15:00
Tensiuni la Kiev: Agenții Pazei de Stat ar fi blocat accesul procurorilor anticorupție în Rada Supremă # Realitatea.md
Situație tensionată la Kiev, după ce angajații Departamentului de Pază de Stat ar fi opus rezistență procurorilor anticorupție NABU în timpul efectuării unor acțiuni de urmărire penală în cadrul comisiilor Radei Supreme. Potrivit relatărilor, accesul anchetatorilor a fost restricționat dinspre zona Pieței Europene din capitala ucraineană, ceea ce a îngreunat misiunea procurorilor. Autoritățile ucrainene au
14:40
Un tânăr de 20 de ani din Susleni, Orhei, oamenii legii au descins cu percheziții. În timpul acțiunilor desfășurate, polițiștii au găsit și ridicat mai multe obiecte ce conțineau masă vegetală uscată specifică marijuanei, precum și un dispozitiv artizanal destinat consumului de substanțe narcotice. Toate bunurile depistate au fost ridicate și transmise Centrului Tehnico-Criminalistic și
13:50
Tragedie pe traseu din țară: Un tânăr a murit, iar alte două persoane au fost rănite într-un grav accident # Realitatea.md
Un tânăr de 20 de ani a murit pe loc, iar alte două persoane au avut nevoie de ajutor medical după ce au fost implicate într-un grav accident. Tragedia s-a produs astăzi dimineața, 27 decembrie, pe traseul Baurci – Ceadîr-Lunga. „La fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că un tânăr de 20 de ani,
13:30
Ceban, către chișinăuieni: „Pe final de an, vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce reușim să realizăm cu dumneavoastră” # Realitatea.md
„Anul 2025 a fost unul cu multe provocări, dar și cu multe realizări pentru capitala noastră", a declarat primarul Capitalei, Ion Ceban, în mesajul său de bilanț la final de an. El le-a mulțumit chișinăuienilor pentru ceea ce reușesc să realizeze împreună în Chișinău. „Dragi chișinăuieni, pe final de an, vreau să vă mulțumesc pentru
Ieri
13:10
VIDEO Ioniță: „Republica Moldova nu va avea acord cu FMI. Acest acord nu-l vom avea” # Realitatea.md
Republica Moldova nu va semna un nou acord cu Fondul Monetar Internațional (FMI), iar autoritățile de la Chișinău se bazează tot mai mult pe finanțarea oferită de Uniunea Europeană, a declarat economistul Veaceslav Ioniță într-un interviu acordat publicației ZIUA, potrivit BANI.MD. Potrivit expertului, absența unui acord cu FMI explică și atitudinea relativ relaxată a Guvernului
12:30
Drumarii, în acțiune! Tone de sare și materiale antiderapante, răspândite pe drumurile naționale # Realitatea.md
În contextul temperaturilor scăzute din această noapte, care au dus la formarea ghețușului pe unele drumuri naționale și la ninsoarea din mai multe sectoare ale centrului și nordului țării, drumarii au intervenit cu 103 utilaje speciale și 212 muncitori, răspândind aproape 1.000 de tone de sare tehnică și 112,8 tone de materiale antiderapante pentru a
12:10
VIDEO Impact puternic la Rîșcani. O mașină s-a izbit într-un autovehicul care staționa # Realitatea.md
O mașină a fost grav avariată după ce s-a izbit violent de un alt autovehicul. Accidentul rutier s-a produs astăzi, 27 decembrie, în apropiere de satul Recea, raionul Rîșcani. Potrivit poliției, în impact au fost implicate două Mercedesuri. Șoferul unuia dintre ele a pierdut controlul volanului și a intrat în celălalt autovehicul, care staționa pe
11:40
Pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost emis un mandat de arestare internațional, transmite Ziarul de Gardă. Solicitarea a fost inițiată vineri, 26 decembrie, de Biroul Central Național INTERPOL Paris. Informația a fost confirmată pentru sursa citată de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit articolului 18 alin. (2) din Constituție, cetățenii
11:20
VIDEO Carambol masiv în Japonia din cauza ninsorii: Peste 50 de mașini implicate, un mort și 26 de răniți # Realitatea.md
Un accident grav, produs pe fondul ninsorii, a ucis o persoană și a rănit alte 26 pe autostrada Kan-Etsu din Japonia, implicând peste 50 de vehicule. Carambolul masiv a avut loc vineri seara, 26 decembrie, în zona localității Minakami, transmite Libertatea.ro. Massive Fiery Pileup on Kanetsu Expressway Leaves One Dead, Dozens Injured. Minakami, Gunma Prefecture,
11:10
Banii pentru drumuri, cheltuiți pe alte nevoi: Șoferii plătesc, statul nu respectă destinația accizelor # Realitatea.md
