Camioane cu bunuri esențiale, redirecționate temporar prin Republica Moldova din cauza atacurilor asupra infrastructurii din sudul Ucrainei
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) anunță că, pe fondul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și al intensificării atacurilor asupra infrastructurii critice și de transport din sudul țării vecine, o parte din fluxurile de transport de mărfuri vor fi redirecționate temporar prin Republica Moldova.Potrivit CNMC, bombardarea recentă a podului de pe traseul Odesa–Reni, care traversează râul Nistru, a dus la deteriorarea și blocarea unor rute logistice esențiale. În aceste condiții, pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu produse vitale, bunuri umanitare și alte mărfuri indispensabile populației afectate de război, o parte dintre camioane vor tranzita teritoriul Republicii Moldova.Autoritățile subliniază că tranzitarea acestor transporturi este necesară pentru menținerea funcționării lanțurilor logistice regionale, iar blocarea completă a rutelor ar avea consecințe directe asupra situației umanitare și economice din zonă.Republica Moldova sprijină acest efort de solidaritate regională în limita capacităților sale, printr-o mobilizare coordonată a instituțiilor responsabile, în cadrul mecanismului asigurat de CNMC. În gestionarea situației sunt implicate Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Serviciul Vamal, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția Națională Transport Auto, Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, precum și alte autorități cu atribuții relevante.Instituțiile statului asigură dirijarea controlată a fluxurilor de transport, aplicarea procedurilor vamale și de securitate, precum și cooperarea permanentă cu partea ucraineană, pentru a evita blocajele majore și a reduce impactul asupra traficului intern. Totodată, sunt luate măsuri pentru protejarea infrastructurii rutiere, menținerea ordinii publice și asigurarea securității la frontieră.Pentru sprijinirea cetățenilor ucraineni afectați, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat o tabără mobilă temporară în apropierea punctului de trecere a frontierei Palanca – Maiaki – Udobnoe, unde este oferit ajutor umanitar și asistență de primă necesitate.CNMC precizează că situația este monitorizată permanent, iar măsurile adoptate vor fi ajustate în funcție de evoluțiile din regiune, astfel încât sprijinul acordat să fie eficient și responsabil.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.