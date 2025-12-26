Un nou deces suspect în cercul lui Putin: „păstrătorul secretelor” lui Șoigu a murit pe neașteptate
Realitatea.md, 26 decembrie 2025 21:00
Un fost comandant de rang înalt al armatei ruse, demis de Vladimir Putin în urma unei epurări de proporții la vârful Ministerului Apărării, a murit subit chiar în ziua de Crăciun. Este vorba despre general colonelul Iuri Sadovenko, în vârstă de 56 de ani, fost adjunct al ministrului Apărării și una dintre figurile-cheie ale cercului […] Articolul Un nou deces suspect în cercul lui Putin: „păstrătorul secretelor” lui Șoigu a murit pe neașteptate apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Acum 5 minute
21:30
Zece localități din Sîngerei vor avea acces la apă potabilă printr-un apeduct magistral # Realitatea.md
Un apeduct magistral de alimentare cu apă va fi construit în 10 localități din raionul Sîngerei, în baza unui contract de antrepriză semnat recent, cu o valoare de aproximativ 49 de milioane de lei. Proiectul prevede realizarea unei conducte magistrale cu o lungime de 46 de kilometri, prin care satele vor fi conectate la apeductul […] Articolul Zece localități din Sîngerei vor avea acces la apă potabilă printr-un apeduct magistral apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 15 minute
21:20
STOP CADRU Șeful pe economia Moldovei: Prețul la ouă nu a crescut mult, de la 37 la 50 de lei # Realitatea.md
„Prețul la ouă nu a crescu mult, de la 37 la 50 de lei”. Declarația aparține ministrului Economiei, Eugen Osmochescu. Oficialul a lăsat de înțeles în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” că discuțiile despre majorări de fapt reprezintă politizare a subiectului. Osmochescu s-a referit inclusiv la speculațiile despre prețul macroului, dar și la „scandalul laptelui” […] Articolul STOP CADRU Șeful pe economia Moldovei: Prețul la ouă nu a crescut mult, de la 37 la 50 de lei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
21:00
20:40
VIDEO Osmochescu: Moldova mai are doar 2 acorduri economice valabile în cadrul CSI și continuă să exporte în Rusia # Realitatea.md
Moldova mai are doar 2 acorduri pe economie valabile în cadrul CSI și continuă să exporte în Rusia, susține ministrul Eugen Osmochescu. Funcționarul a precizat la Realitatea TV că este vorba despre înțelegeri cu state din Asia Centrală, unde sunt solicitate produsele noastre. În același timp, ministrul Economiei a menționat că unii agenți economici din […] Articolul VIDEO Osmochescu: Moldova mai are doar 2 acorduri economice valabile în cadrul CSI și continuă să exporte în Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
20:30
VIDEO Anul 2026 va începe cu noi reforme la Guvern. Osmochescu va prelua de la Jardan turismul? # Realitatea.md
Anul 2026 va începe cu reforme la Guvern. Ministrul Economiei Eugen Osmochescu a anunțat la Realitatea TV că instituția pe care o conduce va avea un departament responsabil de turism. Nu este clar dacă portofoliul va fi preluat integral de la Ministerul Culturii, însă oficialul a precizat în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” că turismul […] Articolul VIDEO Anul 2026 va începe cu noi reforme la Guvern. Osmochescu va prelua de la Jardan turismul? apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Polițiștii și procurorii din Bălți au reținut trei suspecți, cu vârstele de 22, 41 și 49 de ani, proveniți din Ucraina și din regiunea din stânga Nistrului. Aceștia sunt bănuiți că făceau parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în escrocherii. Potrivit oamenilor legii, în cadrul investigațiilor s-a stabilit că, la data de 20 decembrie curent, […] Articolul Escrocherie de zeci de mii de dolari la Bălți. Trei suspecți reținuți de poliție apare prima dată în Realitatea.md.