Economistul Veaceslav Ioniță acuză autoritățile că, în ultimii ani, banii colectați din accize pentru infrastructura rutieră au fost direcționați în alte scopuri, ceea ce a dus la degradarea accelerată a drumurilor din Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației ZIUA, potrivit BANI.MD. Potrivit lui, șoferii plătesc corect taxele, inclus
10:30
FOTO Kiev, sub atac rusesc: 11 persoane rănite, inclusiv copii, și mai multe incendii # Realitatea.md
În această dimineață, 27 decembrie, Kievul a fost ținta unui atac rusesc de amploare. Autoritățile locale au raportat explozii în mai multe cartiere ale orașului și intervenția sistemelor de apărare antiaeriană. Primarul Vitali Klitschko a îndemnat locuitorii să rămână în adăposturi, iar forțele de apărare aeriană au intrat în acțiune, notează The Guardian. La rândul […] Articolul FOTO Kiev, sub atac rusesc: 11 persoane rănite, inclusiv copii, și mai multe incendii apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Traficul rutier pe străzile municipiului Chișinău se desfăşoară în condiţii normale, iar transportul public circulă conform programului corespunzător, anunță Primăria Capitalei. Pe parcursul nopții, Regia „Exdrupo” a intervenit la împrăștierea materialului antiderapant pentru a preveni formarea ghețușului pe străzi și în suburbii. „Regia locativ-comunală a intervenit pe trotuare și pe căile de acces din intercartiere, cu […] Articolul Trafic fără probleme în Chișinău. Pe străzi a fost împrăștiat material antiderapant apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Șoferi, conduceți cu grijă! Pe mai multe sectoare de drum din țară este polei și ghețuș # Realitatea.md
În contextul condițiilor meteo nefavorabile, pe mai multe sectoare de drum din țară se înregistrează polei și ghețuș, ceea ce reduce considerabil aderența carosabilului și crește riscul producerii accidentelor rutiere, anunță Poliția Națională. Oamenii legii vin în acest sens cu următoarele recomandări către conducătorii auto: adaptați viteza de deplasare la condițiile de drum; măriți distanța […] Articolul Șoferi, conduceți cu grijă! Pe mai multe sectoare de drum din țară este polei și ghețuș apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru perioada 27–29 decembrie 2025. Astfel, benzina se ieftinește cu 16 bani, iar motorina – cu 9 bani. Pentru un litru de benzină cu cifra octanică 95, șoferii vor scoate din buzunar 21,81 lei, iar pentru unul de motorină – 18,58 lei. […] Articolul Veștile bune continuă pentru șoferi! Carburanții se ieftinesc în weekend apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
O zi plină de echilibru și vești bune pentru zodii: Ce rezervă sâmbăta de 27 decembrie # Realitatea.md
Ziua de sâmbătă, 27 decembrie, vine cu vești bune pentru majoritatea zodiilor. După agitația sărbătorilor, astrele aduc o perioadă mai liniștită, potrivită pentru reflecție, planuri personale și mici ajustări legate de bani, relații și starea de spirit. Intuiția joacă un rol important, iar mulți nativi sunt încurajați să se pună pe primul loc. Berbec Berbecii […] Articolul O zi plină de echilibru și vești bune pentru zodii: Ce rezervă sâmbăta de 27 decembrie apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Sâmbătă, 27 decembrie, și duminică, 28 decembrie, pe arii extinse, se vor semnala ninsori slabe în Republica Moldova, potrivit meteorologilor. În nordul țării vor cădea ninsori slabe, iar temperaturile vor oscila între –4°C noaptea și –1°C ziua. Vântul va sufla cu aproximativ 37 km/h, accentuând senzația de frig. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […] Articolul Weekend rece și ninsori: Cum va fi vremea în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
26 decembrie 2025
23:00
Franța: Cota de încredere a președintelui Macron a ajuns la cel mai scăzut nivel din 2017 # Realitatea.md
Cota de încredere a președintelui francez Emmanuel Macron a ajuns în decembrie la cel mai scăzut nivel de la alegerea sa în 2017, cu 25% opinii favorabile. Potrivit barometrului Toluna/Harris Interactive realizat pentru canalul de televiziune privat LCI, numai 37% dintre francezi au intenția de a urmări urările prezidențiale de Anul Nou, difuzate tradițional de […] Articolul Franța: Cota de încredere a președintelui Macron a ajuns la cel mai scăzut nivel din 2017 apare prima dată în Realitatea.md.
