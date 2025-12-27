Tragedie pe traseu din țară: Un tânăr a murit, iar alte două persoane au fost rănite într-un grav accident
Realitatea.md, 27 decembrie 2025 13:50
Un tânăr de 20 de ani a murit pe loc, iar alte două persoane au avut nevoie de ajutor medical după ce au fost implicate într-un grav accident. Tragedia s-a produs astăzi dimineața, 27 decembrie, pe traseul Baurci – Ceadîr-Lunga. „La fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că un tânăr de 20 de ani, […]
• • •
Acum 30 minute
13:50
Tragedie pe traseu din țară: Un tânăr a murit, iar alte două persoane au fost rănite într-un grav accident
Un tânăr de 20 de ani a murit pe loc, iar alte două persoane au avut nevoie de ajutor medical după ce au fost implicate într-un grav accident. Tragedia s-a produs astăzi dimineața, 27 decembrie, pe traseul Baurci – Ceadîr-Lunga. „La fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că un tânăr de 20 de ani, […]
Acum o oră
13:30
Ceban, către chișinăuieni: „Pe final de an, vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce reușim să realizăm cu dumneavoastră"
„Anul 2025 a fost unul cu multe provocări, dar și cu multe realizări pentru capitala noastră", a declarat primarul Capitalei, Ion Ceban, în mesajul său de bilanț la final de an. El le-a mulțumit chișinăuienilor pentru ceea ce reușesc să realizeze împreună în Chișinău. „Dragi chișinăuieni, pe final de an, vreau să vă mulțumesc pentru […]
Acum 2 ore
13:10
VIDEO Ioniță: „Republica Moldova nu va avea acord cu FMI. Acest acord nu-l vom avea"
Republica Moldova nu va semna un nou acord cu Fondul Monetar Internațional (FMI), iar autoritățile de la Chișinău se bazează tot mai mult pe finanțarea oferită de Uniunea Europeană, a declarat economistul Veaceslav Ioniță într-un interviu acordat publicației ZIUA, potrivit BANI.MD. Potrivit expertului, absența unui acord cu FMI explică și atitudinea relativ relaxată a Guvernului […]
12:30
Drumarii, în acțiune! Tone de sare și materiale antiderapante, răspândite pe drumurile naționale
În contextul temperaturilor scăzute din această noapte, care au dus la formarea ghețușului pe unele drumuri naționale și la ninsoarea din mai multe sectoare ale centrului și nordului țării, drumarii au intervenit cu 103 utilaje speciale și 212 muncitori, răspândind aproape 1.000 de tone de sare tehnică și 112,8 tone de materiale antiderapante pentru a […]
Acum 4 ore
12:10
VIDEO Impact puternic la Rîșcani. O mașină s-a izbit într-un autovehicul care staționa
O mașină a fost grav avariată după ce s-a izbit violent de un alt autovehicul. Accidentul rutier s-a produs astăzi, 27 decembrie, în apropiere de satul Recea, raionul Rîșcani. Potrivit poliției, în impact au fost implicate două Mercedesuri. Șoferul unuia dintre ele a pierdut controlul volanului și a intrat în celălalt autovehicul, care staționa pe […]
11:40
Pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost emis un mandat de arestare internațional, transmite Ziarul de Gardă. Solicitarea a fost inițiată vineri, 26 decembrie, de Biroul Central Național INTERPOL Paris. Informația a fost confirmată pentru sursa citată de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit articolului 18 alin. (2) din Constituție, cetățenii […]
11:20