20:20
Administrația de la Chișinău își dorește ca Republica Moldova să ajungă în UE ca stat reîntregit, susține viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov. Oficiala a menționat într-un interviu acordat pentru NordNews că nu este vorba despre o condiționalitate de la Bruxelles, iar reintegrarea trebuie să devină prioritate. Funcționara a menționat că mai mulți cetățeni din […] Articolul Cristina Gherasimov: Moldova își dorește să adere la UE ca stat reîntregit apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Apelul Comisiei Europene pentru investiții în Moldova: 45 de proiecte au fost depuse # Realitatea.md
Companii autohtone și din statele membre ale Uniunii Europene au depus, în total, 45 de propuneri de proiecte în cadrul primei etape a Apelului Comisiei Europene pentru investiții în Republica Moldova, transmite IPN. Potrivit Delegației UE la Chișinău, ofertele acoperă o gamă diversă de domenii. Printre sectoarele vizate se numără energia și sursele regenerabile, procesarea […] Articolul Apelul Comisiei Europene pentru investiții în Moldova: 45 de proiecte au fost depuse apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
19:20
Moldovenii au investit în eVMS 525 mln de lei în 2025. Data primelor subscrieri din 2026 # Realitatea.md
În anul 2025, moldovenii au investit în eVMS peste 525 de milioane de lei. Ministerul Finanțelor a anunțat calendarul subscrierilor pentru 2026. Astfel, în primul trimestru vor fi lansate trei perioade de achiziții. Conform IPN, eEVS-urile vor putea fi cumpărate între 12-21 ianuarie, 9-18 februarie și 9-18 martie. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […] Articolul Moldovenii au investit în eVMS 525 mln de lei în 2025. Data primelor subscrieri din 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
FOTO, VIDEO 10 automobile s-au tamponat pe o șosea din România. În total, în vehicule se aflau 27 de persoane # Realitatea.md
La Craiova, 10 automobile s-au tamponat pe șoseaua care duce spre Pitești. În total, în vehicule se aflau 27 de persoane, conform presei române. O persoană a fost transportată la spital, în timp ce altele două au primit îngrijiri medicale la fața locului, notează hotnews.ro. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului […] Articolul FOTO, VIDEO 10 automobile s-au tamponat pe o șosea din România. În total, în vehicule se aflau 27 de persoane apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Circulația troleibuzelor din centrul capitalei, afectată: întârzieri de până la 30 de minute din cauza unui deranjament # Realitatea.md
Circulația troleibuzelor din centrul capitalei a fost temporar afectată din cauza unui deranjament la rețeaua de contact de la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, informează Regia Transport Electric Chișinău (RTEC). Potrivit întreprinderii, rutele care traversează centrul orașului înregistrează întârzieri de până la 30 de minute. Pentru informații suplimentare, […] Articolul Circulația troleibuzelor din centrul capitalei, afectată: întârzieri de până la 30 de minute din cauza unui deranjament apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Drona de la nordul Moldovei era, de fapt, un balon cu aer cald. „La 16:10 a dispărut de pe radar” # Realitatea.md
Obiectul zburător de la nordul Moldovei, despre care canalele de Telegram din Ucraina spunea că ar fi o dronă, era de fapt un balon cu aer cald. Precizările le-au făcut polițiștii de frontieră din Republica Moldova. Potrivit lor, la ora 15:45, autoritățile ucrainene au informat despre obiectul zburător care survolează nordul țării noastre pe direcția […] Articolul Drona de la nordul Moldovei era, de fapt, un balon cu aer cald. „La 16:10 a dispărut de pe radar” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
17:30
Rusia reia contactele cu Statele Unite după analizarea noului plan de pace pentru Ucraina # Realitatea.md
Kremlinul a anunțat vineri că Rusia a reluat contactele cu Statele Unite după ce a analizat planul de pace revizuit în 20 de puncte, modificat de Ucraina și aliații săi europeni, relatează EFE, citat de Agerpres. „La cererea președintelui (rus Vladimir) Putin, s-a stabilit un contact între reprezentanții administrațiilor rusă și americană”, a declarat purtătorul […] Articolul Rusia reia contactele cu Statele Unite după analizarea noului plan de pace pentru Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Vineri dimineață, temperaturile au coborât până la -45 de grade Celsius într-un oraș situat în nord-estul extrem chinez, dar, cu toatea acestea, viața nu s-a oprit în loc pentru comunitate. Câțiva turiști au avut curajul să viziteze orașul Genhe, cunoscut drept unul dintre cele mai reci locuri din China. Un vlogger și-a instalat camera în […] Articolul Orașul în care temperatura a scăzut până la -45 de grade Celsius vineri dimineață apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Percheziții la Rezina! Un bărbat este bănuit de falsificarea actelor și deținerea armelor ilegal # Realitatea.md
