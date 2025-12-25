Pronunțarea sentinței în dosarul „Direcția 5”, amânată din cauza „volumului mare de lucru”

14:10

Poliția a făcut descoperiri cutremurătoare în cazul dispariției unui bărbat de 61 de ani din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi. După aproape două luni de investigații, anchetatorii au acumulat probe care indică un omor, iar versiunea principală este una extrem de gravă. Potrivit Inspectoratul Național de Investigații, un bărbat de 59 de ani, cunoscut cu […] Articolul Hrăneau porcii cu carne de om. Dezvăluiri șocante despre crima de la Anenii Noi apare prima dată în Realitatea.md.