VIDEO Carambol masiv în Japonia din cauza ninsorii: Peste 50 de mașini implicate, un mort și 26 de răniți
Un accident grav, produs pe fondul ninsorii, a ucis o persoană și a rănit alte 26 pe autostrada Kan-Etsu din Japonia, implicând peste 50 de vehicule. Carambolul masiv a avut loc vineri seara, 26 decembrie, în zona localității Minakami, transmite Libertatea.ro. Massive Fiery Pileup on Kanetsu Expressway Leaves One Dead, Dozens Injured. Minakami, Gunma Prefecture, […]
11:10
Banii pentru drumuri, cheltuiți pe alte nevoi: Șoferii plătesc, statul nu respectă destinația accizelor
Economistul Veaceslav Ioniță acuză autoritățile că, în ultimii ani, banii colectați din accize pentru infrastructura rutieră au fost direcționați în alte scopuri, ceea ce a dus la degradarea accelerată a drumurilor din Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației ZIUA, potrivit BANI.MD. Potrivit lui, șoferii plătesc corect taxele, inclusiv accizele și taxa […]
10:30
FOTO Kiev, sub atac rusesc: 11 persoane rănite, inclusiv copii, și mai multe incendii
În această dimineață, 27 decembrie, Kievul a fost ținta unui atac rusesc de amploare. Autoritățile locale au raportat explozii în mai multe cartiere ale orașului și intervenția sistemelor de apărare antiaeriană. Primarul Vitali Klitschko a îndemnat locuitorii să rămână în adăposturi, iar forțele de apărare aeriană au intrat în acțiune, notează The Guardian. La rândul […]
Acum 6 ore
09:40
Traficul rutier pe străzile municipiului Chișinău se desfăşoară în condiţii normale, iar transportul public circulă conform programului corespunzător, anunță Primăria Capitalei. Pe parcursul nopții, Regia „Exdrupo" a intervenit la împrăștierea materialului antiderapant pentru a preveni formarea ghețușului pe străzi și în suburbii. „Regia locativ-comunală a intervenit pe trotuare și pe căile de acces din intercartiere, cu […]
09:20
Șoferi, conduceți cu grijă! Pe mai multe sectoare de drum din țară este polei și ghețuș
În contextul condițiilor meteo nefavorabile, pe mai multe sectoare de drum din țară se înregistrează polei și ghețuș, ceea ce reduce considerabil aderența carosabilului și crește riscul producerii accidentelor rutiere, anunță Poliția Națională. Oamenii legii vin în acest sens cu următoarele recomandări către conducătorii auto: adaptați viteza de deplasare la condițiile de drum; măriți distanța […]
08:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru perioada 27–29 decembrie 2025. Astfel, benzina se ieftinește cu 16 bani, iar motorina – cu 9 bani. Pentru un litru de benzină cu cifra octanică 95, șoferii vor scoate din buzunar 21,81 lei, iar pentru unul de motorină – 18,58 lei. […]
Acum 8 ore
07:40
O zi plină de echilibru și vești bune pentru zodii: Ce rezervă sâmbăta de 27 decembrie
Ziua de sâmbătă, 27 decembrie, vine cu vești bune pentru majoritatea zodiilor. După agitația sărbătorilor, astrele aduc o perioadă mai liniștită, potrivită pentru reflecție, planuri personale și mici ajustări legate de bani, relații și starea de spirit. Intuiția joacă un rol important, iar mulți nativi sunt încurajați să se pună pe primul loc. Berbec Berbecii […]
07:10
Sâmbătă, 27 decembrie, și duminică, 28 decembrie, pe arii extinse, se vor semnala ninsori slabe în Republica Moldova, potrivit meteorologilor. În nordul țării vor cădea ninsori slabe, iar temperaturile vor oscila între –4°C noaptea și –1°C ziua. Vântul va sufla cu aproximativ 37 km/h, accentuând senzația de frig. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […]