Un bărbat de 44 de ani din raionul Rezina a fost reținut pentru 72 de ore, după care a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile pentru falsificarea documentelor oficiale. Potrivit Poliției de Frontieră, suspectul ar fi implicat în confecționarea și utilizarea actelor oficiale false, purtând însemnele unor instituții publice din Republica Moldova […] Articolul Percheziții la Rezina! Un bărbat este bănuit de falsificarea actelor și deținerea armelor ilegal apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
VIDEO FALS și FRAUDĂ în sport: Oleg Abalin, președintele Federației Naționale de Karate-Do WKF, sub acuzații grave # Realitatea.md
În primăvara anului 2025, Ministerul Educației și Cercetării a verificat utilizarea fondurilor din bugetul de stat acordate Federației Naționale de Karate-Do din Republica Moldova (WKF) în 2023–2024 și a constatat abateri grave, inclusiv falsuri în documentele justificative. Aproximativ 70% din alocări au fost redirecționate către președintele federației, Oleg Abalin, și sportiva Elena Berezovscaia, pentru cheltuieli […] Articolul VIDEO FALS și FRAUDĂ în sport: Oleg Abalin, președintele Federației Naționale de Karate-Do WKF, sub acuzații grave apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Aviz pozitiv! Guvernul susține moratoriul pentru executările silite asupra bunurilor fermierilor # Realitatea.md
Guvernul susține moratoriul pentru executările silite asupra bunurilor fermierilor afectați de calamitățile din 2024 – 2025. Avizul urmează să fie aprobat la ultima ședință de din acest an. Executivul recomandă ca proiectul să fie suplinit cu fundamentarea economico-financiară. Mai exact, se sugerează calcularea și argumentarea costurilor estimative. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […] Articolul Aviz pozitiv! Guvernul susține moratoriul pentru executările silite asupra bunurilor fermierilor apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
O dronă rusească ar fi survolat din nou nordul Republicii Moldova și s-ar fi îndreptat spre România # Realitatea.md
O dronă rusească ar fi survolat partea de nord a Republicii Moldova și s-ar fi îndreptat ulterior în direcția României, potrivit relatărilor mai multor canale de monitorizare și surse ucrainene de pe Telegram. Până la această oră, autoritățile de la Chișinău nu au comentat oficial informația. Incidentul este raportat în contextul în care, în ultimele […] Articolul O dronă rusească ar fi survolat din nou nordul Republicii Moldova și s-ar fi îndreptat spre România apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Asasinul de la Anenii Noi: Acum 25 de ani și-ar fi legat propriul fiu cu lanț „în loc de câine” # Realitatea.md
Bărbatul din localitatea Beriozchi, Anenii Noi, reținut pentru că ar fi ucis un om și l-ar fi dat hrană la porci ar fi și mai periculos decât se credea. Aproximativ acum 25 de ani, acesta și-ar fi legat propriul fiu cu un lanț de fier și l-ar fi ținut în curte „în loc de câine”, […] Articolul Asasinul de la Anenii Noi: Acum 25 de ani și-ar fi legat propriul fiu cu lanț „în loc de câine” apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Rețea de droguri cu ramificații în UE, anihilată la Chișinău: 8 kg de substanțe narcotice, ridicate # Realitatea.md
O filieră internațională de trafic de droguri, formată din cetățeni ucraineni și cu arie de activitate infracțională pe teritoriul Poloniei, Ucrainei, Georgiei, României și Republicii Moldova, a fost destructurată de oamenii legii. Gruparea era specializată în introducerea prin contrabandă a substanțelor narcotice sintetice, urmată de comercializarea acestora pe teritoriul țării noastre, prin intermediul aplicației mobile […] Articolul Rețea de droguri cu ramificații în UE, anihilată la Chișinău: 8 kg de substanțe narcotice, ridicate apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Expertă anticorupție: Dosarul Plahotniuc, examinat recent într-un ritm foarte rapid, ridică întrebări legitime # Realitatea.md
