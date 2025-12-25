Replici Moscova – Kiev, de Crăciun. Zelenski: Rușii nu îl au pe Dumnezeu. Peskov: Lipsă de cultură

17:20

Un american din Arkansas a câștigat peste 1,8 miliarde de dolari la loteria Powerball. Norocul a obținut suma colosală chiar în ajunul Crăciunului, iar premiul este al doilea în topul celor mai mari din istoria jocului. Bărbatul şi-a adjudecat mult banii după timp de trei luni nimeni nu a reușit să ghicească numerele norocoase, transmite […] Articolul Noroc în ajunul de Crăciun! Un bărbat a câștigat la Powerball 1,8 miliarde $. Premiul, al II-a cel mai mare din istorie apare prima dată în Realitatea.md.