Acum 24 ore
23:00
Franța: Cota de încredere a președintelui Macron a ajuns la cel mai scăzut nivel din 2017
Cota de încredere a președintelui francez Emmanuel Macron a ajuns în decembrie la cel mai scăzut nivel de la alegerea sa în 2017, cu 25% opinii favorabile. Potrivit barometrului Toluna/Harris Interactive realizat pentru canalul de televiziune privat LCI, numai 37% dintre francezi au intenția de a urmări urările prezidențiale de Anul Nou, difuzate tradițional de […]
22:30
China doboară un nou record tehnologic: un vehicul a accelerat la 700 km/h în doar 2 secunde
O echipă specializată în Maglev, sau trenul cu levitaţie magnetică, de la Universitatea Naţională de Tehnologie a Apărării din China a accelerat cu succes un vehicul de testare de o tonă de la 0 la 700 de kilometri pe oră (km/h) în doar două secunde, informează știrileprotv.ro. Această viteză a doborât recordul mondial pentru platforme […]
22:00
În ciuda sancțiunilor și războiului, rubla rusă devine cea mai puternică valută din 2025
Rubla rusă a devenit în 2025 cea mai puternică valută din lume, apreciindu-se cu aproximativ 45% față de dolarul american și fiind tranzacționată în jurul nivelului de 78 de ruble pentru un dolar, potrivit datelor Bloomberg. Este cel mai mare avans anual al monedei ruse din cel puțin 1994, scrie bani.md. Evoluția are loc în […]
21:30
Zece localități din Sîngerei vor avea acces la apă potabilă printr-un apeduct magistral
Un apeduct magistral de alimentare cu apă va fi construit în 10 localități din raionul Sîngerei, în baza unui contract de antrepriză semnat recent, cu o valoare de aproximativ 49 de milioane de lei. Proiectul prevede realizarea unei conducte magistrale cu o lungime de 46 de kilometri, prin care satele vor fi conectate la apeductul […]
21:20
STOP CADRU Șeful pe economia Moldovei: Prețul la ouă nu a crescut mult, de la 37 la 50 de lei
„Prețul la ouă nu a crescu mult, de la 37 la 50 de lei". Declarația aparține ministrului Economiei, Eugen Osmochescu. Oficialul a lăsat de înțeles în cadrul emisiunii „Realitatea te privește" că discuțiile despre majorări de fapt reprezintă politizare a subiectului. Osmochescu s-a referit inclusiv la speculațiile despre prețul macroului, dar și la „scandalul laptelui" […]
21:00
Un nou deces suspect în cercul lui Putin: „păstrătorul secretelor" lui Șoigu a murit pe neașteptate
Un fost comandant de rang înalt al armatei ruse, demis de Vladimir Putin în urma unei epurări de proporții la vârful Ministerului Apărării, a murit subit chiar în ziua de Crăciun. Este vorba despre general colonelul Iuri Sadovenko, în vârstă de 56 de ani, fost adjunct al ministrului Apărării și una dintre figurile-cheie ale cercului […]
20:40
VIDEO Osmochescu: Moldova mai are doar 2 acorduri economice valabile în cadrul CSI și continuă să exporte în Rusia
Moldova mai are doar 2 acorduri pe economie valabile în cadrul CSI și continuă să exporte în Rusia, susține ministrul Eugen Osmochescu. Funcționarul a precizat la Realitatea TV că este vorba despre înțelegeri cu state din Asia Centrală, unde sunt solicitate produsele noastre. În același timp, ministrul Economiei a menționat că unii agenți economici din […]
20:30
VIDEO Anul 2026 va începe cu noi reforme la Guvern. Osmochescu va prelua de la Jardan turismul?