Dosarele de rezonanță privind fapte de corupție trebuie examinate cu celeritate, însă această viteză nu trebuie să creeze impresia unei presiuni politice. Declarația aparține expertei anticorupție Cristina Ciubotaru și a fost făcută în contextul criticilor legate de modul în care este examinat dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc, transmite IPN. Într-un interviu publicat în […] Articolul Expertă anticorupție: Dosarul Plahotniuc, examinat recent într-un ritm foarte rapid, ridică întrebări legitime apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Ministerul Agriculturii: Temperaturile de –12°C ajută culturile de toamnă să se întărească # Realitatea.md
Temperaturile scăzute din această perioadă, care au ajuns până la –12°C, nu reprezintă un risc pentru agricultură, dimpotrivă, ele sunt benefice pentru culturile cerealiere de toamnă, susține Ministerul Agriculturii. „Pentru plantațiile multianuale, condițiile sunt considerate normale atâta timp cât se menține un regim termic relativ stabil, fără variații bruște. Prin urmare, aceste temperaturi sunt obișnuite […] Articolul Ministerul Agriculturii: Temperaturile de –12°C ajută culturile de toamnă să se întărească apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
15:30
Recomandări pentru șoferi, pe timp de ninsoare: Circulați cu prudență, nu parcați sub copaci sau pe străzile principale # Realitatea.md
În mai mult regiuni ale țării ninge, iar pe unele trasee se formează polei și gheață, vizibilitatea și aderența fiind reduse. Drept urmare, șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile vremii și traficului. Poliția recomandă automobiliștilor să nu pornească la drum dacă vehiculul nu este echipat cu anvelope corespunzătoare […] Articolul Recomandări pentru șoferi, pe timp de ninsoare: Circulați cu prudență, nu parcați sub copaci sau pe străzile principale apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Un colindător, în stare gravă la spital: A fost bătut cu bâta pentru că nu știa versurile unei piese # Realitatea.md
Un bărbat de 44 de ani din orașul Huedin, județul Cluj, România, a ajuns în stare gravă la spital, în ajun de Crăciun, după ce ar fi fost agresat cu o bâtă de doi tineri, în vârstă de 23 și 17 ani. Potrivit poliției, pe fondul unui conflict spontan, tânărul de 23 de ani l-ar […] Articolul Un colindător, în stare gravă la spital: A fost bătut cu bâta pentru că nu știa versurile unei piese apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Poliția Națională a intrat în posesia unui scanner 3D de ultimă generație: „Va reduce riscul erorilor umane” # Realitatea.md
Poliția Națională a intrat în posesia unui scanner 3D de ultimă generație, un echipament care va fi utilizat pentru documentarea digitală a locului faptei în cadrul investigațiilor penale. Potrivit oamenilor legii, noua tehnologie permite realizarea unor reprezentări virtuale detaliate ale scenelor investigate, prin utilizarea unui laser de înaltă precizie, ceea ce va facilita colectarea și […] Articolul Poliția Națională a intrat în posesia unui scanner 3D de ultimă generație: „Va reduce riscul erorilor umane” apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Rutte: UE nu trebuie să devină absolut independentă de SUA în materie de apărare, dar să își asume responsabilități # Realitatea.md
Șeful NATO, Mark Rutte, nu crede că Uniunea Europeană trebuie să devină complet independentă de Statele Unite ale Americii (SUA) în domeniul apărării. Opinia oficialului pare a fi în contradicție cu actualul curs al administrației Trump. Potrivit unui interviu recent, acordat de Rutte agenției DPA, SUA se așteaptă ca statele europene să își asume mai […] Articolul Rutte: UE nu trebuie să devină absolut independentă de SUA în materie de apărare, dar să își asume responsabilități apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Descoperă cele mai ieftine stațiuni de schi din Europa! Ce prețuri te așteaptă în Bulgaria # Realitatea.md
Stațiunile de schi din Bulgaria continuă să se claseze printre cele mai accesibile destinații montane din Europa și pentru sezonul de schi 2025-2026. Stațiunile de top Bansko, Boroveț și Pamporovo oferă prețuri competitive, atrăgând turiști din întreaga Europă, potrivit Novinite. La Bansko, un abonament sezonier pentru adulți costă 1.700 de leva, adică aproximativ 869 de […] Articolul Descoperă cele mai ieftine stațiuni de schi din Europa! Ce prețuri te așteaptă în Bulgaria apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