22:30
China doboară un nou record tehnologic: un vehicul a accelerat la 700 km/h în doar 2 secunde # Realitatea.md
O echipă specializată în Maglev, sau trenul cu levitaţie magnetică, de la Universitatea Naţională de Tehnologie a Apărării din China a accelerat cu succes un vehicul de testare de o tonă de la 0 la 700 de kilometri pe oră (km/h) în doar două secunde, informează știrileprotv.ro. Această viteză a doborât recordul mondial pentru platforme […] Articolul China doboară un nou record tehnologic: un vehicul a accelerat la 700 km/h în doar 2 secunde apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
În ciuda sancțiunilor și războiului, rubla rusă devine cea mai puternică valută din 2025 # Realitatea.md
Rubla rusă a devenit în 2025 cea mai puternică valută din lume, apreciindu-se cu aproximativ 45% față de dolarul american și fiind tranzacționată în jurul nivelului de 78 de ruble pentru un dolar, potrivit datelor Bloomberg. Este cel mai mare avans anual al monedei ruse din cel puțin 1994, scrie bani.md. Evoluția are loc în […] Articolul În ciuda sancțiunilor și războiului, rubla rusă devine cea mai puternică valută din 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Zece localități din Sîngerei vor avea acces la apă potabilă printr-un apeduct magistral # Realitatea.md
Un apeduct magistral de alimentare cu apă va fi construit în 10 localități din raionul Sîngerei, în baza unui contract de antrepriză semnat recent, cu o valoare de aproximativ 49 de milioane de lei. Proiectul prevede realizarea unei conducte magistrale cu o lungime de 46 de kilometri, prin care satele vor fi conectate la apeductul […] Articolul Zece localități din Sîngerei vor avea acces la apă potabilă printr-un apeduct magistral apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
STOP CADRU Șeful pe economia Moldovei: Prețul la ouă nu a crescut mult, de la 37 la 50 de lei # Realitatea.md
„Prețul la ouă nu a crescu mult, de la 37 la 50 de lei”. Declarația aparține ministrului Economiei, Eugen Osmochescu. Oficialul a lăsat de înțeles în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” că discuțiile despre majorări de fapt reprezintă politizare a subiectului. Osmochescu s-a referit inclusiv la speculațiile despre prețul macroului, dar și la „scandalul laptelui” […] Articolul STOP CADRU Șeful pe economia Moldovei: Prețul la ouă nu a crescut mult, de la 37 la 50 de lei apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Un nou deces suspect în cercul lui Putin: „păstrătorul secretelor” lui Șoigu a murit pe neașteptate # Realitatea.md
Un fost comandant de rang înalt al armatei ruse, demis de Vladimir Putin în urma unei epurări de proporții la vârful Ministerului Apărării, a murit subit chiar în ziua de Crăciun. Este vorba despre general colonelul Iuri Sadovenko, în vârstă de 56 de ani, fost adjunct al ministrului Apărării și una dintre figurile-cheie ale cercului […] Articolul Un nou deces suspect în cercul lui Putin: „păstrătorul secretelor” lui Șoigu a murit pe neașteptate apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
VIDEO Osmochescu: Moldova mai are doar 2 acorduri economice valabile în cadrul CSI și continuă să exporte în Rusia # Realitatea.md
Moldova mai are doar 2 acorduri pe economie valabile în cadrul CSI și continuă să exporte în Rusia, susține ministrul Eugen Osmochescu. Funcționarul a precizat la Realitatea TV că este vorba despre înțelegeri cu state din Asia Centrală, unde sunt solicitate produsele noastre. În același timp, ministrul Economiei a menționat că unii agenți economici din […] Articolul VIDEO Osmochescu: Moldova mai are doar 2 acorduri economice valabile în cadrul CSI și continuă să exporte în Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
VIDEO Anul 2026 va începe cu noi reforme la Guvern. Osmochescu va prelua de la Jardan turismul? # Realitatea.md
Anul 2026 va începe cu reforme la Guvern. Ministrul Economiei Eugen Osmochescu a anunțat la Realitatea TV că instituția pe care o conduce va avea un departament responsabil de turism. Nu este clar dacă portofoliul va fi preluat integral de la Ministerul Culturii, însă oficialul a precizat în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” că turismul […] Articolul VIDEO Anul 2026 va începe cu noi reforme la Guvern. Osmochescu va prelua de la Jardan turismul? apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Polițiștii și procurorii din Bălți au reținut trei suspecți, cu vârstele de 22, 41 și 49 de ani, proveniți din Ucraina și din regiunea din stânga Nistrului. Aceștia sunt bănuiți că făceau parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în escrocherii. Potrivit oamenilor legii, în cadrul investigațiilor s-a stabilit că, la data de 20 decembrie curent, […] Articolul Escrocherie de zeci de mii de dolari la Bălți. Trei suspecți reținuți de poliție apare prima dată în Realitatea.md.