Anul 2026 va începe cu reforme la Guvern. Ministrul Economiei Eugen Osmochescu a anunțat la Realitatea TV că instituția pe care o conduce va avea un departament responsabil de turism. Nu este clar dacă portofoliul va fi preluat integral de la Ministerul Culturii, însă oficialul a precizat în cadrul emisiunii „Realitatea te privește" că turismul […]
20:30
Pol
20:20
Administrația de la Chișinău își dorește ca Republica Moldova să ajungă în UE ca stat reîntregit, susține viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov. Oficiala a menționat într-un interviu acordat pentru NordNews că nu este vorba despre o condiționalitate de la Bruxelles, iar reintegrarea trebuie să devină prioritate. Funcționara a menționat că mai mulți cetățeni din […] Articolul Cristina Gherasimov: Moldova își dorește să adere la UE ca stat reîntregit apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Apelul Comisiei Europene pentru investiții în Moldova: 45 de proiecte au fost depuse # Realitatea.md
Companii autohtone și din statele membre ale Uniunii Europene au depus, în total, 45 de propuneri de proiecte în cadrul primei etape a Apelului Comisiei Europene pentru investiții în Republica Moldova, transmite IPN. Potrivit Delegației UE la Chișinău, ofertele acoperă o gamă diversă de domenii. Printre sectoarele vizate se numără energia și sursele regenerabile, procesarea […] Articolul Apelul Comisiei Europene pentru investiții în Moldova: 45 de proiecte au fost depuse apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Moldovenii au investit în eVMS 525 mln de lei în 2025. Data primelor subscrieri din 2026 # Realitatea.md
În anul 2025, moldovenii au investit în eVMS peste 525 de milioane de lei. Ministerul Finanțelor a anunțat calendarul subscrierilor pentru 2026. Astfel, în primul trimestru vor fi lansate trei perioade de achiziții. Conform IPN, eEVS-urile vor putea fi cumpărate între 12-21 ianuarie, 9-18 februarie și 9-18 martie. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […] Articolul Moldovenii au investit în eVMS 525 mln de lei în 2025. Data primelor subscrieri din 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
FOTO, VIDEO 10 automobile s-au tamponat pe o șosea din România. În total, în vehicule se aflau 27 de persoane # Realitatea.md
La Craiova, 10 automobile s-au tamponat pe șoseaua care duce spre Pitești. În total, în vehicule se aflau 27 de persoane, conform presei române. O persoană a fost transportată la spital, în timp ce altele două au primit îngrijiri medicale la fața locului, notează hotnews.ro. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului […] Articolul FOTO, VIDEO 10 automobile s-au tamponat pe o șosea din România. În total, în vehicule se aflau 27 de persoane apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Circulația troleibuzelor din centrul capitalei, afectată: întârzieri de până la 30 de minute din cauza unui deranjament # Realitatea.md
Circulația troleibuzelor din centrul capitalei a fost temporar afectată din cauza unui deranjament la rețeaua de contact de la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, informează Regia Transport Electric Chișinău (RTEC). Potrivit întreprinderii, rutele care traversează centrul orașului înregistrează întârzieri de până la 30 de minute. Pentru informații suplimentare, […] Articolul Circulația troleibuzelor din centrul capitalei, afectată: întârzieri de până la 30 de minute din cauza unui deranjament apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Drona de la nordul Moldovei era, de fapt, un balon cu aer cald. „La 16:10 a dispărut de pe radar” # Realitatea.md
Obiectul zburător de la nordul Moldovei, despre care canalele de Telegram din Ucraina spunea că ar fi o dronă, era de fapt un balon cu aer cald. Precizările le-au făcut polițiștii de frontieră din Republica Moldova. Potrivit lor, la ora 15:45, autoritățile ucrainene au informat despre obiectul zburător care survolează nordul țării noastre pe direcția […] Articolul Drona de la nordul Moldovei era, de fapt, un balon cu aer cald. „La 16:10 a dispărut de pe radar” apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Rusia reia contactele cu Statele Unite după analizarea noului plan de pace pentru Ucraina # Realitatea.md