„Donald Trump atacă ISIS în Nigeria: „Vor plăti scump pentru măcelărirea creștinilor” # Realitatea.md
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat joi, 25 decembrie, că a ordonat o lovitură „letală” împotriva teroriștilor Statului Islamic (ISIS) în Nigeria, ca răspuns la persecuțiile îndreptate împotriva creștinilor din această țară. Într-o postare pe rețelele sociale, Trump a afirmat că a dispus o „lovitură puternică și mortală împotriva gunoaielor teroriste ISIS din nord-vestul Nigeriei”, […] Articolul „Donald Trump atacă ISIS în Nigeria: „Vor plăti scump pentru măcelărirea creștinilor” apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
CSM a acceptat evaluarea președintelui interimar al judecătoriei Chișinău și a unui candidat la CSJ # Realitatea.md
Rapoartele de evaluare externă a lui Sergiu Stratan, candidat pentru funcția de judecător Curtea Supremă de Justiție, dar și a președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău Constantin Damaschin, au fost acceptate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). În ambele cazuri, urmare a deliberărilor, membrii Consiliului prezenți la ședință, au acceptat rapoartele Comisiei de evaluare externă. Pentru […] Articolul CSM a acceptat evaluarea președintelui interimar al judecătoriei Chișinău și a unui candidat la CSJ apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Telescaunul de pe muntele Zahăr Berkut, situat în regiunea Livov, s-a oprit brusc, lăsând aproximativ 80 de persoane blocate pe acesta. Incidentul a avut loc astăzi, 26 decembrie, într-o zi în care condițiile meteorologice din întreaga țară se înrăutățeau rapid. Potrivit informațiilor furnizate de Serviciul de Urgență al Ucrainei (DSNS), citate de rbc.ua, salvamontiștii au […] Articolul VIDEO Incident în Carpați: 80 de persoane rămase blocate pe telescaun apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
VIDEO Incident violent la Ciocana! Un bărbat a rupt bariera de la un supermarket, apoi a dispărut # Realitatea.md
Un bărbat este căutat de polițiști după ce a rupt cu piciorul bariera de la un supermarket de pe bulevardul Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana al Capitalei. Imaginile video au fost făcute publice pe rețelele de socializare. Redacția Realitatea.md a solicitat în acest sens informații de la poliția municipiului Chișinău, care a precizat următoarele. […] Articolul VIDEO Incident violent la Ciocana! Un bărbat a rupt bariera de la un supermarket, apoi a dispărut apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Prețurile la carburanți continuă să scadă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță pentru acest weekend și luni un tarif-plafon de 21,81 lei pentru benzina cu cifra octanică 95 și de 18,58 lei pentru motorină. Potrivit ANRE, benzina A95 s-a ieftinit cu 16 bani față de perioada precedentă, iar motorina – cu 9 bani. Noile […] Articolul Weekend cu noi ieftiniri la carburanți: motorina ajunge la 18,58 lei/litru apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Vreme cu vânt puternic în Moldova. Aveți grijă la mașini și la firele electrice căzute # Realitatea.md
Vântul va sufla puternic în următoarele zile, cu rafale care pot ajunge la 15–20 m/s. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, intensificările sunt așteptate pe 26–27 decembrie în regiunile de nord și centru, iar pe 28–29 decembrie, pe întreg teritoriul țării. În aceste condiții, IGSU atenționează populația să fie prudentă la folosirea focului deschis și a […] Articolul Vreme cu vânt puternic în Moldova. Aveți grijă la mașini și la firele electrice căzute apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
MEC: După comasarea cu UTM, Universitatea din Cahul va primi 10 mln de lei pentru modernizare # Realitatea.md
După ce va fi comasată cu UTM, Universității din Cahul i se vor oferi 10 milioane de lei, timp de patru ani, pentru modernizare, dotări și dezvoltare, transmite Ministerul Educației. Instituția va deveni Centrul Universitar Cahul, va avea un buget distinct pentru funcționarea și dezvoltarea, iar patrimoniul universitar din Cahul va fi utilizat prioritar pentru […] Articolul MEC: După comasarea cu UTM, Universitatea din Cahul va primi 10 mln de lei pentru modernizare apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Vlad Kulminski, după discuția cu Marco Rubio: „Moldova merită să fie auzită, înțeleasă și tratată cu seriozitate” # Realitatea.md
