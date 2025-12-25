Crima de la Beriozchi, care a zguduit țara: Poliția a infiltrat o persoană în gospodăria asasinului. Ce a urmat

15:10

Luptătoarea medaliată la Jocurile Olimpice de la Paris și de curând, deputată și mamă cu o fetiță de doar patru luni, Anastasia Nichita a ajuns la concluzia că munca în Parlament și sportul de performanță sunt domenii incompatibile, scrie CANCAN.MD. Pe final de an, sportiva a anunțat că va fi nevoită să facă o alegere […] Articolul „Va trebui să iau o decizie”. Anastasia Nichita se confruntă cu o alegere dificilă între sport și politică apare prima dată în Realitatea.md.