Kremlinul a anunțat vineri că Rusia a reluat contactele cu Statele Unite după ce a analizat planul de pace revizuit în 20 de puncte, modificat de Ucraina și aliații săi europeni, relatează EFE, citat de Agerpres. „La cererea președintelui (rus Vladimir) Putin, s-a stabilit un contact între reprezentanții administrațiilor rusă și americană”, a declarat purtătorul […] Articolul Rusia reia contactele cu Statele Unite după analizarea noului plan de pace pentru Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Vineri dimineață, temperaturile au coborât până la -45 de grade Celsius într-un oraș situat în nord-estul extrem chinez, dar, cu toatea acestea, viața nu s-a oprit în loc pentru comunitate. Câțiva turiști au avut curajul să viziteze orașul Genhe, cunoscut drept unul dintre cele mai reci locuri din China. Un vlogger și-a instalat camera în […] Articolul Orașul în care temperatura a scăzut până la -45 de grade Celsius vineri dimineață apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Percheziții la Rezina! Un bărbat este bănuit de falsificarea actelor și deținerea armelor ilegal # Realitatea.md
Un bărbat de 44 de ani din raionul Rezina a fost reținut pentru 72 de ore, după care a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile pentru falsificarea documentelor oficiale. Potrivit Poliției de Frontieră, suspectul ar fi implicat în confecționarea și utilizarea actelor oficiale false, purtând însemnele unor instituții publice din Republica Moldova […] Articolul Percheziții la Rezina! Un bărbat este bănuit de falsificarea actelor și deținerea armelor ilegal apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
VIDEO FALS și FRAUDĂ în sport: Oleg Abalin, președintele Federației Naționale de Karate-Do WKF, sub acuzații grave # Realitatea.md
În primăvara anului 2025, Ministerul Educației și Cercetării a verificat utilizarea fondurilor din bugetul de stat acordate Federației Naționale de Karate-Do din Republica Moldova (WKF) în 2023–2024 și a constatat abateri grave, inclusiv falsuri în documentele justificative. Aproximativ 70% din alocări au fost redirecționate către președintele federației, Oleg Abalin, și sportiva Elena Berezovscaia, pentru cheltuieli […] Articolul VIDEO FALS și FRAUDĂ în sport: Oleg Abalin, președintele Federației Naționale de Karate-Do WKF, sub acuzații grave apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Aviz pozitiv! Guvernul susține moratoriul pentru executările silite asupra bunurilor fermierilor # Realitatea.md
Guvernul susține moratoriul pentru executările silite asupra bunurilor fermierilor afectați de calamitățile din 2024 – 2025. Avizul urmează să fie aprobat la ultima ședință de din acest an. Executivul recomandă ca proiectul să fie suplinit cu fundamentarea economico-financiară. Mai exact, se sugerează calcularea și argumentarea costurilor estimative. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […] Articolul Aviz pozitiv! Guvernul susține moratoriul pentru executările silite asupra bunurilor fermierilor apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
O dronă rusească ar fi survolat din nou nordul Republicii Moldova și s-ar fi îndreptat spre România # Realitatea.md
O dronă rusească ar fi survolat partea de nord a Republicii Moldova și s-ar fi îndreptat ulterior în direcția României, potrivit relatărilor mai multor canale de monitorizare și surse ucrainene de pe Telegram. Până la această oră, autoritățile de la Chișinău nu au comentat oficial informația. Incidentul este raportat în contextul în care, în ultimele […] Articolul O dronă rusească ar fi survolat din nou nordul Republicii Moldova și s-ar fi îndreptat spre România apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Asasinul de la Anenii Noi: Acum 25 de ani și-ar fi legat propriul fiu cu lanț „în loc de câine” # Realitatea.md
Bărbatul din localitatea Beriozchi, Anenii Noi, reținut pentru că ar fi ucis un om și l-ar fi dat hrană la porci ar fi și mai periculos decât se credea. Aproximativ acum 25 de ani, acesta și-ar fi legat propriul fiu cu un lanț de fier și l-ar fi ținut în curte „în loc de câine”, […] Articolul Asasinul de la Anenii Noi: Acum 25 de ani și-ar fi legat propriul fiu cu lanț „în loc de câine” apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Rețea de droguri cu ramificații în UE, anihilată la Chișinău: 8 kg de substanțe narcotice, ridicate # Realitatea.md