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, a anunțat că a avut o întrevedere cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și cu soția acestuia, Jeanette Rubio, în cadrul căreia au fost discutate relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Statele Unite. „Dialogul va continua la nivel de echipe, cu obiectivul clar de a […] Articolul Vlad Kulminski, după discuția cu Marco Rubio: „Moldova merită să fie auzită, înțeleasă și tratată cu seriozitate” apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Dmitri Constantinov a fost dat în căutare după sentința pronunțată astăzi, prin care a fost condamnat la 12 ani de detenție. Poliția a inițiat un dosar de căutare, iar fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei urmează să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept pentru executarea pedepsei. Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații […] Articolul Dmitri Constantinov, dat în căutare după condamnarea la 12 ani de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Trei mașini au fost avariate după ce s-au lovit violent astăzi, 26 decembrie, pe șoseaua Balcani, intersecție cu strada Liviu Deleanu din Chișinău. Potrivit poliției, un Volvo s-a tamponat cu un Mercedes și cu o Toyota. Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit. Toate circumstanțele urmează a fi stabilite de oamenii legii. Pentru […] Articolul VIDEO Impact violent pe șoseaua Balcani. Trei mașini s-au tamponat apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Schimbări importante la examenul auto! Rutele pentru proba practică vor fi modificate # Realitatea.md
Au fost schimbate rutele de examinare la proba practică auto, în municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei. Noile trasee vor permite o evaluare mai corectă a candidaților și vor reduce aglomerația creată de automobilele școlilor auto, precum și riscul ca rutele de examen să fie cunoscute din timp, explică Agenția Servicii Publice. Potrivit ASP, schimbările […] Articolul Schimbări importante la examenul auto! Rutele pentru proba practică vor fi modificate apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Acum 12 ore
13:30
Ce tarif la gaz a pregătit ANRE pentru consumatorii rămași fără furnizor și aprovizionați de Energocom # Realitatea.md
Consumatorii casnici care și-au pierdut furnizorul de gaze naturale vor fi aprovizionați de S.A. „Energocom”, în calitate de furnizor de ultimă opțiune, la prețuri reglementate aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026. Pentru această categorie de consumatori, care este racordată în principal la rețelele […] Articolul Ce tarif la gaz a pregătit ANRE pentru consumatorii rămași fără furnizor și aprovizionați de Energocom apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
VIDEO Un camion s-a răsturnat la nordul Moldovei. Motivul: Șoferul unei Dacia l-a tamponat lateral cu mașina # Realitatea.md
Un camion s-a răsturnat în satul Drochia. S-a întâmplat după ce șoferul unei Dacia nu i-a acordat prioritate, în timp ce ieșea de pe un drum fără prioritate. Accidentul a avut loc în dimineața de 25 decembrie. Imagini de la fața locului au apărut pe rețelele de socializare de către martori. Pentru cele mai importante […] Articolul VIDEO Un camion s-a răsturnat la nordul Moldovei. Motivul: Șoferul unei Dacia l-a tamponat lateral cu mașina apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Ceban: Vânătoare deschisă asupra primarilor și consilierilor din alte partide, inclusiv MAN # Realitatea.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză guvernarea că ar fi declanșat o „vânătoare” asupra primarilor și consilierilor locali din alte formațiuni politice, inclusiv din Mișcarea Alternativa Națională (MAN), pentru a-i determina să adere la Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Într-un mesaj public, Ceban susține că aleșii locali ar fi presați cu amenințări legate […] Articolul Ceban: Vânătoare deschisă asupra primarilor și consilierilor din alte partide, inclusiv MAN apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
La două luni de la integrarea operațională a Republicii Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), efectele acestei schimbări sunt deja resimțite de cetățeni, diaspora și mediul de afaceri. Conectarea țării la infrastructura europeană de plăți marchează un pas important în modernizarea sistemului financiar și apropierea acestuia de standardele Uniunii Europene, trasnmite bani.md. […] Articolul SEPA în Republica Moldova, impact vizibil pentru cetățeni și afaceri apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Locuitorii din Comrat ar putea plăti mai mult pentru căldură: tariful ar crește cu 16% # Realitatea.md