20:20
Administrația de la Chișinău își dorește ca Republica Moldova să ajungă în UE ca stat reîntregit, susține viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov. Oficiala a menționat într-un interviu acordat pentru NordNews că nu este vorba despre o condiționalitate de la Bruxelles, iar reintegrarea trebuie să devină prioritate. Funcționara a menționat că mai mulți cetățeni din […] Articolul Cristina Gherasimov: Moldova își dorește să adere la UE ca stat reîntregit apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Apelul Comisiei Europene pentru investiții în Moldova: 45 de proiecte au fost depuse # Realitatea.md
Companii autohtone și din statele membre ale Uniunii Europene au depus, în total, 45 de propuneri de proiecte în cadrul primei etape a Apelului Comisiei Europene pentru investiții în Republica Moldova, transmite IPN. Potrivit Delegației UE la Chișinău, ofertele acoperă o gamă diversă de domenii. Printre sectoarele vizate se numără energia și sursele regenerabile, procesarea […] Articolul Apelul Comisiei Europene pentru investiții în Moldova: 45 de proiecte au fost depuse apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Moldovenii au investit în eVMS 525 mln de lei în 2025. Data primelor subscrieri din 2026 # Realitatea.md
În anul 2025, moldovenii au investit în eVMS peste 525 de milioane de lei. Ministerul Finanțelor a anunțat calendarul subscrierilor pentru 2026. Astfel, în primul trimestru vor fi lansate trei perioade de achiziții. Conform IPN, eEVS-urile vor putea fi cumpărate între 12-21 ianuarie, 9-18 februarie și 9-18 martie. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […] Articolul Moldovenii au investit în eVMS 525 mln de lei în 2025. Data primelor subscrieri din 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
FOTO, VIDEO 10 automobile s-au tamponat pe o șosea din România. În total, în vehicule se aflau 27 de persoane # Realitatea.md
La Craiova, 10 automobile s-au tamponat pe șoseaua care duce spre Pitești. În total, în vehicule se aflau 27 de persoane, conform presei române. O persoană a fost transportată la spital, în timp ce altele două au primit îngrijiri medicale la fața locului, notează hotnews.ro. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului […] Articolul FOTO, VIDEO 10 automobile s-au tamponat pe o șosea din România. În total, în vehicule se aflau 27 de persoane apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Circulația troleibuzelor din centrul capitalei, afectată: întârzieri de până la 30 de minute din cauza unui deranjament # Realitatea.md
Circulația troleibuzelor din centrul capitalei a fost temporar afectată din cauza unui deranjament la rețeaua de contact de la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, informează Regia Transport Electric Chișinău (RTEC). Potrivit întreprinderii, rutele care traversează centrul orașului înregistrează întârzieri de până la 30 de minute. Pentru informații suplimentare, […] Articolul Circulația troleibuzelor din centrul capitalei, afectată: întârzieri de până la 30 de minute din cauza unui deranjament apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Drona de la nordul Moldovei era, de fapt, un balon cu aer cald. „La 16:10 a dispărut de pe radar” # Realitatea.md
Obiectul zburător de la nordul Moldovei, despre care canalele de Telegram din Ucraina spunea că ar fi o dronă, era de fapt un balon cu aer cald. Precizările le-au făcut polițiștii de frontieră din Republica Moldova. Potrivit lor, la ora 15:45, autoritățile ucrainene au informat despre obiectul zburător care survolează nordul țării noastre pe direcția […] Articolul Drona de la nordul Moldovei era, de fapt, un balon cu aer cald. „La 16:10 a dispărut de pe radar” apare prima dată în Realitatea.md.