O filieră internațională de trafic de droguri, formată din cetățeni ucraineni și cu arie de activitate infracțională pe teritoriul Poloniei, Ucrainei, Georgiei, României și Republicii Moldova, a fost destructurată de oamenii legii. Gruparea era specializată în introducerea prin contrabandă a substanțelor narcotice sintetice, urmată de comercializarea acestora pe teritoriul țării noastre, prin intermediul aplicației mobile […] Articolul Rețea de droguri cu ramificații în UE, anihilată la Chișinău: 8 kg de substanțe narcotice, ridicate apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Expertă anticorupție: Dosarul Plahotniuc, examinat recent într-un ritm foarte rapid, ridică întrebări legitime # Realitatea.md
Dosarele de rezonanță privind fapte de corupție trebuie examinate cu celeritate, însă această viteză nu trebuie să creeze impresia unei presiuni politice. Declarația aparține expertei anticorupție Cristina Ciubotaru și a fost făcută în contextul criticilor legate de modul în care este examinat dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc, transmite IPN. Într-un interviu publicat în […] Articolul Expertă anticorupție: Dosarul Plahotniuc, examinat recent într-un ritm foarte rapid, ridică întrebări legitime apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Ministerul Agriculturii: Temperaturile de –12°C ajută culturile de toamnă să se întărească # Realitatea.md
Temperaturile scăzute din această perioadă, care au ajuns până la –12°C, nu reprezintă un risc pentru agricultură, dimpotrivă, ele sunt benefice pentru culturile cerealiere de toamnă, susține Ministerul Agriculturii. „Pentru plantațiile multianuale, condițiile sunt considerate normale atâta timp cât se menține un regim termic relativ stabil, fără variații bruște. Prin urmare, aceste temperaturi sunt obișnuite […] Articolul Ministerul Agriculturii: Temperaturile de –12°C ajută culturile de toamnă să se întărească apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Recomandări pentru șoferi, pe timp de ninsoare: Circulați cu prudență, nu parcați sub copaci sau pe străzile principale # Realitatea.md
În mai mult regiuni ale țării ninge, iar pe unele trasee se formează polei și gheață, vizibilitatea și aderența fiind reduse. Drept urmare, șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile vremii și traficului. Poliția recomandă automobiliștilor să nu pornească la drum dacă vehiculul nu este echipat cu anvelope corespunzătoare […] Articolul Recomandări pentru șoferi, pe timp de ninsoare: Circulați cu prudență, nu parcați sub copaci sau pe străzile principale apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Un colindător, în stare gravă la spital: A fost bătut cu bâta pentru că nu știa versurile unei piese # Realitatea.md
Un bărbat de 44 de ani din orașul Huedin, județul Cluj, România, a ajuns în stare gravă la spital, în ajun de Crăciun, după ce ar fi fost agresat cu o bâtă de doi tineri, în vârstă de 23 și 17 ani. Potrivit poliției, pe fondul unui conflict spontan, tânărul de 23 de ani l-ar […] Articolul Un colindător, în stare gravă la spital: A fost bătut cu bâta pentru că nu știa versurile unei piese apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Poliția Națională a intrat în posesia unui scanner 3D de ultimă generație: „Va reduce riscul erorilor umane” # Realitatea.md
Poliția Națională a intrat în posesia unui scanner 3D de ultimă generație, un echipament care va fi utilizat pentru documentarea digitală a locului faptei în cadrul investigațiilor penale. Potrivit oamenilor legii, noua tehnologie permite realizarea unor reprezentări virtuale detaliate ale scenelor investigate, prin utilizarea unui laser de înaltă precizie, ceea ce va facilita colectarea și […] Articolul Poliția Națională a intrat în posesia unui scanner 3D de ultimă generație: „Va reduce riscul erorilor umane” apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Rutte: UE nu trebuie să devină absolut independentă de SUA în materie de apărare, dar să își asume responsabilități # Realitatea.md
Șeful NATO, Mark Rutte, nu crede că Uniunea Europeană trebuie să devină complet independentă de Statele Unite ale Americii (SUA) în domeniul apărării. Opinia oficialului pare a fi în contradicție cu actualul curs al administrației Trump. Potrivit unui interviu recent, acordat de Rutte agenției DPA, SUA se așteaptă ca statele europene să își asume mai […] Articolul Rutte: UE nu trebuie să devină absolut independentă de SUA în materie de apărare, dar să își asume responsabilități apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Descoperă cele mai ieftine stațiuni de schi din Europa! Ce prețuri te așteaptă în Bulgaria # Realitatea.md