Locuitorii din municipiul Comrat ar putea achita un tarif mai mare pentru energia termică livrată de Î.M. „Rețelele și Centralele Termice Comrat”, potrivit proiectului de hotărâre privind aprobarea unui nou tarif, publicat în data de 26 decembrie de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Prin urmare, se propune stabilirea unui tarif de 3,22 […] Articolul Locuitorii din Comrat ar putea plăti mai mult pentru căldură: tariful ar crește cu 16% apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
La Călărași, Rezina și Cimișlia nu s-a tăiat porcul de Crăciun? Focare de pestă, depistate în ajun # Realitatea.md
Mai multe cazuri de peste porcină au fost depistate în Moldova, înainte de Crăciun pe rit nou. Incidentele au fost raportate la Cimișlia, Călărași și Rezina. Cazul din raionul Călărași datează cu 23 decembrie. Un mistreț a fost afectat de maladie, iar focarul este în curs de eradicare, conform specialiștilor. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul La Călărași, Rezina și Cimișlia nu s-a tăiat porcul de Crăciun? Focare de pestă, depistate în ajun apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Edificiile și spațiile publice din capitală sunt iluminate în spiritul sărbătorilor de iarnă. Sala cu orgă Primăria Municipiului Chișinău Clădirea Parlamentului Ministerul Afacerilor Interne Arcul de Triumf Piața Marii Adunări Naționale Străzile capitalei Articolul Orașul în luminile Crăciunului. Galerie foto (Elena Covalenco) apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Putin propune un schimb de teritorii din Ucraina, dar insistă asupra controlului total al Donbasului # Realitatea.md
Președintele rus Vladimir Putin le-a spus unor dintre cei mai importanți oameni de afaceri din Rusia că ar putea fi dispus să facă un schimb de teritorii controlate de forțele rusești în Ucraina, dar că dorește întregul Donbas. Potrivit unui raport al ziarului Kommersant, citat de Reuters, Putin a discutat despre acest plan la o […] Articolul Putin propune un schimb de teritorii din Ucraina, dar insistă asupra controlului total al Donbasului apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Alertă la vamă! Într-o pernă de călătorie au fost găsite arme și cartușe: Cui aparținea bagajul # Realitatea.md
Două pistoale și câteva cartușe au fost descoperite într-un bagaj la intrarea în Republica Moldova, în timpul controlului unui Mercedes-Benz Vito care circula pe ruta Odesa-Chișinău. Microbuzul avea la bord mai mulți pasageri. „Funcționarii postului vamal Palanca, în conlucrare cu inspectorii Centrului Chinologic, au efectuat verificări detaliate ale bagajelor pasagerilor, inclusiv cu utilizarea razelor X, […] Articolul Alertă la vamă! Într-o pernă de călătorie au fost găsite arme și cartușe: Cui aparținea bagajul apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Noaptea trecută, cea mai rece din această iarnă. Serviciului Hidrometeorologic anunță ce temperaturi vor fi până la Anu # Realitatea.md
Noaptea de 26 decembrie a fost cea mai rece din acest an, cu temperaturi minime care au coborât până la −14°C, au confirmat pentru Realitatea.md reprezentanții Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS). Potrivit meteorologilor, cele mai scăzute valori au fost înregistrate în nordul și centrul țării. În regiunea de nord, minimele au variat între −11…−14°C, în […] Articolul Noaptea trecută, cea mai rece din această iarnă. Serviciului Hidrometeorologic anunță ce temperaturi vor fi până la Anu apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Turcia anunță că a primit din partea Rusiei 9 miliarde de dolari pentru centrala nucleară Akkuyu # Realitatea.md
Ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, a anunțat recent că Rusia a oferit o nouă finanțare, în valoare de 9 miliarde de dolari, pentru centrala nucleară Akkuyu, proiect important realizat de compania de stat rusă Rosatom. Acest ajutor financiar vine în contextul unei întârzieri a lucrărilor la centrala nucleară, care trebuia să devină operațională în […] Articolul Turcia anunță că a primit din partea Rusiei 9 miliarde de dolari pentru centrala nucleară Akkuyu apare prima dată în Realitatea.md.