Stațiunile de schi din Bulgaria continuă să se claseze printre cele mai accesibile destinații montane din Europa și pentru sezonul de schi 2025-2026. Stațiunile de top Bansko, Boroveț și Pamporovo oferă prețuri competitive, atrăgând turiști din întreaga Europă, potrivit Novinite. La Bansko, un abonament sezonier pentru adulți costă 1.700 de leva, adică aproximativ 869 de […] Articolul Descoperă cele mai ieftine stațiuni de schi din Europa! Ce prețuri te așteaptă în Bulgaria apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
„Donald Trump atacă ISIS în Nigeria: „Vor plăti scump pentru măcelărirea creștinilor” # Realitatea.md
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat joi, 25 decembrie, că a ordonat o lovitură „letală” împotriva teroriștilor Statului Islamic (ISIS) în Nigeria, ca răspuns la persecuțiile îndreptate împotriva creștinilor din această țară. Într-o postare pe rețelele sociale, Trump a afirmat că a dispus o „lovitură puternică și mortală împotriva gunoaielor teroriste ISIS din nord-vestul Nigeriei”, […] Articolul „Donald Trump atacă ISIS în Nigeria: „Vor plăti scump pentru măcelărirea creștinilor” apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
CSM a acceptat evaluarea președintelui interimar al judecătoriei Chișinău și a unui candidat la CSJ # Realitatea.md
Rapoartele de evaluare externă a lui Sergiu Stratan, candidat pentru funcția de judecător Curtea Supremă de Justiție, dar și a președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău Constantin Damaschin, au fost acceptate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). În ambele cazuri, urmare a deliberărilor, membrii Consiliului prezenți la ședință, au acceptat rapoartele Comisiei de evaluare externă. Pentru […] Articolul CSM a acceptat evaluarea președintelui interimar al judecătoriei Chișinău și a unui candidat la CSJ apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Telescaunul de pe muntele Zahăr Berkut, situat în regiunea Livov, s-a oprit brusc, lăsând aproximativ 80 de persoane blocate pe acesta. Incidentul a avut loc astăzi, 26 decembrie, într-o zi în care condițiile meteorologice din întreaga țară se înrăutățeau rapid. Potrivit informațiilor furnizate de Serviciul de Urgență al Ucrainei (DSNS), citate de rbc.ua, salvamontiștii au […] Articolul VIDEO Incident în Carpați: 80 de persoane rămase blocate pe telescaun apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
VIDEO Incident violent la Ciocana! Un bărbat a rupt bariera de la un supermarket, apoi a dispărut # Realitatea.md
Un bărbat este căutat de polițiști după ce a rupt cu piciorul bariera de la un supermarket de pe bulevardul Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana al Capitalei. Imaginile video au fost făcute publice pe rețelele de socializare. Redacția Realitatea.md a solicitat în acest sens informații de la poliția municipiului Chișinău, care a precizat următoarele. […] Articolul VIDEO Incident violent la Ciocana! Un bărbat a rupt bariera de la un supermarket, apoi a dispărut apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Prețurile la carburanți continuă să scadă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță pentru acest weekend și luni un tarif-plafon de 21,81 lei pentru benzina cu cifra octanică 95 și de 18,58 lei pentru motorină. Potrivit ANRE, benzina A95 s-a ieftinit cu 16 bani față de perioada precedentă, iar motorina – cu 9 bani. Noile […] Articolul Weekend cu noi ieftiniri la carburanți: motorina ajunge la 18,58 lei/litru apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
14:10
Vreme cu vânt puternic în Moldova. Aveți grijă la mașini și la firele electrice căzute # Realitatea.md
Vântul va sufla puternic în următoarele zile, cu rafale care pot ajunge la 15–20 m/s. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, intensificările sunt așteptate pe 26–27 decembrie în regiunile de nord și centru, iar pe 28–29 decembrie, pe întreg teritoriul țării. În aceste condiții, IGSU atenționează populația să fie prudentă la folosirea focului deschis și a […] Articolul Vreme cu vânt puternic în Moldova. Aveți grijă la mașini și la firele electrice căzute apare prima dată în Realitatea.md.
